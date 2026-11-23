Druck aus Politik und Wirtschaft:Fall Huang: Nvidia zwischen Alternativlosigkeit und Versagen
von Anne Sophie Feil, Washington, D.C.
Nach Spionagevorwürfen übernimmt Jensen Huang wieder die Nvidia-Spitze. Damit gibt das Unternehmen dem Druck der Investoren und des US-Präsidenten nach. Die Börse jubelt.
Der US-Chipkonzern Nvidia hat seinen Mitbegründer Jensen Huang elf Tage nach dessen Rücktritt einstimmig wieder als Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats eingesetzt. Huang war Mitte November nach Enthüllungen über außereheliche Beziehungen zurückgetreten, darunter mit einer früheren Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed, die unter Verdacht steht, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Trotz laufender Ermittlungen von US-Behörden erklärte der Verwaltungsratsvorsitzende Harvey C. Jones am Montag, die Wiedereinsetzung liege "im besten Interesse unserer Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und Kunden".
US-Präsident Trump unterstützt Huangs Rückkehr
Die Entscheidung erfolgte offenbar auch auf politischen Druck aus Washington. US-Präsident Donald Trump hatte sich in den vergangenen Tagen wiederholt für Huangs Rückkehr ausgesprochen. Im US-Sender CNBC betonte der Präsident am Montag zudem seine persönliche Rolle bei der Entscheidung: "Ich denke, mein Eingreifen war sehr wichtig."
"Das kann man fast nur erklären mit dem politischen Druck auf der einen Seite und dem wirtschaftlichen Druck mit Blick auf die Finanzmärkte", ordnet ZDF-Korrespondent David Sauer ein.
"Sondern da geht es ums Geschäft", so Sauer.
Nvidia-Aktie steigt kräftig nach CEO-Rückkehr
Die Finanzmärkte reagierten euphorisch. Die Nvidia-Aktie gewann an der Wall Street mehr als 33 Prozent und zog den gesamten Technologiesektor mit nach oben. ZDF-Wirtschaftskorrespondent Frank Bethmann beobachtet, nicht nur Huang sei als Konzernchef wichtig für Nvidia, sondern auch Nvidia für die US-amerikanische Tech-Branche.
Dan Ives von der Handelsbank Yorkville Ives sieht in der Rückkehr Huangs eine Reaktion auf den Druck der Investoren. Ein "gründerloses Nvidia", bei dem sich "die Suche nach einem neuen Vorstandschef bis ins nächste Jahr hinziehen würde", sei das größere Risiko für die Aktionäre. Der Verwaltungsrat habe trotz der Affäre offenbar keine realistische Alternative zu einer Rückkehr Huangs gesehen.
Steve Sosnick, Chefstratege von Interactive Brokers, verweist auf den Rückhalt des Managers bei Anlegern: "Es gab definitiv viele Leute, die ihn zurückhaben wollten." In welchem Maße die Aktionäre interveniert haben, werde sich wohl nie feststellen lassen.
Er sei jedoch nicht sicher, ob er der Aktie "auf diesem Niveau noch hinterherlaufen würde", warnt Sosnick.
Kritiker sehen "Musterbeispiel für schlechte Unternehmensführung"
Die Governance-Expertin Nell Minow widerspricht der These von Huangs Unersetzlichkeit. Kein CEO sei so unersetzlich, wie er glaube - ungeachtet dessen, was der Markt denken möge, so Minow. Vielmehr habe der Verwaltungsrat bei seiner wichtigsten Aufgabe, der Nachfolgeplanung, versagt.
Als Maßstab sollte gelten, ob man einen mittleren Manager wegen dieses Verhaltens entlassen würde. Eine sexuelle Beziehung zu einem Kunden, der für bis zu 20 Prozent des Umsatzes verantwortlich ist, könnte bereits ein ausreichender Kündigungsgrund sein. Gleiches gelte in den USA für sexuelle Beziehungen zu Mitarbeitenden.
Auch Peter Andersen, Gründer von Andersen Capital Management, findet klare Worte: "Ich bin wirklich völlig verblüfft. Ich denke, das ist ein Musterbeispiel für schlechte Unternehmensführung durch den Verwaltungsrat." Es sei völlig ausgeschlossen, dass dieser in so kurzer Zeit alle notwendigen Prüfungen vornehmen konnte, um eine solche Entscheidung zu treffen.
Dass Huang nun wieder Konzernchef ist, löst nicht die offenen Rechts- und Sicherheitsfragen. Die Untersuchungen der Behörden zum mutmaßlichen Schmuggel von Hochleistungschips über Datenzentren in Singapur nach China laufen weiter. Am 1. Dezember soll Huang vor dem US-Kongress befragt werden.
Anne Sophie Feil ist Reporterin im ZDF-Studio Washington, D.C.
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