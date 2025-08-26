Trump zu Putin-Vorgehen nach Gesprächen: "Macht mich sehr wütend"

Putins Vorgehen nach Gesprächen:Trump: "Macht mich sehr wütend"
Mitte August hatten sich Trump und Putin in Alaska zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg getroffen. Nun sollen die beiden erneut gesprochen haben. Der Druck auf Putin wächst.
US-Präsident Donald Trump hat eigenen Angaben zufolge seit seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington in der vergangenen Woche erneut mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin gesprochen. "Ja, das habe ich", antwortete Trump am Montag auf Nachfrage von Journalisten.
Auf die Frage, wie das Gespräch verlaufen sei, sagte Trump:
Ringen um bilaterales Treffen nach Alaska-Gipfel
Trump hatte Mitte August in Alaska ein Gipfeltreffen mit Putin abgehalten, um eine Lösung zur Beendigung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zu erreichen. In einem Telefonat während des anschließenden US-europäischen Gipfels in Washington erklärte Trump dann, Putin habe einem bilateralen Treffen mit Selenskyj zugestimmt.
Moskau dementierte im Anschluss jedoch Pläne für ein solches Treffen. Auf die Frage, weshalb Putin offenbar zögere, sich mit Selenskyj zu treffen, sagte Trump: "Weil er ihn nicht mag." Dennoch zeigte sich der US-Präsident mit Blick auf eine Beendigung des Krieges am Montag weiterhin zuversichtlich: "Ich denke, wir werden den Krieg beenden".
US-Außenminister Rubio telefonierte mit Vertretern der Ukraine und der EU
Indes telefonierte US-Außenminister Marco Rubio nach Angaben seines Ministeriums am Montag mit seinen Kollegen aus der Ukraine, Deutschland und weiteren europäischen Ländern sowie der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas.
Die Politikerinnen und Politiker hätten sich darauf geeinigt, "die Kooperation bei den diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des russisch-ukrainischen Krieges durch ein dauerhaftes und verhandeltes Abkommen fortzusetzen", sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums.
Bundesaußenminister Wadephul: Druck auf Russland erhöhen
"Es liegt an Putin, der Welt zu beweisen, dass er endlich bereit ist, seinen Krieg gegen die Ukraine zu beenden", schrieb Bundesaußenminister Johann Wadephul von der CDU auf X nach dem Gespräch.
Die beteiligten Außenminister aus Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, der Ukraine, der USA sowie Kallas seien sich einig:
Frage nach Sicherheitsgarantien weiterhin ungeklärt
Der Außenminister von Italien, Antonio Tajani, betonte die "Bedeutung konkreter und glaubhafter Sicherheitsgarantien für die Ukraine, vor allem bei der Stärkung der ukrainischen Streitkräfte und der (ukrainischen) Verteidigungsindustrie". Italien sei bereit, an Einsätzen zur Entschärfung von Land- und Seeminen teilzunehmen.
Die Debatte über die Sicherheitsgarantien für Kiew nach einem möglichen Friedensabkommen mit Moskau bleibt nach dem Gipfeltreffen in Washington in der vergangenen Woche vage.
Mehrere Teilnehmer hatten Vorschläge von einer Beistandsgarantie nach dem Vorbild der Nato über die Ausbildung ukrainischer Soldaten bis hin zu einer Entsendung europäischer Bodentruppen ins Spiel gebracht. Russland hat die meisten dieser Vorschläge bislang kategorisch abgelehnt.
