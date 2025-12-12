Reddit geht gegen Social-Media-Verbot in Australien vor

Reddit wehrt sich gegen Australiens Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige. Die Plattform sieht Grundrechte verletzt und zweifelt an, überhaupt betroffen zu sein.

Vor zwei Tagen wurde in Australien das neue Social-Media-Gesetz für unter 16-Jährige erlassen. Nun gibt es die erste Klage: Die Plattform Reddit fordert die Rücknahme des Gesetzes. 12.12.2025 | 0:22 min

Das erst seit kurzem geltende Social-Media-Verbot für Kinder im Alter unter 16 Jahren in Australien wird von der Online-Plattform Reddit vor Gericht angefochten. Der Foren-Betreiber legte beim australischen High Court Beschwerde ein - und argumentiert, das Verbot sei unrechtmäßig, weil es die Freiheit politischer Kommunikation einschränke.

Dazu verwies Reddit noch auf einen zweiten Punkt: Selbst wenn das Gericht das Verbot als rechtens bewerten sollte, falle man - anders als andere Plattformen - gar nicht unter die Definition sozialer Medien.

Unter 16-Jährige sollen in Australien keinen Zugang mehr zu bestimmten Social-Media-Plattformen erhalten. Das neue Gesetz sieht die Anbieter bei der Umsetzung in der Pflicht. 10.12.2025 | 2:59 min

Verbot soll Zeit für Entwicklung geben

Reddit gehört zu den Diensten, bei denen Nutzer im Alter unter 16 Jahren seit Inkrafttreten der neuen Regeln am 10. Dezember keinen Account mehr haben dürfen. Betroffen sind auch neun weitere Anbieter wie TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube, X und Instagram. Reddit setzt unter anderem Software ein, um das Alter der Nutzer zu schätzen. Wer für jünger als 16 gehalten wird, wird aufgefordert, sein Alter nachzuweisen.

Die Online-Sicherheitsbeauftragte der Regierung, Julie Inman Grant, hält den Beschwerden über das umstrittene Verbot entgegen, ein späterer Zugang von Kindern und Jugendlichen zu sozialen Medien gebe ihnen Zeit, sich ohne deren schädlichen Einfluss zu entwickeln. Messaging-Dienste, E-Mail, Sprach- und Videoanrufe, Online-Spiele und Bildungsangebote fallen nicht unter das Verbot. Damit sind etwa WhatsApp und die Spieleplattform Roblox ausgenommen.

Es gebe ein "Mindestalter bei allen Dingen, die süchtig machen und Schäden anrichten können", so Vizepräsidentin des EU-Parlaments Barley. Das solle auch für Social Media gelten. 11.12.2025 | 4:19 min

Reddit: Auswahl der Dienste für Verbot "unlogisch"

Reddit verweist darauf, dass der Austausch zu politischen Themen nach australischem Recht nur in begründeten Fällen und maßvoll eingeschränkt werden dürfe. Mit dem Verbot würden aber pauschal alle Nutzer unter 16 Jahren von politischer Kommunikation auf Online-Plattformen ausgeschlossen. Die Auswahl, welche Dienste betroffen sind und welche nicht, nennt Reddit "unlogisch".

Reddit argumentiert zudem, man sei keine Social-Media-Plattform im eigentlichen Sinne, da die Foren von Nutzern selbst betrieben würden. Nur wer sich für bestimmte Themen interessiere, rufe die Seite gezielt auf. Auch frage Reddit seine Nutzer im Gegensatz zu anderen Plattformen nicht nach der Erlaubnis, deren Kontakte hochzuladen, damit sie Bekannte finden können. Zudem gelte das Verbot eigentlich nicht für Dienste, bei denen - wie im Fall von Reddit - Inhalte auch ohne Anmeldung für alle sichtbar sind.

Die Regierung in Canberra hatte das Gesetz bereits Ende 2024 verabschiedet und Australien damit zum weltweiten Vorreiter gemacht. Fast alle großen Parteien unterstützten den Vorstoß der Regierung des sozialdemokratischen Premierministers Anthony Albanese. Die Plattformen bekamen zwölf Monate Zeit, um die neue Altersbeschränkung umzusetzen.

Viele Kinder und Jugendliche verbringen Stunden am Tag mit Social Media. Oft ein riskanter Medienkonsum, etliche gelten als süchtig. Helfen Altersbeschränkungen hier weiter? 26.08.2025 | 2:58 min

Quelle: dpa