Memoiren nach Vergewaltigungsprozess:Gisèle Pelicot: "Diese Geschichte gehört nicht mir allein"
Gisèle Pelicot erzählt im ZDF von den Verbrechen ihres Ex-Mannes, dem Prozess gegen ihre Vergewaltiger und wie sie Betroffenen Mut machen will, nicht nur in Frankreich.
Gisèle Pelicot empfängt uns in einem Pariser Altbau. Ein enger Flur mit Bücherregalen, ein Büro mit hohen Fenstern. Sie nimmt sich Zeit. Wählt ihre Worte mit Bedacht. Viele Interviews hat sie noch nicht gegeben, abgesehen von den Statements im Presse-Pulk 2024 beim Prozess in Avignon. Bewahrt hat sie sich die zurückhaltende Art, doch auch eindringliche Entschlossenheit:
Die Scham solle die Seite wechseln, diese Forderung wurde zum Leitsatz ihrer Geschichte. Darüber hat sie nun ein Buch geschrieben.
ZDFheute: Am 2. November 2020 wurde Gisèle Pelicot ins Kommissariat von Carpentras in Südfrankreich bestellt. Madame Pelicot, wie erinnern Sie diesen Moment?
Gisèle Pelicot: Man zeigte mir ein Foto, dann ein weiteres. Ich habe mich nicht erkannt. Ich wusste nicht, wer diese Frau sein sollte. Eine Frau, die wie eine Stoffpuppe da lag. So sehr verkleidet. Das war nicht ich. Ich trage einen Pyjama, wenn ich schlafe. Beim dritten Foto sagte Kommissar Perret: Aber doch, Madame Pelicot, das sind Sie. Und es ist Ihr Schlafzimmer.
In dem Moment löste sich mein Gehirn auf. Das war einfach nicht vorstellbar. Der Mann, mit dem ich 50 Jahre meines Lebens verbracht habe. Wie konnte er mir so etwas antun?
Jahrelang wurde Gisèle Pelicot von ihrem damaligen Ehemann mit starken Medikamenten betäubt und vergewaltigt, zuhause, im Urlaub, im Auto. Und er hat sie von fremden Männern vergewaltigen lassen. Die Taten wurden gefilmt. Erst als das Haus der Pelicots wegen einer anderen Straftat des Ex-Manns durchsucht wurde, kam alles ans Licht.
ZDFheute: Die Taktung der Vergewaltigungen wurde immer enger, er hat Ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Sie beschreiben, dass Sie Aussetzer hatten, desorientiert waren. Wieso war es kaum möglich, diese Zeichen einzuordnen?
Pelicot: Es gab schon Warnsignale, aber sie haben mich nicht wirklich alarmiert. Ich war bei Neurologen. Der erste hat einen leichten Schlaganfall diagnostiziert. Der zweite hat mir so kleine "Zauberpillen" gegeben und gesagt: "Sie sind einfach sehr ängstlich." Und der dritte meinte, ich hätte alle Vorboten von Alzheimer. Niemand hat etwas bemerkt. Man muss dazu sagen: Zu all diesen Arztterminen hat Monsieur Pelicot mich begleitet.
ZDFheute: Sie haben ihm vertraut und er hat Sie missbraucht.
Pelicot: Er war extrem geschickt. Er hat nichts dem Zufall überlassen und alles bis ins Kleinste vorausgeplant.
ZDFheute: Die Videos liefern die Belege für die Taten. So konnten alle 51 Angeklagten verurteilt werden. Haben Sie sich die Videos angesehen?
Pelicot: Vier Jahre lang konnte ich sie nicht ansehen, das war für mich unmöglich. Aber dann habe ich beschlossen, das Gerichtsverfahren öffentlich zu führen. Ab da veränderte sich alles. Man muss sich klarmachen: ein einziges Opfer gegenüber so vielen Angeklagten. Wenn man darauf nicht vorbereitet ist, geht man direkt in eine Löwengrube.
ZDFheute: Im Gerichtssaal mussten Sie sich dann Ausreden anhören. Ich erinnere mich, wie Sie wütend von der Feigheit der Angeklagten sprachen. Wie kam es dazu?
Pelicot: Sie haben sich geweigert, das Wort Vergewaltigung auszusprechen, sondern einfach nur von "Sexszenen" geredet. Für mich war das unerträglich, weil es ganz klar Vergewaltigungen waren. Sie verabredeten sich per Chat. Jeder wusste, warum er zu Monsieur Pelicot kam. Keiner, wirklich keiner von ihnen hat kehrtgemacht. Keiner hat Anzeige erstattet.
ZDFheute: Wie haben Sie die Unterstützung, den Applaus und all die Briefe empfunden?
Pelicot: Das hat mir geholfen, Kraft zu finden. Ursprünglich wollte ich nur für einen Tag ans Gericht kommen. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass meine Worte so weit gehört werden, sogar über Frankreichs Grenzen hinaus. Da habe ich gespürt, dass ich eine Verantwortung trage.
ZDFheute: Wie blicken Sie heute darauf?
Pelicot: Ich glaube, dass dieser Prozess das Bewusstsein in der Gesellschaft geschärft hat. Wie Männer mit Frauen umgehen. Er hat vieles aufgedeckt. Die Denkweisen müssen sich verändern. Das geht nur über Bildung. Über Respekt und Empathie füreinander. Wir dürfen nicht lockerlassen.
Gisèle Pelicot blickt auf ihr Buch. "Eine Hymne an das Leben" steht auf dem Cover. Dazu ein Foto von ihr.
Pelicot: Es ist, als ob mich meine imaginäre Zwillingsschwester anschaut und mir sagen will: "Schau, was du alles geschafft hast."
Das Interview führte Anne Arend, Korrespondentin im ZDF-Studio Paris.
Mehr zu sexualisierter Gewalt
Sexualisierte Gewalt an Schulen :Ignoriert und vertuschtvon Dorthe Ferbermit Video1:40
Sex bedarf expliziter Zustimmung:"Nur Ja heißt Ja": Frankreich verschärft Sexualstrafrecht
Unsichere Zukunft des Missbrauchs-Fonds:Keine Hilfe für die Betroffenen von sexualisierter Gewalt?von Dorthe Ferber
- FAQ
Verbale sexuelle Belästigungen:"Catcalling" bald strafbar?von Louisa Hadadi