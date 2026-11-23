Deutsche-Bank-Chef Sewing verspricht mehr Klimaschutz. Doch das Banken-Leak zeigt: Trotz interner Warnungen hielt die Bank an umstrittenen Geschäften mit Kohle, Gas und Öl fest.

Steuertricks, Geldwäsche, Rotlichtindustrie: Ein gigantisches Datenleak enthüllt fragwürdige Geschäfte der Deutschen Bank mit Superreichen und skandalumwitterten Kunden. 17.11.2026 | 44:14 min

Die Deutsche Bank schulde es der Gesellschaft, das "Megathema" Nachhaltigkeit zu unterstützen, betonte Christian Sewing bereits 2019 in einem Vortrag. Das Versprechen des Bankchefs damals: Es soll fest in der Strategie und im operativen Geschäft eingebunden werden.

"Es ist kein Schmuck am Nachthemd, sondern ein zentraler Baustein", verkündete Bankchef Christian Sewing 2019 auf der Finanzmarktkonferenz der Deutschen Bundesbank. Doch was war dieses Versprechen wert?

Linde: Gas aus der russischen Arktis

Im Sommer 2021 prüften die Risikoabteilungen der Bank drei Großkunden. Dabei ging es unter anderem um den deutschen Anlagenbauer Linde und einen Gasdeal der Firma in Russland. Linde sollte die Anlagen bereitstellen, damit eine Zweckgesellschaft um die russische Firma Gazprom Gas verkaufen konnte - langfristig auch aus einem umstrittenen neuen Gasfeld in der Arktis. Bei der Verbrennung dieses Gases entstehen langfristig Hunderte Millionen Tonnen an Treibhausgasen.

Die interne Abteilung der Deutschen Bank für Nachhaltigkeit legte im August 2021 offenbar Einspruch gegen das Geschäft ein. Sie warnte vor "Greenwashing", verwies auf die Klimaziele.

Andere in der Bank hatten vor allem das Geschäft im Blick: "Das ist superwichtig und wir müssen das gewinnen", schrieb ein leitender Manager. Die Bank ging den Deal ein, unterstützte Linde. Weder Linde noch die Deutsche Bank seien direkt an der Gasförderung beteiligt, hieß es in einem Deutsche-Bank-Protokoll zum Deal.

Die Inside-Deutsche-Bank-Recherchen Quelle: Studio Yadi Bei den "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen handelt es sich um mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank, darunter mehr als neun Millionen E-Mails. Die Unterlagen stammen vor allem aus jenen Bereichen von Deutschlands größter Bank, die sich mit problematischen Geschäftsvorgängen und heiklen Kunden befassen. Wer die Daten zugespielt bekam Zwei Whistleblower haben die Daten im vergangenen Jahr dem indischen Journalisten Josy Joseph sowie der südafrikanischen Journalistin Khadija Sharife zukommen lassen. Diese haben die Daten weltweit mit mehr als 50 Medienhäusern geteilt, unter anderem mit ZDF frontal. Koordiniert hat die internationale Recherche die südafrikanische Non-Profit-Organisation Barracuda Media mit technischer Unterstützung des in Berlin ansässigen Data and Research Center (DARC).



In Deutschland beteiligten sich neben ZDF frontal auch der "Spiegel" und das "Manager Magazin" an den Recherchen, in Österreich der "Standard", in der Schweiz die Zeitungen der Tamedia-Gruppe.



Die "Inside Deutsche Bank"-Daten sind bislang das weltweit größte bekannte Banken-Leak. Zu den Whistleblowern macht das ZDF aus Gründen des Quellenschutzes keine weiteren Angaben.

Experte spricht von "Versteckspiel"

"Ich finde, das ist keine Rechtfertigung, sondern das ist ein Versteckspiel", bewertet Thomas Mog den Deal, als ZDF frontal ihm die internen Unterlagen zeigt. Mog arbeitete mehr als 20 Jahre bei der Deutschen Bank, wollte in seinem Bereich, dem Privatkundengeschäft, Nachhaltigkeit voranbringen. An der Linde-Entscheidung war er nicht beteiligt. Mog hatte die Bank 2020 verlassen.

