Deutsche Bank verwickelt:Geldwäsche: Milliarden aus Ungarn über Frankfurt in die Welt
von Marta Orosz, Jérémie Baruch, Maria Christoph, Lukas Kotkamp, Laurin Lorenz, Sophia Stahl, Zsuzsanna Wirth, Kamilla Marton
Drei Jahre soll ein mutmaßliches kriminelles Netzwerk Geld über Ungarn mithilfe der Deutschen Bank gewaschen haben. Die Spur führt offenbar auch zu einem sanktionierten Oligarchen.
Im April 2020 kursiert in der Deutschen Bank eine alarmierende E-Mail. Ein Banker, zuständig für die Bekämpfung von Finanzkriminalität, schreibt: Seine Kollegen hätten "(…) ein größeres Geldwäschenetzwerk identifiziert und (…) eine Verdachtsmeldung abgegeben". Die Banker gehen von einer größeren Dimension aus und stellen fest: "Das Netzwerk ist derzeit aktiv."
Die E-Mail stammt aus dem "Inside Deutsche Bank"-Datenleck, das ZDF frontal und seinen internationalen Medienpartnern vorliegt. Im Leak finden sich Einblicke unter anderem auch in einen Geschäftsbereich, in dem damals die Deutsche Bank Weltmarktführer sein will: das Korrespondenzbankgeschäft.
Beim Korrespondenzbankgeschäft wickelt das Geldhaus Zahlungen für Finanzinstitute weltweit ab. Banken in Ländern, die keine Euro- oder US-Dollar als Währung verwenden, nutzen etwa die Deutsche Bank, die für sie Euro- und US-Dollar-Transaktionen erledigt. Korrespondenzbanken, wie die Deutsche Bank, wickeln täglich Milliarden solcher Transaktionen ab, an denen sie mitverdienen.
Mängel in der Prävention von Geldwäsche
Ausgerechnet in diesem Geschäftsbereich forderte die deutsche Finanzaufsicht Bafin die Deutsche Bank schon 2019 auf, ihre IT-Systeme gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anzupassen. Im Zuge einer internen Prüfung im selben Jahr durchleuchtete die Deutsche Bank ihr Korrespondenzbankgeschäft mit Ländern wie Ungarn. Es ging um die Frage, wie viele Briefkastenfirmen Transaktionen über die Deutsche Bank abwickeln.
Die internen IT-Systeme der Bank erkannten zunächst kein strukturelles Problem - doch wenige Monate später würden sich die Sorgen der Bafin bestätigen.
Brisante Entdeckung eines Bankmitarbeiters
Ein Mitarbeiter entdeckte mehrere Zahlungen mit identischem Verwendungszweck und damit auch ein Muster. Intern bekam die Überprüfung den Codenamen "Projekt Wingman". Mehr als 20.000 Transaktionen zwischen 2017 und 2020 bezeichnete die Deutsche Bank später selbst als Geldwäschenetzwerk - als sogenannten "Laundromat". Es waren Zahlungen von Briefkastenfirmen aus Zypern und Hongkong, die Konten bei der ungarischen MKB Bank eröffneten.
Die Deutsche Bank meldete die verdächtigen Transaktionen im Projekt Wingman erst im April 2020. "Ich habe kein gutes Gefühl", schrieb ein Banker aus der Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität, "(...) die Fragen, wie sind wir darauf gekommen, warum nicht früher, (…) was machen wir mit den Kunden, werden dem BKA (Anm. d. Red.: gemeint ist das Bundeskriminalamt) auf der Zunge liegen."
Bei dem Kunden ging es um ein kleines Geldinstitut in der ungarischen Hauptstadt - die ehemalige MKB Bank. Für die MKB Bank wickelte die Deutsche Bank jahrelang Transaktionen in Euro- und US-Dollar ab - und behielt sie trotz Negativschlagzeilen als Kunden. Die ungarische Regierung verkaufte die MKB Bank an Oligarchen aus dem Umfeld des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Die Deutsche Bank stellte schon 2018 fest: Die MKB Bank sei "praktisch von der ungarischen Regierung kontrolliert".
