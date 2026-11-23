"Mein Eingreifen war sehr wichtig", sagt US-Präsident Trump nach der Rückkehr von Nvidia-Gründer Jensen Huang an die Spitze des Chipherstellers. Sicherheitsbedenken habe er nicht.

US-Präsident Trump (rechts) ist überzeugt, dass Jensen Huang auf seinen Druck hin an die Spitze von Nvidia zurückkehrt. (Archivbild) Quelle: Julia Demaree Nikhinson / AP

US-Präsident Donald Trump hat nach eigener Darstellung eine zentrale Rolle für die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chipkonzerns Nvidia gespielt. Er habe "direkt und indirekt" mit dem Verwaltungsrat von Nvidia gesprochen, sagte Trump im US-Sender CNBC. Dieser habe beschlossen, "zu tun, was wir tun wollten".

Das Gremium habe verantwortungsvoll gehandelt, sagte Trump. "Ein anderer Verwaltungsrat hätte dagegen angekämpft - und wenn sie dagegen angekämpft hätten, wäre es ein Desaster, meiner Meinung nach."

Der wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zurückgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang ist wieder zurück an der Spitze des Chip-Herstellers. Wie kam es dazu? ZDFheute live. 23.11.2026 | 24:16 min

Trump: Habe Verwaltungsrat überzeugt

"Ich denke, mein Eingreifen war sehr wichtig", sagte Trump und zeigte sich überzeugt, dass Huang ohne seinen Druck nicht zurückgekommen wäre.

Ich habe mit ihnen gesprochen. Und ich habe sie überzeugt. „ US-Präsident Donald Trump

Auf die Frage, wieso sich ein US-Präsident in Geschäfte eines Unternehmens einmischen müsse, sagte er: "Ich mache das für das Land."

Nvidia-Chef trat nach Affären zurück

Huang, der nach dem Bekanntwerden von zwei außerehelichen Affären zurückgetreten war, wurde in einer überraschenden Kehrtwende wieder zum Nvidia-Chef ernannt. Bei einer der Frauen haben US-Sicherheitsbehörden laut Medienberichten den Verdacht, dass sie vom chinesischen Geheimdienst angeworben war.

Nvidia Chef Jensen Huang und Handelsminister Lutnick sollen vor einem Senatsausschuss zu Chiplieferungen nach China aussagen. Anlass sind Sorgen um die nationale Sicherheit und Spionagevorwürfe. 13.11.2026 | 0:35 min

In den vergangenen Tagen waren immer mehr Fragen dazu aufgekommen, was Huang über Lieferungen hochmoderner Chips nach China in Umgehung von US-Verboten gewusst haben könnte.

Nationale Sicherheit: Trump hat keine Bedenken

Trump sagte bei CNBC, er habe dem Verwaltungsrat Zusicherungen gegeben, dass es mit Blick auf Huang keine Bedenken mit Bezug auf die nationale Sicherheit gebe. Auf die Frage zu einem jüngsten Bericht der "New York Times", dass die aus China stammende Geliebte Huangs Kontakt zum chinesischen Geheimdienst gehabt habe, antwortete der Präsident:

Nun, wer ist nicht in Kontakt? „ US-Präsident Donald Trump

Zu Bedenken, Huang könne an widerrechtlichen Chip-Lieferungen nach China beteiligt gewesen sein, sagte Trump: "Er wusste freilich nichts davon. Zumindest war das unser sehr starker Eindruck."

Nicht einmal zwei Wochen nach seinem Rücktritt als Konzernchef ist Jensen Huang zurück an der Spitze des US-Chipherstellers Nvidia. ZDF-Wirtschaftsexperte Frank Bethmann ordnet den Schritt ein. 23.11.2026 | 1:14 min

In seinem langen Interview warf Trump auch die theoretische Möglichkeit auf, dass Huang ein Jobangebot vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping hätte bekommen können. "Wir hätten ihn verloren." Er habe Huang das Versprechen abverlangt, "hart zu arbeiten", sagte Trump.

Demokraten wollen Rolle Trumps untersuchen

Die US-Demokraten wollen die Rolle von Trump bei der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang derweilen unter die Lupe nehmen. Der führende Demokrat im Senat, Chuck Schumer, warf dem Präsidenten am Montag im Onlinedienst X vor, "seine eigenen finanziellen Interessen und die Bedürfnisse seiner Milliardärsfreunde über unsere nationale Sicherheit" zu stellen. Trump hatte in seiner zweiten Amtszeit nach offiziellen Angaben mehrfach Nvidia-Aktien gekauft.

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Die Demokraten wollen Schumer zufolge mögliches "Fehlverhalten der Trump-Regierung, von Jensen Huang" und anderen untersuchen. Für kommende Woche Dienstag und Mittwoch sind im Kongress mehrere Ausschuss-Anhörungen mit Huang und weiteren Konzernvertretern anberaumt.

Quelle: dpa, AFP