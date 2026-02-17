Update am Morgen: Social-Media-Verbot für Kinder rückt näher

Guten Morgen,

kein TikTok mehr für Elfjährige? Und eine Jugendversion von Instagram für Fünfzehnjährige? In Union und SPD mehren sich die Stimmen derjenigen, die Social Media für Kinder stärker regulieren wollen. Auch ein Verbot für Kinder rückt näher. Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat entsprechende Pläne ihrer Partei verteidigt. Auch der Kinderbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Truels Reichardt, äußert sich entsprechend. Er sagt ZDFheute:

So, wie TikTok, Instagram und Co. aktuell funktionieren, schaden sie besonders Kindern und Jugendlichen. „ Truels Reichardt

Wer unter 16 ist, soll ein anderes Instagram angezeigt bekommen als Erwachsene. Algorithmen sollen nicht mehr steuern, was einem im Feed angezeigt wird. Suchtverstärkende Funktionen wie das automatische Abspielen von Inhalten und Endlos-Scrollen sollen der Vergangenheit angehören.

In der CDU hatte unter anderem Bildungsministerin Karin Prien ein Social Media-Verbot für Jugendliche gefordert. Nun sagt sie, sei sie froh, dass sich auch die SPD in die dringend notwendige Diskussion einbringe. Aus Priens CDU-Landesverband wird es diese Woche einen entsprechenden Antrag geben. Der CDU-Parteitag könnte also bereits Ende der Woche einen entsprechenden Beschluss fassen.

Ob die Bundesregierung tatsächlich ein Social Media-Verbot beschließen wird, entscheidet sich wahrscheinlich nach dem Sommer. Dann nämlich stellt eine von Ministerin Prien eingesetzte Kommission ihre Ergebnisse vor.

Und natürlich gibt es auch Stimmen, die ein Verbot kritisch sehen. Die Bundesdatenschutzbeauftragte, Louisa Specht-Riemenschneider, sagt dem "Handelsblatt", ein Verbot würde alle Plattformen über einen Kamm scheren und auch speziell für junge Nutzer konzipierte Angebote mit unverhältnismäßigen Hürden belegen.

Und dennoch: In die Debatte über das Social-Media-Verbot kommt Bewegung. Und eine gewisse Dynamik hin zu einem Verbot. Vielleicht schon heute und in den kommenden Tagen noch ein bisschen mehr.

Was im Ukraine-Krieg passiert

Neue Verhandlungsrunde: In Genf gehen die Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA über ein Ende des Krieges weiter. Angesetzt sind sie für zwei Tage. Russland will nach eigenen Angaben über Gebietsfragen mit der Ukraine sprechen, Kiew lehnt einen Verzicht auf die von Russland geforderten Gebiete ab - darunter auch welche in der Region Donezk, die die Ukraine selbst kontrolliert. Die Ukraine will nach russischen Angaben über eine teilweise Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen verhandeln.

Was heute noch wichtig ist

Gisèle Pelicot erzählt ihre Geschichte: In 22 Sprachen erscheinen heute die Memoiren von Gisèle Pelicot. In "Hymne an das Leben" erzählt sie von den Verbrechen ihres Ex-Mannes, dem Prozess gegen ihre Vergewaltiger und wie sie Betroffenen Mut machen will, das Glück wieder zuzulassen.

Neue Atomgespräche zwischen Iran und den USA: Ebenfalls in Genf wollen die USA und Iran ihre Gespräche fortsetzen. Es geht um Irans umstrittenes Atomprogramm. Die Gespräche erfolgen vor dem Hintergrund einer militärischen Drohkulisse der Vereinigten Staaten. Im Januar ließ Irans Staatsapparat Massenproteste im eigenen Land brutal niederschlagen. US-Präsident Donald Trump drohte der iranischen Führung daraufhin mit einem militärischen Eingreifen und ließ die Militärpräsenz rund um den Iran verstärken.

Olympische Winterspiele

Für die deutschen Eishockey-Männer zählt es heute: Nach der 5:1-Niederlage gegen die USA muss das Team um Leon Draisaitl gegen Frankreich gewinnen, um ins Viertelfinale einzuziehen. Die deutschen Kombinierer wollen auf der Großschanze vorlegen, um gute Chancen auf Edelmetall zu haben.

So liefen die Olympia-Wettkämpfe am Montag: Die Highlights kompakt zusammengefasst unter anderem mit Monobob-Silber für Laura Nolte, Paarlauf-Bronze für Hase/Volodin und dem vorzeitigen Abbruch im Skispringen. 16.02.2026 | 3:32 min

Beim Biathlon wollen die Männer in der 4x7,5-Kilometer-Staffel endlich das erste olympische Edelmetall gewinnen. Am Abend kämpfen mit Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour gleich drei deutsche Teams im Eiskanal von Cortina um die Goldmedaille im Zweierbob.

Olympia 2026: Zeitplan und Medaillen-Entscheidungen

Grafik des Tages

Heute ist der letzte Tag vor der Fastenzeit. Sie beginnt traditionell am Aschermittwoch - und umfasst als Vorbereitung auf Ostern 40 Tage. Neben dem klassischen Nahrungsverzicht geht es heute aber für viele auch um eine Zeit allgemeiner Reflexion: Wie unsere Grafik zeigt, können sich viele unter 30-Jährige auch vorstellen, in der Fastenzeit auf digitale Medien oder das Auto zu verzichten.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Dienstag gibt es viele Regen- oder Schneeschauer, an den Alpen anhaltenden und kräftigen Schneefall. Der Wind weht mäßig bis frisch, im Süden und Westen aus West, an den Küsten aus Ost. Die Höchsttemperaturen liegen im Nordosten zwischen minus 3 und plus 3 Grad, sonst werden 3 bis 9 Grad erreicht.