Auf ZDF-Nachfrage betont die Bank, die Transaktion sei "hinsichtlich Umwelt- und Reputationsrisiken" geprüft worden, und teilt weiter mit:

Generell ist die Behauptung, die Deutsche Bank habe versucht, die Anwendung ihres Nachhaltigkeitsrahmens zu umgehen oder zu vermeiden, falsch. „ Antwort der Deutschen Bank

Linde äußert sich nicht zu konkreten Fragen. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine 2022 ist der Konzern aus dem Projekt in Russland ausgestiegen.

Gunvor: Öl aus dem Regenwald Im Sommer 2021 wurden offenbar auch die Geschäfte eines der größten unabhängigen Ölhändler in der Deutschen Bank geprüft - die von Gunvor. Die Abteilung gegen Finanzkriminalität warnte vor Korruptionsfällen aus den vergangenen Jahren. Gunvor stand zudem in dieser Zeit wegen Deals mit Öl aus dem Amazonasgebiet in der Kritik. Die Bank und ein Konsortium gaben trotzdem Ende Juni 2021 einen Kreditrahmen von rund 870 Millionen US-Dollar an den Ölhändler frei. Wie passt das zu den Nachhaltigkeitszielen des Bankchefs?



"Unser Anspruch ist es, eine der weltweit führenden Banken für Nachhaltigkeit zu werden. Wir wollen die Bank sein, die hier Standards setzt", so wiederholte Sewing sein Versprechen auf der Jahreshauptversammlung 2022. Auf Anfrage betont Gunvor, das heute Centalion heißt, aktuell keine Geschäfte mit Öl aus dem Amazonas zu machen. Zu angeblichen "historischen" Vorwürfen äußert sich der Konzern nicht, verweist aber auf verbesserte Sorgfaltsprüfungen und seine Mitgliedschaft in einer Transparenz-Initiative.



Die Deutsche Bank teilt mit, man wende bei allen Kundenaktivitäten "risikobasierte Sorgfaltspflichten sowie Compliance- und Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität" an. Die "Umweltvorwürfe" seien gemäß der "Richtlinien und Risikorahmens" überprüft worden. Glencore: Kohle aus der Heimat der Wayuu Noch strenger sind die bankinternen Ziele bei der besonders klimaschädlichen Kohle. 2020 entschied offenbar Konzernchef Sewing: Bis 2025 soll die Deutsche Bank aus Geschäften mit Kohleabbau aussteigen. Mehrfach traf sich Christian Sewing mit dem damaligen CEO von Glencore, Ivan Glasenberg, so wichtig schien der Kunde zu sein.



Die Bank verwies in einem Entwurf des Risikoberichts auf Klimaschutz-Bedenken und negative Presseberichte. Eine kolumbianische Kohlemine von Glencore habe im Verdacht gestanden, die Heimat des indigenen Volkes der Wayuu zu verschmutzen und auszutrocknen. Die Zusammenarbeit mit Glencore wurde fortgesetzt - allerdings sollte sie an Bedingungen geknüpft werden. In einem Entwurf festgehalten ist die Empfehlung der Nachhaltigkeitsabteilung: Die Bank sollte mit dem Konzern über dessen Klimaschutzbemühungen sprechen.



Die Deutsche Bank teilte mit, sie überprüfe Kundenbeziehungen regelmäßig und bewerte diese gemäß den geltenden Rahmenwerken für Nachhaltigkeit und Reputationsrisiken. Allerdings müssten bestehende vertragliche Verpflichtungen eingehalten werden. Neugeschäfte würden im Rahmen der geltenden Richtlinien geprüft. Glencore teilte mit, mit Wasserressourcen in der Umgebung umsichtig umzugehen und damit die umliegende Bevölkerung zu versorgen.

