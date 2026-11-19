Kolumbien zählt zu den kriminellsten Ländern der Welt. Die Deutsche Bank hat ausgerechnet hier für die Rotlichtindustrie Zahlungen abgewickelt, ohne es zu merken.

Steuertricks, Geldwäsche, Rotlichtindustrie: Ein gigantisches Datenleak enthüllt fragwürdige Geschäfte der Deutschen Bank mit Superreichen und skandalumwitterten Kunden. 17.11.2026 | 44:14 min

In der Grenzstadt Cúcuta im Norden Kolumbiens, unweit von Venezuela, trifft ZDF frontal eine junge Frau. Yuri, die eigentlich anders heißt, ist 28 Jahre alt, dreifache Mutter und Webcam-Model. Im Interview spricht sie von Ausbeutung und Übergriffen in der Branche: "Wenn die Studio-Chefs Männer sind, belästigen sie die Models", sagt Yuri.

Manche würden die Frauen als "Material" sehen, das sie "ausprobieren" wollten. "Dann kommt er und schläft mit mir", erzählt sie. Mit dem Job in einem Webcam-Studio wollte sie als junge Mutter Geld verdienen, "ich musste Windeln kaufen, Milch. Es gab keine Arbeit, es gab nichts."

Was verbirgt sich hinter dem "Inside Deutsche Bank"-Leak? Und wie wurden die 15 Millionen Dokumente ausgewertet? frontal inside blickt hinter die Recherche. 17.11.2026 | 10:14 min

Milliardenmarkt mit Webcam-Models in Kolumbien

Yuri ist eine von Hunderttausenden Webcam-Models in Kolumbien, wo die Branche mit Livestream-Pornos boomt. Es ist ein Milliardenmarkt. Nach Rumänien der zweitgrößte weltweit. Laut der "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen war das Geldhaus indirekt daran beteiligt, indem es Tausende Geldtransfers an Frauen in Kolumbien abgewickelt hat.

Als sogenannte Korrespondenzbank ist sie für kleinere, lokale Banken so etwas wie das Scharnier zum internationalen Finanzmarkt. Sie gibt ihnen Zugang zum Euro und US-Dollar.

Die junge Kolumbianerin Yuri taucht in den Bankunterlagen, die ZDF frontal vorliegen, nicht namentlich auf. Sie gibt aber Einblicke in einen Markt, der laut Human Rights Watch vielerorts von schlechten Arbeitsbedingungen und sexueller Ausbeutung durchzogen ist.

Illegales "Blutgold" aus Kolumbien kommt auch nach Deutschland. Eine Recherche von "Die Spur" zeigt, wie es in Raffinerien vermischt und sein Ursprung vertuscht wird. 11.04.2026 | 1:17 min

Das risikoreiche Geschäft der Korrespondenzbanken

Korrespondenzbanken wie die Deutsche Bank erledigen eine wichtige Aufgabe, aber auch eine riskante. Denn die Bank kennt die Empfängerinnen des Geldes, also die Kundinnen der Partnerbank, nicht. Doch das gefährliche Geschäft sei für die Bank lukrativ, sie verdient an jeder Überweisung, erklärt Ulrich Göres, ehemaliger Geldwäsche-Beauftragter der Deutschen Bank von 2014 bis 2016: "Je größer das Risiko, desto größer ist in der Regel auch der Ertrag."

Ein risikoreiches Feld ist auch das sogenannte "Adult Entertainment", wie es innerhalb der Deutschen Bank heißt, also "Erwachsenenunterhaltung". Hinter dem harmlosen Wort kann sich aber im Zweifel auch ein Geflecht aus Menschenhandel, Gewalt und Geldwäsche verbergen.

Die Inside-Deutsche-Bank-Recherchen Quelle: Studio Yadi Bei den "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen handelt es sich um mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank, darunter mehr als neun Millionen E-Mails. Die Unterlagen stammen vor allem aus jenen Bereichen von Deutschlands größter Bank, die sich mit problematischen Geschäftsvorgängen und heiklen Kunden befassen. Wer die Daten zugespielt bekam Zwei Whistleblower haben die Daten im vergangenen Jahr dem indischen Journalisten Josy Joseph sowie der südafrikanischen Journalistin Khadija Sharife zukommen lassen. Diese haben die Daten weltweit mit mehr als 50 Medienhäusern geteilt, unter anderem mit ZDF frontal. Koordiniert hat die internationale Recherche die südafrikanische Non-Profit-Organisation Barracuda Media mit technischer Unterstützung des in Berlin ansässigen Data and Research Center (DARC).



In Deutschland beteiligten sich neben ZDF frontal auch der "Spiegel" und das "Manager Magazin" an den Recherchen, in Österreich der "Standard", in der Schweiz die Zeitungen der Tamedia-Gruppe.



Die "Inside Deutsche Bank"-Daten sind bislang das weltweit größte bekannte Banken-Leak. Zu den Whistleblowern macht das ZDF aus Gründen des Quellenschutzes keine weiteren Angaben.

