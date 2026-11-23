Neue Konzepte der Deutschen Bahn:Wie neue Sicherheitsvorkehrungen Zugbegleiter schützen sollen
von Anna Hildebrandt
Die Deutsche Bahn testet neue Konzepte und Hilfsmittel, um Mitarbeitende bei Kontrollen vor gewalttätigen Übergriffen zu schützen. Nun zieht das Unternehmen eine erste Bilanz.
Um Gewalt und Übergriffe gegen Mitarbeitende der Deutschen Bahn zu verhindern, hat DB Regio in den vergangenen Monaten gemeinsam mit Aufgabenträgern, Verkehrsverbünden und Arbeitnehmervertretungen unterschiedliche Sicherheitskonzepte in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Baden-Württemberg, Berlin-Brandenburg sowie Sachsen und Sachsen-Anhalt erprobt.
Dazu gehören Fahrkartenkontrollen zu zweit oder in Gruppen sowie Bodycams, die Bild und Ton aufzeichnen.
Erste Ergebnisse zeigen, dass dort, wo die neuen Konzepte zum Einsatz kamen, Übergriffe spürbar zurückgegangen sind. Die Ergebnisse sollen nun gemeinsam mit den Aufgabenträgern ausgewertet und erfolgreiche Konzepte in den Regelbetrieb überführt werden.
"Wir sehen, dass unsere Maßnahmen wirken. Bis heute wurden im Rahmen der Pilotprojekte rund 280.000 Fahrgäste begleitet. Bei rund 100.000 Kontrollsituationen, die üblicherweise das größte Konfliktpotenzial haben, kam es nur zu einer brenzligen Situation für die Kolleginnen und Kollegen. Und auch diese konnte gemeinsam als Team bewältigt werden", sagte der Vorstandsvorsitzende der DB Regio AG, Harmen van Zijderveld. Jetzt gelte es, aus erfolgreichen Pilotprojekten dauerhafte Lösungen zu machen.
Steigende Anzahl an Angriffen macht Maßnahmen nötig
Die Zahl der körperlichen Angriffe auf DB-Mitarbeitende stieg von 2.374 im Jahr 2016 auf 3.262 im Jahr 2025 - eine Erhöhung um 37 Prozent. Am 2. Februar 2026 gipfelte diese Gewalt in dem tödlichen Angriff auf den Zugbegleiter Serkan Çalar (36). Der Fall löste bundesweit Bestürzung sowie umfassende Debatten zur Sicherheit von Bahnpersonal aus.
DB Regio setzt auf Kombination verschiedener Vorkehrungen
Welche Sicherheitsmaßnahme wo sinnvoll ist, hängt von Strecke, Fahrgastaufkommen und konkreter Gefährdungslage ab.
Was funktioniere und in der eigenen Hand läge, würde konsequent umgesetzt, so van Zijderveld weiter.
Bodycams haben sich bereits als wichtiges Instrument zur Prävention erwiesen, ab Anfang Dezember 2026 sollen sie bei der DB-Regio bundesweit eingesetzt werden. An 50 Bahnhöfen würden zusätzlich Überwachungskameras installiert werden, sagte Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) dem ZDF im Morgenmagazin.
Auch über andere Konzepte mache man sich Gedanken, wie beispielsweise eine Zugangskontrolle, bevor man überhaupt den Bahnsteig erreicht, wie es auch schon in anderen europäischen Ländern umgesetzt wurde.
Finanzierung noch ungeklärt
Bund, Land oder Kommune - bisher ist noch unklar, wer für den weiteren Ausbau der Sicherheit der Bahnangestellten verantwortlich ist und wie die Maßnahmen finanziert werden sollen. Bilger gibt sich zuversichtlich:
Eine Möglichkeit der Finanzierung sehe er unter anderem in moderat steigenden Ticketpreisen.
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