Die Spur des Geldes führt auch nach Deutschland
Die MKB Bank initiierte einen signifikanten Anteil der Überweisungen in dem Geldwäschenetzwerk Wingman, die dann über die Deutsche Bank abgewickelt wurden. Insgesamt meldete die Deutsche Bank Transaktionen in einem Gesamtvolumen von 1,78 Milliarden Euro. Die interne Einschätzung der Banker: Das vermutlich "kriminelle Netzwerk" soll Gelder durchgeleitet und verteilt haben.
Gelder aus dem Wingman-Laundromat landeten auch in Deutschland. Ein Handelsunternehmen aus Limburgerhof in der Nähe von Mannheim erhielt innerhalb von knapp vier Monaten in mehreren Überweisungen insgesamt 4,7 Millionen Euro. Fragen, wofür die Gelder an die Firma flossen, beantwortete das Unternehmen nicht.
Recherchen von ZDF frontal ergaben, dass die Zahlungen offenbar aus dem Umfeld des russischen Oligarchen Oleg Deripaska stammten. Deripaska steht wegen seiner Nähe zur russischen Regierung seit 2018 auf der US-Sanktionsliste. Eine Anfrage von ZDF frontal zu seiner mutmaßlichen Rolle im Geldwäschenetzwerk Wingman hat er nicht beantwortet.
Die Deutsche Bank schreibt auf Anfrage, sie nehme ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und zur Einhaltung von Sanktionen äußerst ernst. Die Bank "überprüft potenziell ungewöhnliche Aktivitäten, meldet Sachverhalte bei Bedarf an die zuständigen Behörden und kooperiert bei rechtmäßigen Auskunftsersuchen". Zudem sei im Zusammenhang mit dem Projekt Wingman keine Geldbuße verhängt worden. Die Geschäftsbeziehung mit der MKB Bank hat die Deutsche Bank schließlich 2020 gekündigt.
Eine weitere Bank in Deutschland betroffen
Auch ein anderes deutsches Geldinstitut spielte offenbar eine Rolle: Auf ZDF-Anfrage bestätigte die Staatsanwaltschaft Frankfurt, dass die Commerzbank Verdachtsmeldungen für mehr als 50.000 Transaktionen zwischen 2017 und April 2020 in Zusammenhang mit der MKB Bank angezeigt hat. Das Gesamtvolumen der Zahlungen, die von der ungarischen MKB Bank über die Commerzbank abgewickelt wurden, betrug laut Staatsanwaltschaft Frankfurt ca. 678 Millionen Euro.
Auf Anfrage schreibt ein Sprecher der Commerzbank, dass sich das Institut zu einzelnen Kundenbeziehungen oder Verdachtsfällen nicht äußere.
Die Prozesse zur Prävention von Geldwäsche seien kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt worden.
Ermittlungen auch in Ungarn
Die Generalstaatsanwaltschaft in Budapest ermittelt bis heute in zwei Fällen in Zusammenhang mit dem Geldwäschenetzwerk Wingman. Deutsche Kreditinstitute oder das Nachfolgeinstitut der ungarischen MKB Bank sind nicht Gegenstand von Ermittlungen.
Das Nachfolgeinstitut der MKB Bank - die MBH Bank - hat jetzt eine neue Geschäftsführung. Die Bank schreibt auf Nachfrage: Sie führe ihre Geschäfte transparent und achte besonders auf die Prävention von Geldwäsche und von Sanktionsverstößen: "Die Geschäftsführung der MBH Bank hat alle unzulässigen oder rechtswidrigen Praktiken und Vorfälle untersucht, von denen sie vor 2020 Kenntnis erlangt hat, und, soweit erforderlich, die notwendigen rechtlichen Schritte eingeleitet."
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