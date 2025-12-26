  3. Merkliste
Digitalminister offen für Social-Media-Verbot für Kinder

Australien als Vorbild:Digitalminister offen für Social-Media-Verbot für Kinder

|

Digitalminister Karsten Wildberger zeigt sich offen für ein Social-Media-Verbot für Kinder. Eine Expertenkommission soll bis Sommer Empfehlungen für Jugendschutzregeln vorlegen.

Ein Schiff segelt im Hafen von Sydney, während die australische Kommunikationsministerin Anika Wells am 10. Dezember 2025 bei einer offiziellen Veranstaltung im Kirrilbilli House in Sydney anlässlich des Starts der australischen Social-Media-Reform eine Rede hält. Australien hat am 10. Dezember mit einer weltweit beispiellosen Maßnahme unzähligen Jugendlichen den Zugang zu sozialen Medien untersagt und erklärt, es sei an der Zeit, den mächtigen Tech-Giganten „die Kontrolle zurückzunehmen”.

Unter 16-Jährige sollen in Australien keinen Zugang mehr zu bestimmten Social-Media-Plattformen erhalten.

10.12.2025 | 2:59 min

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) zeigt sich offen für ein Social-Media-Verbot für Kinder wie in Australien. "Ich kann dem eine Menge abgewinnen. Ich halte die Frage nach einer Altersbeschränkung für mehr als berechtigt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Matthias C. Kettemann und Elisabeth Koblitz

Social-Media-Verbot in Deutschland? Was dafür und was dagegen spricht.

10.12.2025 | 17:04 min

Aus Studien, Schilderungen und Beobachtungen wisse man, wie tiefgreifend soziale Medien in die Entwicklung junger Menschen eingriffen. "Da ist jetzt mal die Frage zu stellen: Wie ermöglichen wir ihnen eine gesunde Entwicklung, so wie sie frühere Generationen ohne soziale Medien auch hatten? Was das richtige Alter ist, muss gut diskutiert werden", fügte er hinzu und verwies auf eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission für "Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt".

sgs-slomka-paschke

Etwa ein Viertel der 10 bis 17-Jährigen habe Probleme mit Social Media, sagt Jugendpsychiaterin Kerstin Paschke.

10.12.2025 | 6:10 min

Experten sollen bis zum Sommer Vorschläge machen

Das Gremium aus Wissenschaftlern und Praktikern etwa aus Medizin und Jugendschutz hatte im Herbst seine Arbeit aufgenommen und soll bis zum Sommer Empfehlungen erarbeiten. Dabei geht es unter anderem um mögliche Altersgrenzen und auch um das vieldiskutierte Thema Handyverbot an Schulen.

Sasha Lobo, Autor und Experte für Digitalisierung ist zu Gast bei "Lanz"

Sascha Lobo, Journalist und Experte für Digitalisierung, spricht sich bei "Markus Lanz" für Regulierung, aber gegen ein pauschales Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige aus.

17.12.2025 | 1:09 min

Wildberger: "Wir schulden das den Kindern"

Auch hier ist der Bundesdigitalminister für einen eher strikten Kurs: "Dass man sich mal ein, zwei Stunden hinsetzt, aufmerksam ist und nicht durch Dinge abgelenkt ist, ist eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung. Insofern finde ich, ist das nicht nur zumutbar, sondern wir schulden das den Kindern auch, dass sie diese Möglichkeit haben", sagte Wildberger. Auszeit gehöre dazu. Bei solchen Debatten sei es wichtig auf diejenigen zu hören, die damit täglich zu tun hätten, und das seien die Lehrer.

Seit 10. Dezember dürfen in Australien Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren keine eigenen Konten mehr auf vielen großen Social-Media-Plattformen besitzen. Die Regierung will junge Menschen so vor Cybermobbing, problematischem Konsum und belastenden Inhalten schützen.

Über dieses Thema berichtete das ZDF heute journal am 10.12.2025 ab 21:45 Uhr.
