Die Deutsche Bahn testet neue Konzepte und Hilfsmittel, um Mitarbeitende bei Kontrollen vor gewalttätigen Übergriffen zu schützen. Nun zieht das Unternehmen eine erste Bilanz.

Allein im ersten Halbjahr hat es fast 1.000 Übergriffe gegen DB-Mitarbeiter in Nahverkehrszügen gegeben. Nun hat die Bahn eine Zwischenbilanz zu ihrem neuem Sicherheitspaket gezogen. 23.11.2026 | 1:33 min

Dazu gehören Fahrkartenkontrollen zu zweit oder in Gruppen sowie Bodycams, die Bild und Ton aufzeichnen.

Erste Ergebnisse zeigen, dass dort, wo die neuen Konzepte zum Einsatz kamen, Übergriffe spürbar zurückgegangen sind. Die Ergebnisse sollen nun gemeinsam mit den Aufgabenträgern ausgewertet und erfolgreiche Konzepte in den Regelbetrieb überführt werden.

Tödliche Gewalt, Schüsse auf Polizei-Beamte: Immer häufiger gibt es Gewalt gegen Kontrolleure und Einsatzkräfte. Was erleben Menschen in Sicherheitsberufen, und wie verroht ist die Gesellschaft? 07.02.2026 | 11:27 min

"Wir sehen, dass unsere Maßnahmen wirken. Bis heute wurden im Rahmen der Pilotprojekte rund 280.000 Fahrgäste begleitet. Bei rund 100.000 Kontrollsituationen, die üblicherweise das größte Konfliktpotenzial haben, kam es nur zu einer brenzligen Situation für die Kolleginnen und Kollegen. Und auch diese konnte gemeinsam als Team bewältigt werden", sagte der Vorstandsvorsitzende der DB Regio AG, Harmen van Zijderveld. Jetzt gelte es, aus erfolgreichen Pilotprojekten dauerhafte Lösungen zu machen.

Steigende Anzahl an Angriffen macht Maßnahmen nötig

Die Zahl der körperlichen Angriffe auf DB-Mitarbeitende stieg von 2.374 im Jahr 2016 auf 3.262 im Jahr 2025 - eine Erhöhung um 37 Prozent. Am 2. Februar 2026 gipfelte diese Gewalt in dem tödlichen Angriff auf den Zugbegleiter Serkan Çalar (36). Der Fall löste bundesweit Bestürzung sowie umfassende Debatten zur Sicherheit von Bahnpersonal aus.

Wir tun alles, um die Sicherheit unserer Mitarbeitenden zu erhöhen. „ Harmen van Zijderveld, Chef der DB Regio AG

In einem Regionalexpress in Rheinland-Pfalz verletzt ein Schwarzfahrer einen Zugbegleiter durch Schläge gegen den Kopf. Der Zugbegleiter erliegt seinen Verletzungen. ZDFheute live analysiert. 04.02.2026 | 31:51 min

DB Regio setzt auf Kombination verschiedener Vorkehrungen

Welche Sicherheitsmaßnahme wo sinnvoll ist, hängt von Strecke, Fahrgastaufkommen und konkreter Gefährdungslage ab.

Entscheidend ist die richtige Kombination aus gut geschulten Mitarbeitenden, optimiertem Personaleinsatz, moderner Technik und schneller Unterstützung im Ernstfall. „ Harmen van Zijderveld, Chef der DB Regio AG

Was funktioniere und in der eigenen Hand läge, würde konsequent umgesetzt, so van Zijderveld weiter.

Bodycams haben sich bereits als wichtiges Instrument zur Prävention erwiesen, ab Anfang Dezember 2026 sollen sie bei der DB-Regio bundesweit eingesetzt werden. An 50 Bahnhöfen würden zusätzlich Überwachungskameras installiert werden, sagte Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) dem ZDF im Morgenmagazin.

Ein Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn ist bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung aus einem fahrenden Zug gestürzt und schwer verletzt worden. 18.07.2026 | 0:22 min

Auch über andere Konzepte mache man sich Gedanken, wie beispielsweise eine Zugangskontrolle, bevor man überhaupt den Bahnsteig erreicht, wie es auch schon in anderen europäischen Ländern umgesetzt wurde.

Finanzierung noch ungeklärt

Bund, Land oder Kommune - bisher ist noch unklar, wer für den weiteren Ausbau der Sicherheit der Bahnangestellten verantwortlich ist und wie die Maßnahmen finanziert werden sollen. Bilger gibt sich zuversichtlich:

Die Frage des Geldes ist natürlich immer eine relevante, aber die darf nicht die entscheidende sein, wenn es um den Schutz der Zugbegleiter geht. „ Steffen Bilger, Bundesverkehrsminister

Eine Möglichkeit der Finanzierung sehe er unter anderem in moderat steigenden Ticketpreisen.