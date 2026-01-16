Social-Media-Aus in Australien: Millionen Kinder-Konten gesperrt

Verbot für Kinder und Jugendliche:Social-Media-Aus in Australien: Millionen Konten gesperrt
4,7 Millionen Accounts sollen seit dem Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Australien blockiert worden sein. Premier Albanese zeigt sich zufrieden.
Seit gut einem Monat dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Australien keine eigenen Social-Media-Konten mehr haben. Jetzt gibt es erste Zahlen: Nach Angaben der Regierung wurden seit Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes am 10. Dezember bereits mehr als 4,7 Millionen Accounts von Kindern und Jugendlichen deaktiviert, gelöscht oder eingeschränkt.
Australien hatte als erstes Land der Welt entsprechende Regeln eingeführt und gilt damit als Vorreiter im digitalen Kinderschutz.
- Australien als Vorbild: Digitalminister offen für Social-Media-Verbot für Kinder
Social-Media-Aus für Kinder: Instagram, TikTok, YouTube und Co. betroffen
Nach vorläufigen Auswertungen der Online-Sicherheitsbehörde eSafety unternehmen betroffene Plattformen demnach "ernsthafte Anstrengungen", um Minderjährigen den Zugang zu verwehren. Veränderungen passierten nicht über Nacht, erklärte Premierminister Anthony Albanese. "Doch diese ersten Ergebnisse zeigen, wie wichtig es war, dass wir diesen Schritt gegangen sind."
Kommunikationsministerin Anika Wells erklärte: "Wir haben allen getrotzt, die gesagt haben, es sei unmöglich - einigen der mächtigsten und reichsten Unternehmen der Welt und ihren Unterstützern."
Meta: 550.000 Konten entfernt
Betroffen von dem Gesetz sind unter anderem Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube, die Plattform X, Reddit und Twitch. Ausgenommen sind verschiedene Messenger- und Spiele-Dienste wie Roblox, WhatsApp und Facebook Messenger.
Die Behörden veröffentlichten keine plattformspezifischen Zahlen. Meta, Eigentümer von Facebook, Instagram und Threads, erklärte jedoch diese Woche, dass bis zum Tag nach Inkrafttreten des Verbots fast 550.000 Konten entfernt worden seien, die Nutzern unter 16 Jahren gehörten.
Reddit klagt gegen das Gesetz
Das Gesetz war bereits Ende 2024 verabschiedet worden. Fast alle großen Parteien hatten den Vorstoß von Regierungschef Albanese im Parlament unterstützt. Die Plattformen bekamen zwölf Monate Zeit, sich auf die neuen Altersbeschränkungen einzustellen.
Bei Verstößen drohen den Unternehmen saftige Bußgelder von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (28,5 Millionen Euro). Reddit hat gegen das Verbot Klage eingereicht.