"Playbook Fridays for Future"

Während die Deutsche Bank im Sommer 2021 all das beriet, protestierte Fridays for Future vor den Türmen der Bank in Frankfurt, das Bündnis Attac verbrannte das Logo der Bank. Auf diesen Protest war die Bank vorbereitet, wie die Dokumente aus dem Banken-Leak zeigen. Der damalige Konzernsprecher Jörg Eigendorf hatte offenbar eine bankinterne PR-Strategie vorbereitet, ein sogenanntes "Playbook Fridays for Future". Darin ein Medienstatement mit Status "Approved", also genehmigt.

Was verbirgt sich hinter dem "Inside Deutsche Bank"-Leak? Und wie wurden die 15 Millionen Dokumente ausgewertet? frontal inside blickt hinter die Recherche. 17.11.2026 | 10:14 min

"Wir verstehen, dass die Menschen auf die Straße gehen, denn es geht um unsere Zukunft. Selbstverständlich sind auch wir in der Pflicht", heißt es im Dokument:

Was tun wir? Wir ziehen uns schrittweise aus der Finanzierung fossiler Brennstoffe zurück. „ Aus dem "Playbook Fridays for Future" der Deutschen Bank

Unter anderem das ZDF berichtete in den heute-Nachrichten über die Proteste vom 13. August 2021 und das Statement der Bank.

Eine minutiös geplante PR-Offensive. "Wie kann man das Playbook nennen?", kritisiert Ex-Banker Thomas Mog, als ZDF frontal ihm die Unterlagen zeigt. Es gebe ja einen Grund, warum die Jugend auf der Straße gewesen sei: "Indem man das Playbook nennt, ist das schon eine Geringschätzung."

Konzernsprecher Eigendorf wurde später Nachhaltigkeitschef der Deutschen Bank. Das Geldhaus aus Frankfurt betont: "Die Darstellung, wonach die Deutsche Bank umwelt- und klimabezogene Belange in erster Linie als PR-Thema betrachtet habe, ist falsch."

Der Versuch von Banken und ihren Kunden, aggressive Steuergestaltung zu betreiben, sei ein „permanentes Katz-und-Maus-Spiel“, so Kevin Kühnert vom Verein „Finanzwende“. 19.11.2026 | 4:40 min

Bringt die Bank ihre Kunden zu mehr Klimaschutz?

Und heute? Die Deutsche Bank finanziert weiterhin Kohle-Konzerne. Erst 2040 soll international damit Schluss sein.

Die Deutsche Bank widerspricht dieser Darstellung. Insbesondere bei klimaschädlichen Großkunden, die die Bank "emissions-intensiv" nennt, gehe es darum, sie bei einem Übergang in ein nachhaltigeres Wirtschaften zu unterstützen. Das heiße nicht, jedwede Art von Finanzierung "kategorisch" auszuschließen.

"Es ist eine ganz gewöhnliche Situation, dass eine Bank einen Kunden begleitet, der nicht grün ist", sagt auch der ehemalige Deutsche Bank-Mitarbeiter Thomas Mog. Die Frage sei, in welche Richtung sich der Kunde bewege.

Da bin ich mir nicht sicher, wie konsequent mit Kunden umgegangen wird. „ Thomas Mog, ehem. Mitarbeiter der Deutschen Bank

Dabei wurden fragwürdige Abläufe und heikle Geschäfte offengelegt. Die über 15 Millionen vertraulichen Dokumente wurden von Whistleblowern veröffentlicht. 17.11.2026 | 1:52 min

Sewing: "Es braucht Taten"

Konzernchef Sewing verspricht auf der Hauptversammlung 2025 erneut, dass die Bank an ihren Nachhaltigkeitszielen und dem Ansatz zur Reduzierung von CO2-Emissionen festhalte. "Der Klimawandel lässt sich von Stimmung nicht aufhalten. Es braucht Taten", so der Bankmanager.

"Banken könnten die Welt verändern, wenn sie es wollen", sagt Thomas Mog, der zuletzt auch an einer nachhaltigen Transformation des Bankensektors arbeitete. Banken hätten ein gutes Verständnis, wohin die Finanzflüsse gehen, was die Trends am Markt sind und was in industriellen Sektoren passiere. "Ich glaube, die Deutsche Bank bleibt dabei unter ihren Möglichkeiten", lautet Mogs Fazit.

Quelle: ZDF