Mit gestohlenen Milliarden finanzierte Jho Low Hollywoodfilme und Luxuspartys. Welche Rolle die Deutsche Bank spielte, zeigen interne Dokumente.

Steuertricks, Geldwäsche, Rotlichtindustrie: Ein gigantisches Datenleak enthüllt fragwürdige Geschäfte der Deutschen Bank mit Superreichen und skandalumwitterten Kunden. 17.11.2026 | 44:14 min

Es ist ein glorreicher Hollywood-Abend für Leonardo DiCaprio: Im Januar 2014 nimmt er vor Millionenpublikum und unter tosendem Applaus den Golden Globe entgegen - für seine Rolle in "The Wolf of Wall Street". In seiner Rede dankt der Schauspieler auch dem Finanzier des Films - einem Mann namens Jho Low - , dass er an der Produktion "mitgewirkt" habe und "ein Risiko" eingegangen sei.

Mehr als 4,5 Milliarden Dollar verschwunden

Was DiCaprio damals nicht weiß: Mehr als 100 Millionen Dollar von Jho Low und seinen Komplizen kommen aus einem der größten Finanzskandale der Geschichte. Und große Summen davon wurden von der Deutschen Bank transferiert. Das Geld stammt aus dem malaysischen Staatsfonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB), der die wirtschaftliche Entwicklung des Landes finanzieren sollte. Nach Erkenntnissen der Behörden verschwanden mehr als 4,5 Milliarden Dollar.

Szene aus der der Banken-Satire "The Wolf of Wall Street" mit Leonardo DiCaprio. Quelle: ZDF / Universal Pictures

Ein großer Teil davon landete mit Hilfe der Deutschen Bank offenbar in den Taschen des Drahtziehers des Skandals: Jho Low, der bis heute auf der Flucht ist. Für eine Anfrage von ZDF frontal war er nicht zu erreichen. In der Vergangenheit hat er aber Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Das US-Justizministerium stellte 2021 Ermittlungen gegen das Frankfurter Geldhaus wegen 1MDB ein. Die Deutsche Bank weist sämtliche Vorwürfe zurück und verweist darauf, dass "im Zusammenhang mit 1MDB keine aufsichtsrechtlichen Strafen oder Sanktionen verhängt" worden seien. Die Bank habe mit den Behörden stets kooperiert.

Die Inside-Deutsche-Bank-Recherchen Quelle: Studio Yadi Bei den "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen handelt es sich um mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank, darunter mehr als neun Millionen E-Mails. Die Unterlagen stammen vor allem aus jenen Bereichen von Deutschlands größter Bank, die sich mit problematischen Geschäftsvorgängen und heiklen Kunden befassen. Wer die Daten zugespielt bekam Zwei Whistleblower haben die Daten im vergangenen Jahr dem indischen Journalisten Josy Joseph sowie der südafrikanischen Journalistin Khadija Sharife zukommen lassen. Diese haben die Daten weltweit mit mehr als 50 Medienhäusern geteilt, unter anderem mit ZDF frontal. Koordiniert hat die internationale Recherche die südafrikanische Non-Profit-Organisation Barracuda Media mit technischer Unterstützung des in Berlin ansässigen Data and Research Center (DARC).



In Deutschland beteiligten sich neben ZDF frontal auch der "Spiegel" und das "Manager Magazin" an den Recherchen, in Österreich der "Standard", in der Schweiz die Zeitungen der Tamedia-Gruppe.



Die "Inside Deutsche Bank"-Daten sind bislang das weltweit größte bekannte Banken-Leak. Zu den Whistleblowern macht das ZDF aus Gründen des Quellenschutzes keine weiteren Angaben.

1MDB verklagt mittlerweile die Deutsche Bank

Trotzdem geht die juristische Aufarbeitung weiter: Da die Deutsche Bank mehrere hundert Millionen Dollar an den Malaysier Jho Low weiterleitete, verklagt 1MDB die Deutsche Bank seit 2021 und fordert mehr als 1,1 Milliarden Dollar. Die Deutsche Bank weigert sich aber zu zahlen. Man verfüge "über eine gute Rechtslage, um sich gegen die Ansprüche von 1MDB zu verteidigen", versicherte die Bank in offiziellen Statements.

