Ukraine-Krieg: Verhandlungsteam reist zu Gesprächen in die USA

Eine ukrainische Delegation will in den USA mit Trumps Unterhändlern über einen Vorschlag für ein Ende des Ukraine-Krieges beraten. Auch europäische Vertreter sollen teilnehmen.

Gespräche der US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff mit Vertretern Russlands und der Ukraine brachten bisher keinen Durchbruch. Quelle: AFP

Ein ukrainisches Verhandlungsteam ist auf dem Weg in die USA, um dort am Freitag und Samstag mit den Unterhändlern von US-Präsident Donald Trump über ein Ende des Ukraine-Krieges zu beraten.

Die Delegation werde mit Jared Kushner und Steve Witkoff sprechen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag. Die Gespräche sollten zwei Tage dauern. Auch ein europäisches Team solle dazustoßen.

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Beratungen über Vorschlag zum Kriegsende

Das Weiße Haus bestätigte ein Treffen am Freitag. "Der Sondergesandte (Steve) Witkoff und Jared Kushner werden sich morgen mit ukrainischen Vertretern treffen, um einen neuen, abgestimmten Vorschlag zu erörtern, der alle Aspekte des Konflikts umfasst und darauf abzielt, den Krieg zu beenden", hieß es von einem hochrangigen US-Regierungsbeamten.

Begleitet würden sie dabei von nationalen Sicherheitsberatern der E3-Staaten - also Deutschland, Frankreich und Großbritannien - sowie Vertretern der Europäischen Union und der Nato. Nach Angaben von Selenskyj werden von ukrainischer Seite sein Stabschef Kyrylo Budanow sowie unter anderem der Chef des Auslandsgeheimdienstes Rustem Umjerow an den Gesprächen teilnehmen.

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Sicherheitsgarantien im Fokus

Washington sei der Ansicht, dass die Sorgen angesichts des bevorstehenden Winters und der Energieversorgung die Wiederaufnahme der Gespräche begünstigen könnten, hieß es aus US-Kreisen. Deshalb versuchten die USA zwischen den Parteien zu vermitteln.

Der als politischer Beobachter des Portals "Axios" für gewöhnlich gut informierte Journalist Barak Ravid schrieb unter Berufung auf eine US-Quelle auf der Plattform X, dass das Treffen in Miami stattfinden soll. Besprochen werden sollen demnach unter anderem Vorschläge für Sicherheitsgarantien für die Ukraine und ein wirtschaftlicher Wiederaufbauplan für die Zeit nach dem Krieg. Die Ideen seien bei jüngsten Gesprächen von US-Unterhändlern mit Russland und der Ukraine entwickelt worden.

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Selenskyj: Noch nicht alle diplomatischen Möglichkeiten ausgeschöpft

Selenskyj betonte bei einer Pressekonferenz mit dem britischen Außenminister Ed Miliband in Pryluky, es seien bei den Bemühungen um Verhandlungen mit Russland noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.

Wir befinden uns nicht in einer diplomatischen Sackgasse. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Die russische Wirtschaft müsse blockiert, Moskau mundtot gemacht und die Waffenproduktion durch Sanktionen stillgelegt werden.

Zuvor hatte US-Außenminister Marco Rubio bei seinem Besuch in Lissabon bei einer Pressekonferenz gesagt, dass der Ukraine-Krieg derzeit in einer Sackgasse zu sein scheint. In einem Interview der griechischen Zeitung "Kathimerini" sagte er zudem, dass er derzeit keine Aussichten auf eine Verhandlungslösung sehe.

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Quelle: dpa, AFP