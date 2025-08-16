Nach Trump-Putin-Treffen in Alaska: Noch viele offene Fragen

US-Präsident Trump will Europa zeitnah zum Treffen mit Putin informieren. Zur Ukraine war nichts Konkretes gesagt worden - dabei hätte es das zentrale Gipfel-Thema sein sollen.

Keine Aussage zur Waffenruhe - Telefonate stehen an

US-Präsident Trump und Kremlchef Putin traten nach ihrem persönlichen Gespräch in Alaska vor die Presse. Welche Ergebnisse brachte das Treffen? ZDFheute live analysiert. 15.08.2025 | 59:12 min

Nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska will sich dieser in Kürze mit den Europäern besprechen. "Ich werde mit der Nato telefonieren, in Kürze werde ich die verschiedenen Personen anrufen, die ich für geeignet halte, und natürlich auch Präsident Selenskyj , um ihnen von dem heutigen Treffen zu berichten", sagte Trump bei der gemeinsamen Pressekonferenz.

Letztendlich liegt die Entscheidung bei ihnen. „ Donald Trump, US-Präsident

Trump sprach von einem sehr produktiven Treffen.

Gipfel in Alaska : Trump und Putin: War ein "konstruktives" Treffen Gipfel in Alaska: Trump und Putin sprechen von einem "konstruktiven" Treffen. Details nennen sie bei der Pressekonferenz aber nicht. Alle News zum Gipfel im Liveblog. Liveblog

Trump: Punkte sind noch ungeklärt

Trump hält nach dem Gespräch mit Putin allerdings einige Punkte für ungeklärt. Man habe sich bei vielen Punkten geeinigt. "Es gibt nur sehr wenige, die noch verbleiben. Manche sind nicht so wichtig. Einer ist vielleicht der wichtigste, aber wir haben eine sehr gute Chance, unser Ziel zu erreichen. Wir sind noch nicht angekommen, aber wir haben eine sehr gute Chance, dahin zu gelangen", sagte Trump.

Auch der russische Präsident sagte, die Gespräche seien konstruktiv und inhaltsreich verlaufen.

Politikwissenschaftler Julian Müller-Kaler sagt im ZDF, Trump habe eine Rehabilitierung Putins auf internationaler Bühne ermöglicht. Der US-Präsident sei ihm entgegengekommen. 16.08.2025 | 23:57 min

Trump und Putin sagen nichts Konkretes zur Ukraine

Zu dem angekündigten Hauptthema Ukraine-Krieg äußerten sich die beiden nach dem Treffen kaum. Von einer möglichen Waffenruhe war bei einem kurzen Presseauftritt in Anchorage nicht die Rede.

Putin sprach von Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten. Details nannte er nicht. Der Konflikt sei aber eines der zentralen Themen des Gipfels gewesen, sagte er. Trump sprach davon, dass der Krieg beendet werden müsse. Putin wolle dies genauso wie er, sagte er. Der Kremlchef fügte hinzu, dass Moskau "ehrlich interessiert" an einem Ende der Krise sei.

Die Ausgangspunkte der Krise müssen gelöst werden. „ Wladimir Putin, Kremlchef

Den berechtigten Sorgen Russlands müsse Rechnung getragen werden; nötig sei eine gerechte Sicherheitsbalance in Europa. Putin wiederholte damit bekannte Positionen des Kremls.

Trump und Putin zeigen sich beim Treffen einig – doch Konkretes bleibt aus. Die Ukraine spielt kaum eine Rolle. "Im Ergebnis muss man sagen, es ist ein Rätsel", so ZDF-Korrespondentin Bates. 16.08.2025 | 6:31 min

Was nach dem Treffen noch unklar ist Was ist der Inhalt der von Putin erwähnten Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten?

Trump sprach davon, dass es noch sehr wenige offene Punkte gebe, darunter vielleicht der wichtigste - worum geht es da?

Wurde konkret über eine mögliche Waffenruhe gesprochen und wenn ja, mit welchen Voraussetzungen?

Wurde über Gebietsfragen gesprochen?

Trump und Putin sprachen unverbindlich über ein weiteres Treffen. Ob Putin Trump offiziell nach Moskau eingeladen hat, blieb unklar.

Trump hatte vor dem Gipfel erklärt, dass es ein mögliches zweites Treffen unter Einbeziehung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj geben solle - bleibt es dabei?

Von Trump gehe ein Bedürfnis aus, "ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen", sagt die Politikwissenschaftlerin Liana Fix. 16.08.2025 | 5:10 min

Keine Fragen von Journalisten zugelassen

Putin und Trump traten vor die Weltpresse, ohne Fragen von Journalisten zu beantworten. Trump hatte Putin am Abend deutscher Zeit nach der Landung auf dem Militärflugplatz von Anchorage empfangen - mit einem langen Händedruck. Danach hatten Trump und Putin über zwei Stunden im kleinen Kreis gesprochen, bei dem unter anderem die Außenminister dabei waren.

Europäer wollen erst Waffenruhe

Auf Initiative von Bundeskanzler Friedrich Merz CDU ) versuchten die europäischen Verbündeten der Ukraine in den Tagen vor dem Gipfel, eine gemeinsame Linie mit den USA zu finden.

Zu den Forderungen aus Europa, die Merz vorab aufgelistet hatte, gehört, dass die Ukraine bei einem Folgetreffen mit am Tisch sitzen müsse. Vor dem Beginn von Verhandlungen sei eine Waffenruhe notwendig. Wenn über Territorialfragen gesprochen werde, müsse der derzeitige Frontverlauf Ausgangspunkt sein, hieß es. Eine völkerrechtliche Anerkennung russischer Eroberungen schloss Merz aus.

