Kohle, Gas und Öl:Deutsche Bank: Grüne Deals oder schmutzige Geschäfte?
von Maria Mayböck, Elisa Miebach, Christian Salewski, Lara Shehada, Sophia Stahl und Hakan Tanriverdi
Deutsche-Bank-Chef Sewing verspricht mehr Klimaschutz. Doch das Banken-Leak zeigt: Trotz interner Warnungen hielt die Bank an umstrittenen Geschäften mit Kohle, Gas und Öl fest.
Die Deutsche Bank schulde es der Gesellschaft, das "Megathema" Nachhaltigkeit zu unterstützen, betonte Christian Sewing bereits 2019 in einem Vortrag. Das Versprechen des Bankchefs damals: Es soll fest in der Strategie und im operativen Geschäft eingebunden werden.
"Es ist kein Schmuck am Nachthemd, sondern ein zentraler Baustein", verkündete Bankchef Christian Sewing 2019 auf der Finanzmarktkonferenz der Deutschen Bundesbank. Doch was war dieses Versprechen wert?
Linde: Gas aus der russischen Arktis
Im Sommer 2021 prüften die Risikoabteilungen der Bank drei Großkunden. Dabei ging es unter anderem um den deutschen Anlagenbauer Linde und einen Gasdeal der Firma in Russland. Linde sollte die Anlagen bereitstellen, damit eine Zweckgesellschaft um die russische Firma Gazprom Gas verkaufen konnte - langfristig auch aus einem umstrittenen neuen Gasfeld in der Arktis. Bei der Verbrennung dieses Gases entstehen langfristig Hunderte Millionen Tonnen an Treibhausgasen.
Die interne Abteilung der Deutschen Bank für Nachhaltigkeit legte im August 2021 offenbar Einspruch gegen das Geschäft ein. Sie warnte vor "Greenwashing", verwies auf die Klimaziele.
Andere in der Bank hatten vor allem das Geschäft im Blick: "Das ist superwichtig und wir müssen das gewinnen", schrieb ein leitender Manager. Die Bank ging den Deal ein, unterstützte Linde. Weder Linde noch die Deutsche Bank seien direkt an der Gasförderung beteiligt, hieß es in einem Deutsche-Bank-Protokoll zum Deal.
Experte spricht von "Versteckspiel"
"Ich finde, das ist keine Rechtfertigung, sondern das ist ein Versteckspiel", bewertet Thomas Mog den Deal, als ZDF frontal ihm die internen Unterlagen zeigt. Mog arbeitete mehr als 20 Jahre bei der Deutschen Bank, wollte in seinem Bereich, dem Privatkundengeschäft, Nachhaltigkeit voranbringen. An der Linde-Entscheidung war er nicht beteiligt. Mog hatte die Bank 2020 verlassen.
Auf ZDF-Nachfrage betont die Bank, die Transaktion sei "hinsichtlich Umwelt- und Reputationsrisiken" geprüft worden, und teilt weiter mit:
Linde äußert sich nicht zu konkreten Fragen. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine 2022 ist der Konzern aus dem Projekt in Russland ausgestiegen.
"Playbook Fridays for Future"
Während die Deutsche Bank im Sommer 2021 all das beriet, protestierte Fridays for Future vor den Türmen der Bank in Frankfurt, das Bündnis Attac verbrannte das Logo der Bank. Auf diesen Protest war die Bank vorbereitet, wie die Dokumente aus dem Banken-Leak zeigen. Der damalige Konzernsprecher Jörg Eigendorf hatte offenbar eine bankinterne PR-Strategie vorbereitet, ein sogenanntes "Playbook Fridays for Future". Darin ein Medienstatement mit Status "Approved", also genehmigt.
"Wir verstehen, dass die Menschen auf die Straße gehen, denn es geht um unsere Zukunft. Selbstverständlich sind auch wir in der Pflicht", heißt es im Dokument:
Unter anderem das ZDF berichtete in den heute-Nachrichten über die Proteste vom 13. August 2021 und das Statement der Bank.
Eine minutiös geplante PR-Offensive. "Wie kann man das Playbook nennen?", kritisiert Ex-Banker Thomas Mog, als ZDF frontal ihm die Unterlagen zeigt. Es gebe ja einen Grund, warum die Jugend auf der Straße gewesen sei: "Indem man das Playbook nennt, ist das schon eine Geringschätzung."
Konzernsprecher Eigendorf wurde später Nachhaltigkeitschef der Deutschen Bank. Das Geldhaus aus Frankfurt betont: "Die Darstellung, wonach die Deutsche Bank umwelt- und klimabezogene Belange in erster Linie als PR-Thema betrachtet habe, ist falsch."
Bringt die Bank ihre Kunden zu mehr Klimaschutz?
Und heute? Die Deutsche Bank finanziert weiterhin Kohle-Konzerne. Erst 2040 soll international damit Schluss sein.
Die Deutsche Bank widerspricht dieser Darstellung. Insbesondere bei klimaschädlichen Großkunden, die die Bank "emissions-intensiv" nennt, gehe es darum, sie bei einem Übergang in ein nachhaltigeres Wirtschaften zu unterstützen. Das heiße nicht, jedwede Art von Finanzierung "kategorisch" auszuschließen.
"Es ist eine ganz gewöhnliche Situation, dass eine Bank einen Kunden begleitet, der nicht grün ist", sagt auch der ehemalige Deutsche Bank-Mitarbeiter Thomas Mog. Die Frage sei, in welche Richtung sich der Kunde bewege.
Sewing: "Es braucht Taten"
Konzernchef Sewing verspricht auf der Hauptversammlung 2025 erneut, dass die Bank an ihren Nachhaltigkeitszielen und dem Ansatz zur Reduzierung von CO2-Emissionen festhalte. "Der Klimawandel lässt sich von Stimmung nicht aufhalten. Es braucht Taten", so der Bankmanager.
"Banken könnten die Welt verändern, wenn sie es wollen", sagt Thomas Mog, der zuletzt auch an einer nachhaltigen Transformation des Bankensektors arbeitete. Banken hätten ein gutes Verständnis, wohin die Finanzflüsse gehen, was die Trends am Markt sind und was in industriellen Sektoren passiere. "Ich glaube, die Deutsche Bank bleibt dabei unter ihren Möglichkeiten", lautet Mogs Fazit.
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