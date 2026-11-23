Nach Spionagevorwürfen übernimmt Jensen Huang wieder die Nvidia-Spitze. Damit gibt das Unternehmen dem Druck der Investoren und des US-Präsidenten nach. Die Börse jubelt.

Nach der überraschenden Rückkehr von CEO Jensen Huang an die Spitze von Nvidia legt die Aktie des Chipherstellers um mehr als 30 Prozent zu. 23.11.2026 | 7:05 min

Der US-Chipkonzern Nvidia hat seinen Mitbegründer Jensen Huang elf Tage nach dessen Rücktritt einstimmig wieder als Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats eingesetzt. Huang war Mitte November nach Enthüllungen über außereheliche Beziehungen zurückgetreten, darunter mit einer früheren Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed, die unter Verdacht steht, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Trotz laufender Ermittlungen von US-Behörden erklärte der Verwaltungsratsvorsitzende Harvey C. Jones am Montag, die Wiedereinsetzung liege "im besten Interesse unserer Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und Kunden".

US-Präsident Trump unterstützt Huangs Rückkehr

Die Entscheidung erfolgte offenbar auch auf politischen Druck aus Washington. US-Präsident Donald Trump hatte sich in den vergangenen Tagen wiederholt für Huangs Rückkehr ausgesprochen. Im US-Sender CNBC betonte der Präsident am Montag zudem seine persönliche Rolle bei der Entscheidung: "Ich denke, mein Eingreifen war sehr wichtig."

US-Präsident Trump habe öffentlich Druck ausgeübt und Jensen Huangs Rückkehr gefordert, so ZDF-Korrespondent David Sauer. Die Untersuchungen in der Spionageaffäre seien aber nicht abgeschlossen. 23.11.2026 | 14:06 min

"Das kann man fast nur erklären mit dem politischen Druck auf der einen Seite und dem wirtschaftlichen Druck mit Blick auf die Finanzmärkte", ordnet ZDF-Korrespondent David Sauer ein.

Die Finanzmärkte sind offenbar nicht empfindlich für solche ethisch-moralischen Fragen, auch nicht was die außerehelichen Affären angeht. „ David Sauer, ZDF-Korrespondent in Washington, D.C.

"Sondern da geht es ums Geschäft", so Sauer.

Nvidia-Aktie steigt kräftig nach CEO-Rückkehr

Die Finanzmärkte reagierten euphorisch. Die Nvidia-Aktie gewann an der Wall Street mehr als 33 Prozent und zog den gesamten Technologiesektor mit nach oben. ZDF-Wirtschaftskorrespondent Frank Bethmann beobachtet, nicht nur Huang sei als Konzernchef wichtig für Nvidia, sondern auch Nvidia für die US-amerikanische Tech-Branche.

Nicht zuletzt ist Nvidia politisch von enormer Bedeutung, nämlich für die amerikanische Technologieführerschaft, insbesondere bei künstlicher Intelligenz. „ Frank Bethmann, ZDF-Wirtschaftskorrespondent

Dan Ives von der Handelsbank Yorkville Ives sieht in der Rückkehr Huangs eine Reaktion auf den Druck der Investoren. Ein "gründerloses Nvidia", bei dem sich "die Suche nach einem neuen Vorstandschef bis ins nächste Jahr hinziehen würde", sei das größere Risiko für die Aktionäre. Der Verwaltungsrat habe trotz der Affäre offenbar keine realistische Alternative zu einer Rückkehr Huangs gesehen.

Nicht einmal zwei Wochen nach seinem Rücktritt als Konzernchef ist Jensen Huang zurück an der Spitze des US-Chipherstellers Nvidia. ZDF-Wirtschaftsexperte Frank Bethmann ordnet den Schritt ein. 23.11.2026 | 1:14 min

Steve Sosnick, Chefstratege von Interactive Brokers, verweist auf den Rückhalt des Managers bei Anlegern: "Es gab definitiv viele Leute, die ihn zurückhaben wollten." In welchem Maße die Aktionäre interveniert haben, werde sich wohl nie feststellen lassen.

Es zeigt uns bis zu einem gewissen Grad, dass Jensen Huang zu wichtig war, um gefeuert zu werden. „ Steve Sosnick, Chefstratege von Interactive Brokers

Er sei jedoch nicht sicher, ob er der Aktie "auf diesem Niveau noch hinterherlaufen würde", warnt Sosnick.

Kritiker sehen "Musterbeispiel für schlechte Unternehmensführung"

Die Governance-Expertin Nell Minow widerspricht der These von Huangs Unersetzlichkeit. Kein CEO sei so unersetzlich, wie er glaube - ungeachtet dessen, was der Markt denken möge, so Minow. Vielmehr habe der Verwaltungsrat bei seiner wichtigsten Aufgabe, der Nachfolgeplanung, versagt.

Nvidia Chef Jensen Huang und Handelsminister Lutnick sollen vor einem Senatsausschuss zu Chiplieferungen nach China aussagen. Anlass sind Sorgen um die nationale Sicherheit und Spionagevorwürfe. 13.11.2026 | 0:35 min

Als Maßstab sollte gelten, ob man einen mittleren Manager wegen dieses Verhaltens entlassen würde. Eine sexuelle Beziehung zu einem Kunden, der für bis zu 20 Prozent des Umsatzes verantwortlich ist, könnte bereits ein ausreichender Kündigungsgrund sein. Gleiches gelte in den USA für sexuelle Beziehungen zu Mitarbeitenden.

Ich habe früher ein Unternehmen geleitet, das Vorstände anhand ihrer Entscheidungen bewertete (Governance Metrics), und dieser hier würde eine Sechs bekommen, es sei denn, es gäbe eine noch schlechtere Note. „ Nell Minow, Vorsitzende der Beratungsfirma ValueEdge Advisors

Auch Peter Andersen, Gründer von Andersen Capital Management, findet klare Worte: "Ich bin wirklich völlig verblüfft. Ich denke, das ist ein Musterbeispiel für schlechte Unternehmensführung durch den Verwaltungsrat." Es sei völlig ausgeschlossen, dass dieser in so kurzer Zeit alle notwendigen Prüfungen vornehmen konnte, um eine solche Entscheidung zu treffen.

Dass Huang nun wieder Konzernchef ist, löst nicht die offenen Rechts- und Sicherheitsfragen. Die Untersuchungen der Behörden zum mutmaßlichen Schmuggel von Hochleistungschips über Datenzentren in Singapur nach China laufen weiter. Am 1. Dezember soll Huang vor dem US-Kongress befragt werden.

Anne Sophie Feil ist Reporterin im ZDF-Studio Washington, D.C.

Quelle: mit Material von AP und Reuters