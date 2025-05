Ukraine-Krieg: Putin ruft dreitägige Waffenruhe im Mai aus

"Für Putin ist es der kleinstmögliche Einsatz, denn es kostet ihn nicht viel, für drei Tage auf Angriffe im Ukraine-Krieg zu verzichten", sagt ZDF-Korrespondent Armin Coerper in Moskau.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat für die Gedenktage an den Sieg im Zweiten Weltkrieg 1945 eine mehrtägige Waffenruhe im Ukraine-Krieg ausgerufen. Sie solle von Tagesanbruch des 8. Mai bis Tagesanbruch des 11. Mai dauern, teilte der Kreml auf seiner Website mit.

"In dieser Zeit sollen alle Kampfhandlungen ruhen". Weiter hieß es:

Gesprächsbereitschaft in der Ukraine gebe es "erst nach einer Waffenruhe", berichtet ZDF-Reporterin Alica Jung am Montagmorgen aus Odessa. ZDF-Reporter Felix Klauser berichtet über die Position Moskaus.

Selenskyj über Putin: "Neuer Versuch der Manipulation"

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj warf dem russischen Präsidenten Manipulation vor. "Ein neuer Versuch der Manipulation: Aus irgendeinem Grund müssen alle bis zum 8. Mai warten - nur damit Putin Ruhe während seiner Parade hat", sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache.

Wenn Russland wirklich Frieden will, muss es das Feuer sofort einstellen.

Bei "maybrit illner" fordert der ukrainische Botschafter Makeiev: Europa müsse mehr für die eigene Verteidigungsfähigkeit tun. Der Krieg herrsche in Europa, nicht in Amerika.

Feuerpause: Auch USA und Deutschland reagieren

Auch die USA und die geschäftsführende Bundesregierung reagierten verhalten auf Moskaus Ankündigung. Der geschäftsführende Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verwies am Rande eines Besuchs im Nato-Hauptquartier auf frühere Ankündigungen Putins.

"Und das Ergebnis kennen wir: Trotz laufender Gespräche über einen Waffenstillstand wurden Städte und zivile Infrastruktur gezielt und verstärkt angegriffen, um die Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen", sagte Pistorius der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.

In Reaktion auf die von Putin angeordnete temporäre Feuerpause sagte sie, Trump habe klargemacht, dass er eine dauerhafte Waffenruhe sehen wolle. Er bleibe optimistisch für einen Friedensdeal, aber beide Staatschefs müssten an den Verhandlungstisch kommen.

Das Treffen von US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Rom geht durch die Medien. Trump scheint seitdem sein Verhältnis zu Russland zu überdenken. Sicher ist aber nichts.

9. Mai wichtiger Feiertag in Russland

Zuletzt hatte der Kremlchef an Karsamstag eine 30-stündige Feuerpause über Ostern verfügt, der sich die angegriffene Ukraine auch anschloss. Es gab in der Zeit weniger Gefechte; sie kamen aber nicht vollständig zum Erliegen. Einer Forderung von Selenskyj, die Feuerpause nach Ostern um 30 Tage zu verlängern, kam Moskau nicht nach.

Für Russland ist das Gedenken an den sowjetischen Sieg über Nazideutschland vor 80 Jahren ein wichtiger Feiertag. Am 9. Mai, dem russischen Tag des Sieges, wird in Moskau eine große Militärparade abgehalten. Dazu werden zahlreiche Staatsgäste erwartet, angeführt vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping.