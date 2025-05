Die russische Regierung will am Montag weiter über eine Waffenruhe verhandeln.

Russland hat seine Militäroperationen in der ukrainischen Region Sumy in der Nähe der bereits besetzten Gebiete Veselivka und Basivka, etwa 30 Kilometer nordöstlich der Stadt Sumy, wieder aufgenommen.

In den letzten Wochen und Monaten hat Russland schrittweise erhebliche Kräfte an den Grenzen der Regionen Sumy und Charkiw zusammengezogen. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes befinden sich dort insgesamt etwa 125.000 russische Soldaten, und auch westliche Experten bestätigen, dass das Gesamtkontingent über 100.000 Soldaten umfasst.

Die Ukraine fürchtet eine große Offensive im Nordosten. Russland soll an der Grenze zur Region Sumy massiv Soldaten zusammengezogen haben.

Region Charkiw: Russen halten zwei kleine Gebiete

Ihr ursprüngliches Ziel war es, entweder Charkiw zu erreichen oder zumindest sich so weit zu nähern, dass es in Reichweite der Rohrartillerie liegt. Dies ist ihnen zwar nicht gelungen, aber durch das Halten dieser kleinen Gebiete sind sie immer noch in der Lage, die ukrainischen Kräfte erheblich zu behindern.