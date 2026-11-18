Drei Jahre soll ein mutmaßliches kriminelles Netzwerk Geld über Ungarn mithilfe der Deutschen Bank gewaschen haben. Die Spur führt offenbar auch zu einem sanktionierten Oligarchen.

Steuertricks, Geldwäsche, Rotlichtindustrie: Ein gigantisches Datenleak enthüllt fragwürdige Geschäfte der Deutschen Bank mit Superreichen und skandalumwitterten Kunden. 17.11.2026 | 44:14 min

Im April 2020 kursiert in der Deutschen Bank eine alarmierende E-Mail. Ein Banker, zuständig für die Bekämpfung von Finanzkriminalität, schreibt: Seine Kollegen hätten "(…) ein größeres Geldwäschenetzwerk identifiziert und (…) eine Verdachtsmeldung abgegeben". Die Banker gehen von einer größeren Dimension aus und stellen fest: "Das Netzwerk ist derzeit aktiv."

Die E-Mail stammt aus dem "Inside Deutsche Bank"-Datenleck, das ZDF frontal und seinen internationalen Medienpartnern vorliegt. Im Leak finden sich Einblicke unter anderem auch in einen Geschäftsbereich, in dem damals die Deutsche Bank Weltmarktführer sein will: das Korrespondenzbankgeschäft.

Was ist das Korrespondenzbankgeschäft? Beim Korrespondenzbankgeschäft wickelt das Geldhaus Zahlungen für Finanzinstitute weltweit ab. Banken in Ländern, die keine Euro- oder US-Dollar als Währung verwenden, nutzen etwa die Deutsche Bank, die für sie Euro- und US-Dollar-Transaktionen erledigt. Korrespondenzbanken, wie die Deutsche Bank, wickeln täglich Milliarden solcher Transaktionen ab, an denen sie mitverdienen.

Mängel in der Prävention von Geldwäsche

Ausgerechnet in diesem Geschäftsbereich forderte die deutsche Finanzaufsicht Bafin die Deutsche Bank schon 2019 auf, ihre IT-Systeme gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anzupassen. Im Zuge einer internen Prüfung im selben Jahr durchleuchtete die Deutsche Bank ihr Korrespondenzbankgeschäft mit Ländern wie Ungarn. Es ging um die Frage, wie viele Briefkastenfirmen Transaktionen über die Deutsche Bank abwickeln.

Die internen IT-Systeme der Bank erkannten zunächst kein strukturelles Problem - doch wenige Monate später würden sich die Sorgen der Bafin bestätigen.

Was verbirgt sich hinter dem "Inside Deutsche Bank"-Leak? Und wie wurden die 15 Millionen Dokumente ausgewertet? frontal inside blickt hinter die Recherche. 17.11.2026 | 10:14 min

Brisante Entdeckung eines Bankmitarbeiters

Ein Mitarbeiter entdeckte mehrere Zahlungen mit identischem Verwendungszweck und damit auch ein Muster. Intern bekam die Überprüfung den Codenamen "Projekt Wingman". Mehr als 20.000 Transaktionen zwischen 2017 und 2020 bezeichnete die Deutsche Bank später selbst als Geldwäschenetzwerk - als sogenannten "Laundromat". Es waren Zahlungen von Briefkastenfirmen aus Zypern und Hongkong, die Konten bei der ungarischen MKB Bank eröffneten.

Die Deutsche Bank meldete die verdächtigen Transaktionen im Projekt Wingman erst im April 2020. "Ich habe kein gutes Gefühl", schrieb ein Banker aus der Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität, "(...) die Fragen, wie sind wir darauf gekommen, warum nicht früher, (…) was machen wir mit den Kunden, werden dem BKA (Anm. d. Red.: gemeint ist das Bundeskriminalamt) auf der Zunge liegen."

Bei dem Kunden ging es um ein kleines Geldinstitut in der ungarischen Hauptstadt - die ehemalige MKB Bank. Für die MKB Bank wickelte die Deutsche Bank jahrelang Transaktionen in Euro- und US-Dollar ab - und behielt sie trotz Negativschlagzeilen als Kunden. Die ungarische Regierung verkaufte die MKB Bank an Oligarchen aus dem Umfeld des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Die Deutsche Bank stellte schon 2018 fest: Die MKB Bank sei "praktisch von der ungarischen Regierung kontrolliert".

Durch ein riesiges Datenleck bei der Deutschen Bank sind Informationen zu fragwürdigen Abläufen und Geschäften öffentlich geworden. Frank Bethmann berichtet über die Inhalte und Reaktionen. 17.11.2026 | 1:12 min

Die Spur des Geldes führt auch nach Deutschland

Die MKB Bank initiierte einen signifikanten Anteil der Überweisungen in dem Geldwäschenetzwerk Wingman, die dann über die Deutsche Bank abgewickelt wurden. Insgesamt meldete die Deutsche Bank Transaktionen in einem Gesamtvolumen von 1,78 Milliarden Euro. Die interne Einschätzung der Banker: Das vermutlich "kriminelle Netzwerk" soll Gelder durchgeleitet und verteilt haben.

