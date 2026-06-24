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Social-Media-Verbot: Wie andere Länder das regeln

Vor Experten-Empfehlung für Deutschland:Soziale Medien für Jugendliche: Wie andere Länder es regeln

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Beim möglichen Social-Media-Verbot für Jugendliche schlägt die Expertenkommission Handlungsempfehlungen vor. In anderen Ländern ist ein entsprechendes Gesetz längst in Kraft.

Dieses am 24. Oktober 2025 aufgenommene Foto zeigt einen 14-jährigen Jungen, der bei sich zu Hause in der Nähe von Gosford posiert, während er auf seinem Mobiltelefon soziale Medien betrachtet.

Eine Experten-Kommission gibt Empfehlungen für den Schutz von Jugendlichen im Netz. In anderen Ländern gibt es schon längst Gesetze.

24.06.2026 | 0:22 min

Nach monatelanger Arbeit legt eine Expertenkommission am Mittwoch in Berlin ihre Handlungsempfehlungen für den Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt vor. In der Handreichung für Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) geht es auch um die Frage, ob ein Social-Media-Verbot für Heranwachsende sinnvoll ist. Einige andere Länder sind bei der Einschränkung der Nutzung von Online-Netzwerken wie Instagram oder Tiktok schon viel weiter. Ein Überblick:

Australien, Brasilien, Asien: Social-Media-Verbote beschlossen

Vorreiter ist Australien. Dort trat Ende vergangenen Jahres ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahren in Kraft. In Brasilien gilt seit März ein weniger strenges Gesetz zur Einschränkung der Social-Media-Nutzung durch Heranwachsende. Es verpflichtet Online-Plattformen, die Nutzerkonten von Kindern unter 16 Jahren mit denen ihrer Eltern zu verknüpfen und das Alter der Nutzer zu verifizieren.

Fotomontage: Eine Hand hält ein Smartphone. Dahinter ein Justitia-Symbol.

Seit Dezember gilt in Australien ein Social-Media-Verbot für Jugendliche. Doch das Gesetz lässt sich viel zu leicht umgehen.

07.04.2026 | 1:20 min

In Indonesien gilt seit Ende März ein Online-Netzwerke-Verbot für Kinder unter 16 Jahren. In Malaysia trat ein Verbot der wichtigsten Online-Netzwerke für Unter-16-Jährige Anfang Juni in Kraft. In der Türkei steht die Einführung eines Social-Media-Verbots für Kinder unter 15 Jahren zumindest bereits fest. Ein entsprechendes Gesetz wurde im April verabschiedet und soll nach sechs Monaten in Kraft treten.

Europa: Gesetze geplant

Der scheidende Premierminister von Großbritannien, Keir Starmer, kündigte vergangene Woche ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahren an. Die Regelung soll Ende des Jahres verabschiedet werden und Anfang 2027 in Kraft treten. Kanada will ebenfalls per Gesetz ein Mindestalter von 16 Jahren für Online-Netzwerke einführen.

Keir Starmer am Rednerpult mit britischen Flaggen im Hintergrund vor Publikum

Jugendliche unter 16 Jahren sollen in Großbritannien künftig keinen Zugang zu sozialen Netzwerken bekommen.

15.06.2026 | 0:24 min

In Österreich gibt es Pläne, diesen Sommer ein Gesetz über ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren vorzulegen. Slowenien arbeitet an einer ähnlichen Regelung für Kinder unter 15. In Norwegen kündigte die Regierung im April an, bis Jahresende ein Gesetz für ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahren vorzulegen.

In Schweden hat eine Regierungskommission vorgeschlagen, bis 2028 ein Verbot für Kinder unter 15 Jahren einzuführen. In Dänemark kündigte die Regierung im Oktober an, ein Verbot "mehrerer sozialer Netzwerke" für Heranwachsende unter 15 Jahren vorzuschlagen.

W Social auf dem Handy

Unter dem Namen "W Social" will ein schwedisches Start-Up Plattformen wie X Konkurrenz machen.

18.06.2026 | 2:11 min

Frankreich und Italien: Abgeschwächte Versionen

Auch in Indien prüfen mehrere Bundesstaaten Verbote für Minderjährige. Die Regierung in Neu Delhi sprach im Februar davon, mit den Online-Plattformen über künftige Beschränkungen für den Jugendschutz zu sprechen. In Frankreich schwächte der Senat die Gesetzesvorlage der Nationalversammlung für ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren ab. Die endgültige Fassung soll in den kommenden Wochen vorliegen und die Reform schließlich im September in Kraft treten.

Frankreichs Nationalversammlung. Abgeordnete sitzen auf ihren Plätzen.

Frankreich verschärft den Jugendschutz: Das Parlament stimmt für ein Social-Media-Verbot unter 15 Jahren.

27.01.2026 | 0:23 min

In Portugal wurde in erster Lesung ein im Februar vorgelegter Gesetzentwurf gebilligt, der ein Mindestalter für Online-Netzwerke sowie Online-Spiele und Apps festlegt. Derzeit wird die Vorlage von einer Kommission geprüft. In Italien wurde bereits 2024 ein Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem Online-Netzwerke für Kinder unter 15 Jahren verboten werden sollen. Jugendliche von 15 bis 18 Jahren müssen demnach eine Erlaubnis der Eltern nachweisen. Bis heute blockiert der italienische Senat den Entwurf.

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Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 24.06.2026 um 7 Uhr im Beitrag "Mögliche Altersgrenze für Social-Media".
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