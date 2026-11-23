Russland arbeitet an Atomwaffen fürs All. Im ZDF-Interview warnt Experte Nico Lange vor einer "realistischen Gefahr" – und kritisiert mangelnde Härte der Nato.

"Insbesondere an der Ostflanke, weil wir zwar sagen, wir verteidigen alles, aber echten Verteidigungswillen und echten Abschreckungswillen nicht erkennen lassen", sagt Nico Lange. 24.11.2026 | 3:47 min

Im heute journal update spricht Moderatorin Nazan Gökdemir mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange über Russlands Pläne für Atomwaffen im Weltall, die Abschreckungsfähigkeit der Nato und die jüngsten Provokationen an der Ostflanke.

Sehen Sie das Interview oben im Video oder lesen Sie es hier im Wortlaut:

heute journal update: Sind Russlands Pläne, Atomwaffen im Weltraum zu stationieren, wirklich realistisch, und wenn ja, wie groß wäre die Bedrohung durch Sputnik S.?

Lange: Wir wissen schon seit drei Jahren, dass Russland an so einem Projekt arbeitet. Da ist auch immer mal wieder öffentlich darüber gesprochen worden. Von Putin weiß man, er möchte Waffen, die nicht abwehrbar sind, weil er dann andere erpressen kann. Also, das ist eine realistische Gefahr.

heute journal update: Aber welches Ziel würde denn Putin damit überhaupt verfolgen? Was wären die Folgen und Konsequenzen?

Lange: Das Ziel lautet Erpressung. Das ist ähnlich wie mit den Raketen, die Putin testet, die angeblich nicht aufgehalten werden können. Eine Atomwaffe im Weltall - dagegen gäbe es keine Abwehr. Und dann kann man anderen Leuten sagen: "Macht, was ich will. Ich habe da diese Waffe, die ihr nicht abwehren könnt." Das ist eine Vorbereitung einer Erpressung.

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heute journal update: Mal angenommen, es würde tatsächlich dazu kommen - das wäre ja ein Bruch des Weltraumvertrages von 1967. Wie müsste die Nato darauf reagieren?

Lange: Putin hat ja bisher alle Verträge gebrochen. Er hält Verträge nur ein, wenn es für ihn nichts kostet oder wenn er in dem Moment keinen Vorteil darin sieht. Aber sobald es was kostet oder er einen Vorteil sieht, bricht er die Verträge. Das wissen wir ja auch.

Es ist nicht so einfach zu sagen, wie man darauf reagieren muss. Ich glaube, im Weltall selbst: Man braucht Redundanz, man braucht viele Satelliten. Man darf nicht in die Situation kommen, dass man etwas hat, das durch Putin zerstört werden könnte, weil man dann erpressbar wird.

Was die Abschreckungsfähigkeit der Nato betrifft, muss ja klar sein: Wenn Putin auch nur auf die Idee käme, so eine Waffe einzusetzen, dann muss das schlimme Folgen haben. Und diese schlimmen Folgen muss man glaubwürdig auch erklären können und darstellen können, dass man es macht, wenn Putin so weit geht.

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heute journal update: Es stellt sich also wieder die Frage nach der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der Nato. Bei der Tagung in Berlin wurde ja mit Blick auf die abgestürzten Marschflugkörper in Polen erneut die Verteidigungsbereitschaft der Allianz unterstrichen. Russland zeigt sich aber davon unbeirrt und setzt ja seine Provokation weiter fort.

Lange: Putin gelingt es, die Grauzone auszudehnen, insbesondere an der Ostflanke, weil wir zwar sagen, wir verteidigen alles, aber echten Verteidigungswillen und echten Abschreckungswillen nicht erkennen lassen. Der wäre ja erkennbar, wenn man sagt, diese Marschflugkörper werden sofort abgeschossen - und dann muss man sie auch abschießen.

Und der Abschreckungswille wäre auch erkennbar, wenn man sagt: "Was sind denn jetzt die Konsequenzen für Putin, dass drei Marschflugkörper auf polnisches Gebiet geflogen sind?" Aber beides ist ja nicht erfolgt.

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heute journal update: Und warum nicht, Ihrer Meinung nach? Warum traut sich die Nato nicht?

Lange: Ja, es gibt, glaube ich, mit der aktuellen Generation von politischen Entscheidungsträgern wenig Geübtsein im Zeigen von Härte durch Verteidigungswillen und Abschreckungswillen. Man muss sich aber klarmachen: Wenn man diese Fähigkeiten gerade aufbaut, dann ist die Glaubwürdigkeit gegenüber Russland nur da, wenn man auch den Willen zeigt, diese Fähigkeiten einzusetzen - und daran mangelt es.