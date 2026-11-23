Die Deutsche Bank entdeckte verdächtige Zahlungen an Trump-Firmen und Spuren zu russischen Geldwäschern. Doch in Meldungen an Behörden fehlte offenbar ein entscheidender Hinweis.

Steuertricks, Geldwäsche, Rotlichtindustrie: Ein gigantisches Datenleak enthüllt fragwürdige Geschäfte der Deutschen Bank mit Superreichen und skandalumwitterten Kunden. 17.11.2026 | 44:14 min

Seit Donald Trumps Einstieg in die Politik steht eine Frage im Raum: Welche finanziellen Verbindungen hat der US-Präsident nach Russland? Und könnten diese erklären, weshalb er den russischen Präsidenten Wladimir Putin immer wieder mit Lob überschüttet?

Dass es im Umfeld Trumps fragwürdige Kontakte nach Russland gab, ist seit Jahren bekannt. Sein früherer Wahlkampfmanager Paul Manafort etwa gab interne Informationen aus dem Präsidentschaftswahlkampf an einen Mann weiter, der laut US-Behörden für den russischen Geheimdienst arbeitete.

Belege dafür, dass Trump selbst durch seine Russlandgeschäfte erpressbar geworden wäre, gibt es bislang nicht. Doch nun zeigen Unterlagen aus dem "Inside Deutsche Bank"-Leak, dass ausgerechnet Trumps langjährige Hausbank - die Deutsche Bank- über brisante Informationen in Sachen Russland verfügte.

Die Inside-Deutsche-Bank-Recherchen Quelle: Studio Yadi Bei den "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen handelt es sich um mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank, darunter mehr als neun Millionen E-Mails. Die Unterlagen stammen vor allem aus jenen Bereichen von Deutschlands größter Bank, die sich mit problematischen Geschäftsvorgängen und heiklen Kunden befassen. Wer die Daten zugespielt bekam Zwei Whistleblower haben die Daten im vergangenen Jahr dem indischen Journalisten Josy Joseph sowie der südafrikanischen Journalistin Khadija Sharife zukommen lassen. Diese haben die Daten weltweit mit mehr als 50 Medienhäusern geteilt, unter anderem mit ZDF frontal. Koordiniert hat die internationale Recherche die südafrikanische Non-Profit-Organisation Barracuda Media mit technischer Unterstützung des in Berlin ansässigen Data and Research Center (DARC).



In Deutschland beteiligten sich neben ZDF frontal auch der "Spiegel" und das "Manager Magazin" an den Recherchen, in Österreich der "Standard", in der Schweiz die Zeitungen der Tamedia-Gruppe.



Die "Inside Deutsche Bank"-Daten sind bislang das weltweit größte bekannte Banken-Leak. Zu den Whistleblowern macht das ZDF aus Gründen des Quellenschutzes keine weiteren Angaben.

Zwischen 2014 und 2019 gingen nach Recherchen von ZDF frontal mehr als drei Millionen Dollar an die in den USA registrierten Unternehmen DT Marks Baku LLC und THC Baku Services LLC, die damals beide zu Donald Trumps Firmenreich gehörten.

Was verbirgt sich hinter dem "Inside Deutsche Bank"-Leak? Und wie wurden die 15 Millionen Dokumente ausgewertet? frontal inside blickt hinter die Recherche. 17.11.2026 | 10:14 min

Die Deutsche Bank entdeckte bei den Zahlungen Verbindungen zu den Behörden bereits bekannten Geldwäschenetzwerken in Aserbaidschan und Russland - die beiden Firmen haben also Geld von Firmen erhalten, die offenbar in Geldwäsche involviert waren.

Das sind hochverdächtige Zahlungsaktivitäten. Es ist äußerst schwierig, eine plausible Erklärung dafür zu finden, dass dieses Geld aus legitimen Geschäften stammt. „ Graham Barrow, britischer Geldwäscheexperte

Das sagt der britische Geldwäscheexperte Graham Barrow, der früher selbst für die Deutsche Bank tätig war.