Nun zeigen bislang unveröffentlichte interne Unterlagen, die ZDF frontal vorliegen, dass die Deutsche Bank den Vorgang intern offenbar kritischer sieht.

Der 1MDB-Skandal Im Jahr 2009 vereinbart der malaysische Staatsfonds 1MDB eine Zusammenarbeit mit dem saudi-arabischen Unternehmen PetroSaudi International. Eine Milliarde Dollar soll 1MDB investieren und dafür Ölförderrechte erhalten. Tatsächlich gingen aber nur 300 Millionen Dollar auf das gemeinsame Konto der Geschäftspartner ein. Die restlichen 700 Millionen Dollar landeten auf einem Konto von Jho Low. Zwei Jahre später folgten weitere rund 110 Millionen Dollar. Welche Rolle hatte die Deutsche Bank? Die Deutsche Bank leitete als sogenannte Korrespondenzbank die Gelder für den malaysischen Staatsfonds weiter. Ohne sie wären die Überweisungen ins Ausland nicht möglich gewesen. Und um diese rund 1,1 Milliarden Dollar geht es bei der Zivilklage von 1MDB gegen das Frankfurter Geldhaus und andere Beklagte.

Womöglich gegen malaysisches Recht verstoßen?

In einem vertraulichen Sitzungsprotokoll eines globalen Krisen-Komitees der Deutschen Bank vom Februar 2016 heißt es, man habe durch die Angabe falscher Daten wohl gegen malaysisches Recht verstoßen. In einem Dokument zur Vorbereitung der Sitzung ist von "möglichen Unregelmäßigkeiten bei der Abwicklung der Transaktionen" die Rede.

Demnach sei Jho Low als tatsächlicher Begünstigter der Überweisungen nicht genannt worden. Das könnte für die Bank im Prozess um milliardenschwere Schadenersatzforderungen, der im Dezember starten soll, zum Problem werden. In Malaysia ist derzeit zu hören, dass die Bank einen Vergleich sucht. Auf Anfrage erklärte ein Sprecher: "Wir sind nach wie vor fest von unserer Position in diesem Fall überzeugt."

Was verbirgt sich hinter dem "Inside Deutsche Bank"-Leak? Und wie wurden die 15 Millionen Dokumente ausgewertet? frontal inside blickt hinter die Recherche. 17.11.2026 | 10:14 min

Noch heikler könnten Vorgänge aus dem Jahr 2015 sein. Internationale Medien hatten damals, im Juni 2015, ausführlich über den Verdacht berichtet, Milliarden seien aus Malaysia wegen Jho Low verschwunden. Trotzdem floss weiter Geld von der Deutschen Bank an den heute Flüchtigen.

Nach den vorliegenden Unterlagen wickelte die Deutsche Bank zwischen Juni und Anfang September 2015 neun Transaktionen in Höhe von mehr als 18 Millionen Euro zugunsten Lows ab. Die Polizei von Singapur verbot der Deutschen Bank im September 2015 aufgrund von "Ermittlungen wegen einer Straftat", Informationen über Jho Lows Konten weiterzugeben. Doch selbst danach war nicht Schluss: Zwischen Mitte September und Dezember flossen drei weitere Transaktionen in Höhe von sechs Millionen Euro über die Deutsche Bank.

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Deutsche Bank weist die Vorwürfe zurück

Die Deutsche Bank erklärte auf ZDF-Anfrage, "eine gründliche interne Untersuchung ihrer Geschäftsbeziehung mit 1MDB" durchgeführt zu haben, nachdem sie von der möglichen Korruption bei 1MDB erfahren hatte: "Die Bank hat zudem umfassend mit den staatlichen Behörden zusammengearbeitet, die Ermittlungen gegen 1MDB durchführten."

Quelle: ZDF