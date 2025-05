Ukraine-Krieg: Putin schlägt direkte Gespräche mit Ukraine vor

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Sonntag direkte Gespräche mit der Ukraine für den 15. Mai in Istanbul vorgeschlagen.

Putin hält neue Waffenruhe für möglich

Selenskyj: Erwarten von Russland Waffenruhe ab 12. Mai

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wertet den Vorschlag Russlands als positives Zeichen, pocht aber auf eine Waffenruhe ab Montag. Der erste Schritt sei die Einleitung einer Waffenruhe am 12. Mai, erklärt Selenskyj auf der Plattform X. "Es ist ein positives Zeichen, dass die Russen endlich begonnen haben, über ein Ende des Krieges nachzudenken", so Selenskyj. "Und der allererste Schritt zur tatsächlichen Beendigung eines Krieges ist eine Waffenruhe."

Europäische Regierungschefs fordern Waffenruhe

In Kiew hatten Wolodymyr Selenskyj und seine vier wichtigsten europäischen Verbündeten Russland in einem Ultimatum aufgefordert, eine 30-tägige Waffenruhe ohne Vorbedingungen von Montag an umzusetzen. Andernfalls solle es neue Sanktionen geben.

Ende der von Russland erklärten Waffenruhe

Russland hat Angaben aus Kiew zufolge seine Drohnenangriffe gegen die Ukraine wieder aufgenommen. In der Nacht und am Morgen meldeten die Hauptstadt Kiew sowie mehrere Gebiete, darunter Odessa, Charkiw und Dnipropetrowsk, erstmals wieder vermehrt Luftalarm und verstärkte Drohnenangriffe. Über Schäden war zunächst nichts bekannt. In Kiew forderte Bürgermeister Vitali Klitschko die Menschen auf, Schutz in Bunkern zu suchen.