Die beiden Trump-Firmen DT Marks Baku und THC Baku Services stehen im Zusammenhang mit einem einst geplanten Luxuswohnturm in Aserbaidschans Hauptstadt Baku.

Geheime Deutsche-Bank-Informationen geleakt: Dabei wurden fragwürdige Abläufe und heikle Geschäfte offengelegt. Die über 15 Millionen vertraulichen Dokumente wurden von Whistleblowern veröffentlicht. 17.11.2026 | 1:52 min

Die Spur führt nach Aserbaidschan

Im August 2014 registrierte die Deutsche Bank drei verdächtige Überweisungen an DT Marks Baku LLC. Das Geld stammte von einem Kunden der estnischen Danske-Bank-Filiale, die später im Zentrum eines der größten europäischen Geldwäscheskandale stehen sollte.

Über Jahre waren dort verdächtige Milliardensummen abgewickelt worden. Die Geldwäscheexperten der Deutschen Bank konnten weder den Zweck der Zahlungen noch die Beziehung zwischen Absender und Empfänger nachvollziehen. Die Bank informierte die US-Behörden.

Bei diesen Zahlungen blieb es offenbar nicht. In weiteren Verdachtsmeldungen aus den Jahren 2017 und 2019 werden Transaktionen erwähnt zwischen denselben Trump-Firmen und solchen Unternehmen, die nach Erkenntnissen der Deutschen Bank mit einem milliardenschweren Geldwäschenetzwerk verbunden waren: dem "Azerbaijani Laundromat". So hatten es Journalisten getauft.

Die aserbaidschanische Geldwaschmaschine Der "Azerbaijani Laundromat" war ein milliardenschweres Geldwäschenetzwerk aus dem Umfeld des autoritären Regimes in Aserbaidschan. Zwischen 2012 und 2014 wurden über ein Geflecht aus Briefkastenfirmen und Bankkonten mehrere Milliarden US-Dollar verschoben und deren Herkunft verschleiert. Geld floss auch an europäische Politiker und Lobbyisten, die sich für Aserbaidschans autoritäres Regime einsetzten.



Zu den Empfängern gehörte der frühere deutsche Bundestagsabgeordnete Eduard Lintner (CSU). Auch an die CDU-Politiker Karin Strenz und Axel Fischer floss Geld. Lintner und Fischer wurden später wegen Bestechung beziehungsweise Bestechlichkeit verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Ein Netzwerk für Geld und Einfluss

Eine zentrale Rolle in dem Netzwerk spielte die britische Briefkastenfirma Faberlex LP. Kontoauszüge zeigen, dass über sie zwischen Mai 2013 und Mai 2015 nahezu eine Milliarde Dollar bewegt wurde.

Die Deutsche Bank soll trotz Warnungen Geschäfte mit Hochrisikokunden gemacht und interne Kontrollen gegen Geldwäsche vernachlässigt haben. Das zeigt eine internationale Recherche, an der auch das ZDF beteiligt ist. 17.11.2026 | 0:31 min

Auch im Bußgeldbescheid gegen die Deutsche Bank, die 2020 wegen Versäumnissen im Zusammenhang mit dem Danske-Bank-Skandal 13,5 Millionen Euro zahlen musste, taucht Faberlex nach Informationen von ZDF frontal prominent auf.

Jedes Unternehmen, das von Faberlex Geld bekommen hat, ist erstmal höchst verdächtig. „ Europäischer Fahnder und Ermittler zum Azerbaijani Laundromat

Das sagt ein europäischer Fahnder, der zum Azerbaijani Laundromat ermittelt hat.

