Interne Dokumente zeigen, wie die Deutsche Bank Stiftungen von Aldi Nord helfen wollte, Millionengewinne nahezu steuerfrei einzustreichen.

Steuertricks, Geldwäsche, Rotlichtindustrie: Ein gigantisches Datenleak enthüllt fragwürdige Geschäfte der Deutschen Bank mit Superreichen und skandalumwitterten Kunden. 17.11.2026 | 44:14 min

Die Deutsche Bank hat für die milliardenschwere Eigentümerfamilie von Aldi Nord Steuersparmodelle entwickelt, mit denen Gewinne aus dem Verkauf von Firmenbeteiligungen zu 95 Prozent steuerfrei bleiben sollten. Das zeigen interne Unterlagen aus dem Datenleck "Inside Deutsche Bank".

Die Konstruktionen betrafen unter anderem Investments in Hollywoodfilme, Schiffe und Flugzeuge. Während die Finanzbehörden eines der Modelle später beanstandeten und Steuern in dreistelliger Millionenhöhe nachforderten, ging eine ähnliche Konstruktion bei einer anderen Familienstiftung offenbar durch.

Hollywoodfilme als Investment

Das Vermögen des Aldi-Nord-Konzerns und seiner Erben liegt seit Jahrzehnten bei drei Familienstiftungen - der Markus-, Lukas- und Jakobus-Stiftung. Zwei dieser Stiftungen - die Markus- und Jakobus-Stiftung - tauchen auch im Datenleak "Inside Deutsche Bank" auf.

Die Stiftungen investierten vor mehr als 20 Jahren unter anderem auch in Flugzeuge, Fähren und Filmrechte. Die Jakobus-Stiftung war etwa über eine Firma aus Bayern mittelbar an Hollywood-Produktionen wie "8 Mile", "2 Fast 2 Furious" und "Red Dragon" beteiligt.

Im Jahr 2005 präsentierten Mitarbeiter der Deutschen Bank zwei Familienstiftungen der Aldi-Nord-Eigentümer - der Jakobus-Stiftung und der Markus-Stiftung - maßgeschneiderte Steuersparmodelle. Dies geht aus den Inside-Deutsche-Bank-Unterlagen hervor.

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Millionengewinne, kaum Steuern

Dabei ging es um Vermögenswerte in dreistelliger Millionenhöhe, die veräußert werden sollten - nicht nur die Filmrechte, sondern auch zwei Eisenbahnfähren, ein Containerschiff und ein Airbus A340. Ziel war es, Gewinne aus dem Verkauf der Flugzeuge und Schiffe und Filmrechte möglichst gering zu versteuern.

Die Deutsche Bank entwickelte dafür ein Konstrukt, bei dem nicht direkt die Flugzeuge, Schiffe und Filmrechte verkauft wurden - sondern Anteile an Firmen , die diese besitzen. Die Logik dahinter: Für die Firmenanteile erhielten die Aldi-Nord-Stiftungen im Gegenzug eine Vorzugsdividende - also eine Ausschüttung, auf die kaum Steuern anfielen.

Der steuerliche Vorteil: Während Veräußerungsgewinne grundsätzlich voll zu versteuern waren, blieben die Dividenden nach dem vorgesehenen Modell zu 95 Prozent steuerfrei. Die Berater der Bank beschrieben intern die Transaktionen als "aggressiv" und "stark steuergetrieben". Laut internen Einschätzungen der Bankberater sollten die zwei Aldi-Nord-Stiftungen mit diesem Trick rund 200 Millionen Euro Steuern sparen.

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Aldi Nord beruft sich auf damals geltendes Recht

Damals waren solche Transaktionen noch legal. Dem Geist der damals gültigen Gesetzgebung entsprächen derartige Steuersparmodelle nicht: "Das Ziel ist es Steuern, die eigentlich gezahlt werden müssen, (...) nicht zu zahlen, indem man irgendeine Umwegkonstruktion erfindet", erklärt Nordrhein-Westfalens ehemaliger Landesfinanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) im Gespräch mit ZDF frontal.

Aldi Nord betont auf Anfrage, dass die Eigentümerstiftungen das seinerzeit geltende Recht zutreffend angewandt hätten. "Aus Sicht der Unternehmensgruppe ALDI Nord sind die Eigentümerstiftungen ihren steuerlichen Verpflichtungen jederzeit und vollumfänglich nachgekommen," heißt es in der Antwort.

