Skandal um malaysischen Staatsfond:Hollywood, Milliarden und die Deutsche Bank
von Mohammed Adel, Jonas Halbe und Aidila Razak
Mit gestohlenen Milliarden finanzierte Jho Low Hollywoodfilme und Luxuspartys. Welche Rolle die Deutsche Bank spielte, zeigen interne Dokumente.
Es ist ein glorreicher Hollywood-Abend für Leonardo DiCaprio: Im Januar 2014 nimmt er vor Millionenpublikum und unter tosendem Applaus den Golden Globe entgegen - für seine Rolle in "The Wolf of Wall Street". In seiner Rede dankt der Schauspieler auch dem Finanzier des Films - einem Mann namens Jho Low - , dass er an der Produktion "mitgewirkt" habe und "ein Risiko" eingegangen sei.
Mehr als 4,5 Milliarden Dollar verschwunden
Was DiCaprio damals nicht weiß: Mehr als 100 Millionen Dollar von Jho Low und seinen Komplizen kommen aus einem der größten Finanzskandale der Geschichte. Und große Summen davon wurden von der Deutschen Bank transferiert. Das Geld stammt aus dem malaysischen Staatsfonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB), der die wirtschaftliche Entwicklung des Landes finanzieren sollte. Nach Erkenntnissen der Behörden verschwanden mehr als 4,5 Milliarden Dollar.
Ein großer Teil davon landete mit Hilfe der Deutschen Bank offenbar in den Taschen des Drahtziehers des Skandals: Jho Low, der bis heute auf der Flucht ist. Für eine Anfrage von ZDF frontal war er nicht zu erreichen. In der Vergangenheit hat er aber Vorwürfe stets zurückgewiesen.
Das US-Justizministerium stellte 2021 Ermittlungen gegen das Frankfurter Geldhaus wegen 1MDB ein. Die Deutsche Bank weist sämtliche Vorwürfe zurück und verweist darauf, dass "im Zusammenhang mit 1MDB keine aufsichtsrechtlichen Strafen oder Sanktionen verhängt" worden seien. Die Bank habe mit den Behörden stets kooperiert.
1MDB verklagt mittlerweile die Deutsche Bank
Trotzdem geht die juristische Aufarbeitung weiter: Da die Deutsche Bank mehrere hundert Millionen Dollar an den Malaysier Jho Low weiterleitete, verklagt 1MDB die Deutsche Bank seit 2021 und fordert mehr als 1,1 Milliarden Dollar. Die Deutsche Bank weigert sich aber zu zahlen. Man verfüge "über eine gute Rechtslage, um sich gegen die Ansprüche von 1MDB zu verteidigen", versicherte die Bank in offiziellen Statements.
Nun zeigen bislang unveröffentlichte interne Unterlagen, die ZDF frontal vorliegen, dass die Deutsche Bank den Vorgang intern offenbar kritischer sieht.
Womöglich gegen malaysisches Recht verstoßen?
In einem vertraulichen Sitzungsprotokoll eines globalen Krisen-Komitees der Deutschen Bank vom Februar 2016 heißt es, man habe durch die Angabe falscher Daten wohl gegen malaysisches Recht verstoßen. In einem Dokument zur Vorbereitung der Sitzung ist von "möglichen Unregelmäßigkeiten bei der Abwicklung der Transaktionen" die Rede.
Demnach sei Jho Low als tatsächlicher Begünstigter der Überweisungen nicht genannt worden. Das könnte für die Bank im Prozess um milliardenschwere Schadenersatzforderungen, der im Dezember starten soll, zum Problem werden. In Malaysia ist derzeit zu hören, dass die Bank einen Vergleich sucht. Auf Anfrage erklärte ein Sprecher: "Wir sind nach wie vor fest von unserer Position in diesem Fall überzeugt."
Noch heikler könnten Vorgänge aus dem Jahr 2015 sein. Internationale Medien hatten damals, im Juni 2015, ausführlich über den Verdacht berichtet, Milliarden seien aus Malaysia wegen Jho Low verschwunden. Trotzdem floss weiter Geld von der Deutschen Bank an den heute Flüchtigen.
Nach den vorliegenden Unterlagen wickelte die Deutsche Bank zwischen Juni und Anfang September 2015 neun Transaktionen in Höhe von mehr als 18 Millionen Euro zugunsten Lows ab. Die Polizei von Singapur verbot der Deutschen Bank im September 2015 aufgrund von "Ermittlungen wegen einer Straftat", Informationen über Jho Lows Konten weiterzugeben. Doch selbst danach war nicht Schluss: Zwischen Mitte September und Dezember flossen drei weitere Transaktionen in Höhe von sechs Millionen Euro über die Deutsche Bank.
Deutsche Bank weist die Vorwürfe zurück
Die Deutsche Bank erklärte auf ZDF-Anfrage, "eine gründliche interne Untersuchung ihrer Geschäftsbeziehung mit 1MDB" durchgeführt zu haben, nachdem sie von der möglichen Korruption bei 1MDB erfahren hatte: "Die Bank hat zudem umfassend mit den staatlichen Behörden zusammengearbeitet, die Ermittlungen gegen 1MDB durchführten."
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