Verdächtige Überweisungen aus Russland

Ausgerechnet von Faberlex floss auch Geld an Trumps Unternehmen. Am 28. April 2015 überwies die Briefkastenfirma 141.261,82 Dollar an THC Baku Services LLC. Als Verwendungszweck war lediglich "Invoice N.2" angegeben. Wofür das Geld bestimmt war, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Trump ließ eine Anfrage zu den Zahlungen unbeantwortet.

Doch die Deutsche Bank stieß offenbar auf eine weitere Spur: Russland. In einer Verdachtsmeldung vom Februar 2018 dokumentierte sie auch Transaktionen zwischen der US-Trump-Firma THC Baku Services und Unternehmen, die mit einem weiteren Geldwäschenetzwerk in Verbindung gebracht wurden - dem sogenannten "Russian Laundromat".

Über das waren Milliarden Dollar aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion verschoben worden.

Trump im Visier

Insgesamt flossen nach Erkenntnissen der Bank mehr als drei Millionen Dollar von Unternehmen mit Verbindungen zu den beiden Geldwäschenetzwerken an Trumps Firmen.

Panne mit vertraulichen Unterlagen : Deutsche Bank verschickte versehentlich Trumps Finanzdaten Nach Trumps Wahlsieg schuf die Deutsche Bank Sonderregeln für ihren berühmtesten Kunden. Interne Unterlagen zeigen Sorge vor Interessenkonflikten - und eine Datenpanne. von Frederik Obermaier, Christian Salewski und Hakan Tanriverdi mit Video 44:14

Die "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen belegen nicht, dass Trump selbst an Geldwäsche beteiligt war oder von einer möglicherweise kriminellen Herkunft des Geldes wusste. Eine entsprechende Anfrage ließ er unbeantwortet.

Das sagt die Bank zu den Enthüllungen Die Deutsche Bank erklärte auf Anfrage von ZDF frontal, sich nicht zu "tatsächlichen, potenziellen oder früheren Kundenbeziehungen oder zu unserem Umgang mit Aufsichtsbehörden und anderen Dritten" äußern zu wollen. Die Bank habe unter der Führung von Christian Sewing "einen grundlegenden Wandel durchlaufen".



Man habe zwischen 2019 und 2025 sieben Milliarden Euro in das "Kontrollumfeld" investiert. "Diese Investitionen gingen einher mit einem verstärkten Ansatz zur Identifizierung und Steuerung von Risiken sowie einem grundlegenden Kulturwandel. Diese Arbeit hat die Behebung von Altlasten und das Erreichen wichtiger regulatorischer Meilensteine unterstützt."

Obwohl die Deutsche Bank die verdächtigen Geldströme zu Trump-Firmen dokumentiert hatte, hielten Mitarbeiter des Geldhauses im April 2019 intern fest:

Der Bank sind keine bankbezogenen Verbindungen zwischen Präsident Trump und Russland bekannt. „ Mitarbeiter der Deutschen Bank im April 2019

Eine Warnung, der die entscheidende Information fehlte

Was noch brisanter ist: Die Bank verschickte nach Recherchen von ZDF frontal zwar mehrere sogenannte Verdachtsmeldungen an die US-Behörden. Das Geldhaus benannte darin auch die beteiligten Firmen und beschrieb auffällige Transaktionen.

Einen entscheidenden Zusammenhang stellte die Deutsche Bank in den Meldungen aber offenbar nicht her: dass DT Marks Baku LLC und THC Baku Services - also die Firmen, an die die verdächtigen Zahlungen gingen - ihrem prominentesten Kunden gehörten: Donald Trump.

"Normalerweise würde ich erwarten, dass bei einer Geldwäscheverdachtsmeldung über ein Unternehmen klar offengelegt wird, wer die wirtschaftlich Berechtigten dieses Unternehmens sind", sagt der Geldwäscheexperte Barrow. Insbesondere dann, wenn es sich dabei um den Präsidenten der Vereinigten Staaten handelt. "Das ist schließlich keine Kleinigkeit."

Quelle: ZDF