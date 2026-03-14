Social-Media-Verbot: Politiker drängen auf schnelle Entscheidung

In der Debatte um ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche in Deutschland drängen Manuela Schwesig und Hendrik Wüst auf eine Entscheidung. Es werde höchste Zeit.

In Deutschland wird seit den vergangenen Monaten kontrovers über ein mögliches Social-Media-Verbot für Minderjährige diskutiert. Quelle: AFP

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) pocht in der Debatte über ein mögliches Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche auf eine schnelle Entscheidung der Bundesregierung - möglichst noch vor dem Sommer. "Ich verstehe nicht, warum man die Kommission bis zum Sommer beraten lassen und erst dann aktiv werden will", sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post" (Samstag).

Ich würde mir wünschen, dass wir schneller zu Entscheidungen kommen. „ Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin

Jugendliche wachsen mit sozialen Medien auf – doch der Umgang damit will gelernt sein. Die neue App 2freii", empfohlen vom Suchtbeauftragten der Bundesregierung, soll dabei helfen. 12.03.2026 | 2:36 min

Wüst: Zeit für eine wirksame, abgestufte Altersbeschränkung

Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) dringt auf eine rasche Entscheidung zu Altersgrenzen für Social-Media-Netzwerke. "Es wird höchste Zeit für eine wirksame, abgestufte Altersbeschränkung für Social Media", sagte Wüst der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Diese müsse Kinder im Alltag praktisch schützen und Jugendlichen einen sicheren Zugang zu den Chancen im digitalen Kommunikationsraum bieten.

Wir regulieren Alkohol, Tabak und Glücksspiel, weil sie nachweislich Schaden anrichten. Wenn soziale Medien nachweislich die psychische Gesundheit junger Menschen gefährden, dürfen wir nicht länger wegsehen. „ Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Das Thema sei in den vergangenen Wochen sehr grundständig diskutiert worden. "Wir müssen jetzt schnell handlungsfähig werden, um unsere Kinder besser zu schützen", sagte der CDU-Politiker.

Viele Kinder und Jugendliche verbringen Stunden am Tag mit Social Media. Oft ein riskanter Medienkonsum, etliche gelten als süchtig. Helfen Altersbeschränkungen hier weiter? 26.08.2025 | 2:58 min

Australien führte als erstes Land Altersbeschränkung ein

Die Debatte über Verbote und Beschränkungen läuft auch in Deutschland immer stärker, seit Australien im Dezember als erstes Land ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt hat. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission mit 18 Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis soll bis zum Sommer Empfehlungen für besseren Kinder- und Jugendschutz im Netz vorlegen. Teile der Ergebnisse will das Gremium nun früher veröffentlichen.

Social Media wird zur politischen Bühne der Parteien im Kampf um Aufmerksamkeit. Reichweitenstarke Inhalte stammen dabei vor allem von Parteien an den Rändern. 15.12.2025 | 3:04 min

Das sind die Parteipositionen

CDU und SPD haben sich bereits für feste Altersgrenzen ausgesprochen, die CSU sieht das kritisch. Die SPD schlug ein nach Altersgrenzen abgestuftes Modell vor, das ein vollständiges Verbot für Kinder unter 14 Jahren beinhaltet.

Schwesig macht nun Druck:

Wir können nicht länger auf eine Regulierung der Plattformen und ein Social-Media-Verbot warten. „ Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin

Es seien doch längst Studien, Erkenntnisse und Erfahrungen bekannt. Es müssten zudem Gesundheitsexperten zu Worten kommen, forderte sie. "Die Bundesregierung muss dringend handeln."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte sich erst in dieser Woche für ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren ausgesprochen. Er sagte der "Zeit": "Wir müssen einfach sehen: Die Regellosigkeit führt zu Gefährdungen für das soziale Miteinander und auch - davon bin ich überzeugt - zu Gefährdungen der Demokratie."

Quelle: dpa, epd