Gelder aus dem Wingman-Laundromat landeten auch in Deutschland. Ein Handelsunternehmen aus Limburgerhof in der Nähe von Mannheim erhielt innerhalb von knapp vier Monaten in mehreren Überweisungen insgesamt 4,7 Millionen Euro. Fragen, wofür die Gelder an die Firma flossen, beantwortete das Unternehmen nicht.

Die Inside-Deutsche-Bank-Recherchen Quelle: Studio Yadi Bei den "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen handelt es sich um mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank, darunter mehr als neun Millionen E-Mails. Die Unterlagen stammen vor allem aus jenen Bereichen von Deutschlands größter Bank, die sich mit problematischen Geschäftsvorgängen und heiklen Kunden befassen. Wer die Daten zugespielt bekam Zwei Whistleblower haben die Daten im vergangenen Jahr dem indischen Journalisten Josy Joseph sowie der südafrikanischen Journalistin Khadija Sharife zukommen lassen. Diese haben die Daten weltweit mit mehr als 50 Medienhäusern geteilt, unter anderem mit ZDF frontal. Koordiniert hat die internationale Recherche die südafrikanische Non-Profit-Organisation Barracuda Media mit technischer Unterstützung des in Berlin ansässigen Data and Research Center (DARC).



In Deutschland beteiligten sich neben ZDF frontal auch der "Spiegel" und das "Manager Magazin" an den Recherchen, in Österreich der "Standard", in der Schweiz die Zeitungen der Tamedia-Gruppe.



Die "Inside Deutsche Bank"-Daten sind bislang das weltweit größte bekannte Banken-Leak. Zu den Whistleblowern macht das ZDF aus Gründen des Quellenschutzes keine weiteren Angaben.

Recherchen von ZDF frontal ergaben, dass die Zahlungen offenbar aus dem Umfeld des russischen Oligarchen Oleg Deripaska stammten. Deripaska steht wegen seiner Nähe zur russischen Regierung seit 2018 auf der US-Sanktionsliste. Eine Anfrage von ZDF frontal zu seiner mutmaßlichen Rolle im Geldwäschenetzwerk Wingman hat er nicht beantwortet.

Die Deutsche Bank schreibt auf Anfrage, sie nehme ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und zur Einhaltung von Sanktionen äußerst ernst. Die Bank "überprüft potenziell ungewöhnliche Aktivitäten, meldet Sachverhalte bei Bedarf an die zuständigen Behörden und kooperiert bei rechtmäßigen Auskunftsersuchen". Zudem sei im Zusammenhang mit dem Projekt Wingman keine Geldbuße verhängt worden. Die Geschäftsbeziehung mit der MKB Bank hat die Deutsche Bank schließlich 2020 gekündigt.

Die Deutsche Bank soll trotz Warnungen Geschäfte mit Hochrisikokunden gemacht und interne Kontrollen gegen Geldwäsche vernachlässigt haben. Das zeigt eine internationale Recherche, an der auch das ZDF beteiligt ist. 17.11.2026 | 0:31 min

Eine weitere Bank in Deutschland betroffen

Auch ein anderes deutsches Geldinstitut spielte offenbar eine Rolle: Auf ZDF-Anfrage bestätigte die Staatsanwaltschaft Frankfurt, dass die Commerzbank Verdachtsmeldungen für mehr als 50.000 Transaktionen zwischen 2017 und April 2020 in Zusammenhang mit der MKB Bank angezeigt hat. Das Gesamtvolumen der Zahlungen, die von der ungarischen MKB Bank über die Commerzbank abgewickelt wurden, betrug laut Staatsanwaltschaft Frankfurt ca. 678 Millionen Euro.

Auf Anfrage schreibt ein Sprecher der Commerzbank, dass sich das Institut zu einzelnen Kundenbeziehungen oder Verdachtsfällen nicht äußere.

Unser Anspruch ist es, mögliche Verdachtsfälle frühzeitig zu erkennen, sorgfältig zu prüfen und im Einklang mit den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zu melden. „ Stellungnahme der Commerzbank

Die Prozesse zur Prävention von Geldwäsche seien kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt worden.

Die EU-Kommission hat die Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit ohne Auflagen genehmigt. ZDF-Wirtschaftsexperte Frank Bethmann ordnet die Folgen ein. 16.11.2026 | 1:41 min

Ermittlungen auch in Ungarn

Die Generalstaatsanwaltschaft in Budapest ermittelt bis heute in zwei Fällen in Zusammenhang mit dem Geldwäschenetzwerk Wingman. Deutsche Kreditinstitute oder das Nachfolgeinstitut der ungarischen MKB Bank sind nicht Gegenstand von Ermittlungen.

Das Nachfolgeinstitut der MKB Bank - die MBH Bank - hat jetzt eine neue Geschäftsführung. Die Bank schreibt auf Nachfrage: Sie führe ihre Geschäfte transparent und achte besonders auf die Prävention von Geldwäsche und von Sanktionsverstößen: "Die Geschäftsführung der MBH Bank hat alle unzulässigen oder rechtswidrigen Praktiken und Vorfälle untersucht, von denen sie vor 2020 Kenntnis erlangt hat, und, soweit erforderlich, die notwendigen rechtlichen Schritte eingeleitet."

Quelle: ZDF