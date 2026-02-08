Olympia 2026: Zukunft von Hase/Volodin nach ungewiss

Erstes Update aus Heimat: Vonn kann noch nicht wieder stehen
Ski-Star Lindsey Vonn hat sich nach ihrer Rückkehr in die USA mit einem Gesundheitsupdate zurückgemeldet. "Ich habe seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen gestanden, ich liege seit meinem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett", schrieb die 41-jährige Amerikanerin auf der Plattform X. "Und auch wenn ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich unglaublich an, wieder auf heimischem Boden zu sein."
In den USA sollen nun weitere Operationen folgen, wie Sophie Goldschmidt, Chefin des US-Skiteams, bereits am Sonntag mitgeteilt hatte.