Interner Codename: Projekt Cali

Auch bei der Deutschen Bank ahnten Mitarbeiter laut einem späteren Bericht wohl, dass es sich bei etlichen Empfängerinnen von durchgeführten Transaktionen um "unschuldige Opfer" handeln könnte, um Frauen, die "ausgebeutet werden". Der Deutschen Bank sind die Geldtransfers in das kolumbianische Porno-Business wohl erst aufgefallen, nachdem die deutsche Finanzaufsicht Bafin die Bank im Februar 2019 dazu zwang, ihr Korrespondenzbankgeschäft zu überprüfen und der Bank erstmals sogar einen Sonderbeauftragten zur Seite stellte.

Die interne Untersuchung der Deutschen Bank lief unter dem Codenamen "Project Cali".

Kolumbien, so Rechtsanwalt Ulrich Göres, stehe aus seiner Sicht für "Drogenhandel, Menschenschmuggel und gegebenenfalls auch das Einspeisen von damit gewonnenen Geldern in den regulären Finanzkreislauf". Für den Geldwäsche-Experten ist Kolumbien ganz klar ein "Hochrisikoland". Ausgerechnet hier ist die Deutsche Bank 2019 als Euro-Dienstleister marktbeherrschend.

Ermittler durchsuchen die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt. Es geht um den Verdacht auf Steuerhinterziehung durch Cum-Cum-Geschäfte der Postbank aus den Jahren 2008 bis 2010. 22.07.2026 | 0:22 min

Transaktionen in Milliardenhöhe: keine einzige Geldwäsche-Verdachtsmeldung

Unterlagen aus dem "Inside Deutsche Bank"-Leak legen erstmals offen: Das Institut in Frankfurt am Main wickelte in einem einzigen Jahr Hunderttausende Transaktionen in zweistelliger Milliardenhöhe für kolumbianische Banken ab. Es meldete dabei - laut den vorliegenden Unterlagen - 2019 keinen einzigen Geldwäscheverdacht an die deutschen Behörden und nur eine kleine einstellige Anzahl an US-Behörden.

Um riskante Überweisungen zu erkennen, hat die Deutsche Bank eigentlich interne Überwachungssysteme. Diese erwiesen sich im Zuge der "Project Cali"-Untersuchung der Deutschen Bank als lückenhaft. "Mit dem Projekt Cali hat die Bank zum ersten Mal selbst ihr Korrespondenzbankgeschäft untersucht und einen regelrechten Sumpf vorgefunden", protokollierten Anwälte der US-Kanzlei Jenner & Block im September 2020.

Die US-Finanzaufsicht hatte die Anwälte beauftragt, nachdem die Deutsche Bank jahrelang verdächtige Überweisungen von Jeffrey Epstein nicht erkannte und trotz aller Medienberichte über sexuellen Missbrauch an dem Milliardär bis Dezember 2018 festhielt.

Seit Monaten recherchiert "frontal" gemeinsam mit Partnern zu Jeffrey Epstein. Das Gesamtbild entsteht aus vielen Geschichten - etwa die der Deutschen Bank oder die eines deutschen KI-Forschers. 03.03.2026 | 8:05 min

Hat die Deutsche Bank aus dem Fall Epstein gelernt?

"Die Bank hat im Rahmen des Projekts Cali nicht alle Risiken der möglichen sexuellen Ausbeutung von Frauen anerkannt", schreiben die US-Anwälte: "was die ernsthafte Frage aufwirft, inwieweit die Bank - unternehmensweit - die Lehren aus dem Fall Epstein zieht."

Die Deutsche Bank erklärt auf Nachfrage, dass es sich bei "Project Cali" um eine historische Untersuchung gehandelt habe, die zu konkreten Abhilfemaßnahmen und einer umfassenden Neubewertung von Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität geführt habe. Zu einzelnen Transaktionen und deren Empfängern will sich die Bank aus grundsätzlichen Erwägungen nicht äußern.

Die Bank habe erheblich investiert, um das "erhöhte Risiko von Finanzkriminalität zu bewältigen". Konkret würden unter anderem Zahlungsdaten und Kontoaktivitäten stärker als bisher überprüft und ausgeschiedene Kunden präventiv kontrolliert. Mit den aktuellen Sicherheitsvorkehrungen sei die Deutsche Bank bestrebt, das "Korrespondenzbankgeschäft sicher und nachhaltig auszubauen".

Bei der Deutschen Bank war Epstein Kunde. Die veröffentlichten Unterlagen zeigen nun: Die Bank hielt an ihm als Kunde fest - auch noch, als es interne Warnungen gab. 11.02.2026 | 2:36 min

Das Risiko in dem Geschäftszweig sei "erheblich reduziert" worden, "unter anderem durch den Ausstieg bei bestimmten ehemaligen Kunden und in bestimmten Ländern". In Kolumbien ist die Deutsche Bank indes weiterhin als Korrespondenzbank tätig.

Eine involvierte Firma in Cali, an die mit Hilfe der Deutschen Bank 29 Millionen US-Dollar überwiesen wurden, gibt auf Anfrage an, sie nehme den Verdacht auf Geldwäsche ernst und halte sich an Sorgfaltspflichten. Zu konkreten Verdachtsmeldungen könne das Unternehmen nichts sagen. Grundsätzlich solle man die Webcam-Industrie nicht unter Generalverdacht stellen. Eine der Banken, für die die Deutsche Bank als Korrespondenzbank agierte, teilte auf Nachfrage mit, sie halte sich an die festgelegten Richtlinien.

Quelle: ZDF