Die Inside-Deutsche-Bank-Recherchen Quelle: Studio Yadi Bei den "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen handelt es sich um mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank, darunter mehr als neun Millionen E-Mails. Die Unterlagen stammen vor allem aus jenen Bereichen von Deutschlands größter Bank, die sich mit problematischen Geschäftsvorgängen und heiklen Kunden befassen. Wer die Daten zugespielt bekam Zwei Whistleblower haben die Daten im vergangenen Jahr dem indischen Journalisten Josy Joseph sowie der südafrikanischen Journalistin Khadija Sharife zukommen lassen. Diese haben die Daten weltweit mit mehr als 50 Medienhäusern geteilt, unter anderem mit ZDF frontal. Koordiniert hat die internationale Recherche die südafrikanische Non-Profit-Organisation Barracuda Media mit technischer Unterstützung des in Berlin ansässigen Data and Research Center (DARC).



In Deutschland beteiligten sich neben ZDF frontal auch der "Spiegel" und das "Manager Magazin" an den Recherchen, in Österreich der "Standard", in der Schweiz die Zeitungen der Tamedia-Gruppe.



Die "Inside Deutsche Bank"-Daten sind bislang das weltweit größte bekannte Banken-Leak. Zu den Whistleblowern macht das ZDF aus Gründen des Quellenschutzes keine weiteren Angaben.

Steuernachforderung in Millionenhöhe

Für die Jakobus-Stiftung hatte das Modell allerdings erhebliche Konsequenzen. Nach einer Prüfung bei einer beteiligten Firma im Jahr 2011 akzeptierten die Finanzbehörden die steuerliche Konstruktion nicht und forderten Steuern in dreistelliger Millionenhöhe nach.

Daraufhin verklagte die Jakobus-Stiftung die Deutsche Bank auf 160 Millionen Euro Schadensersatz. Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit. Der Fall beschäftigte mehrere Instanzen bis hin zum Bundesgerichtshof. Letztlich erhielt die Stiftung keinen Schadensersatz.

Die Jakobus-Stiftung erklärte auf Anfrage von ZDF frontal, sie habe sich "jederzeit legal und steuerlich korrekt" verhalten. Zudem leiste sie "regelmäßig Steuern in sehr erheblicher Höhe". Die Deutsche Bank schreibt auf Anfrage, sie sei in diesem Zusammenhang nicht Gegenstand von Steuerstreitigkeiten. "Relevante deutsche Gerichtsurteile (…) kamen zu dem Ergebnis, dass die Vereinbarungen keinen missbräuchlichen Steuerausgleich (…) darstellten."

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Ähnliches Modell offenbar nicht beanstandet

Während die Konstruktion bei der Jakobus-Stiftung zu einer erheblichen Steuernachforderung führte, blieb ein sehr ähnliches Modell bei der Markus-Stiftung offenbar bestehen. Das Finanzgericht Düsseldorf winkte 2019 die Transaktion durch.

"Ob eine solche Transaktion mit denselben steuerlichen Folgen heute so möglich wäre, ist (...) fraglich", sagt auf ZDF-Anfrage Ben Dörnhaus, Richter am Finanzgericht Düsseldorf.

Zehn Jahre nach den Transaktionen der Aldi-Nord-Stiftungen hat die Politik die Gesetzeslücke erkannt und 2015 das Gesetz geändert. Die Begründung: Sie sei zu häufig für Steuertricks ausgenutzt worden.

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Die bisher unbekannten Unterlagen aus dem Banken-Leak zeigen damit, wie die Deutsche Bank einem milliardenschweren Kunden helfen wollte, trickreich Millionen an Steuern zu sparen. Norbert Walter-Borjans hat dazu eine klare Meinung:

Das ist also praktisch auch eine Aggression gegenüber dem Gemeinwesen, also den Steuerzahlern, die ihre Steuern ehrlich zahlen, die keine Möglichkeiten haben, sich irgendwelche teuren Berater zu leisten. „ Norbert Walter-Borjans, ehem. SPD-Chef

Borjans fügt im Gespräch mit ZDF frontal hinzu: "Das ist eine Geschichte, die unterminiert am Ende auch den Glauben in die Demokratie."

Quelle: ZDF