Update am Morgen: Social-Media-Verbot? Die Mehrheit ist dafür

Social-Media-Verbot? Ja, bitte - sagen die Deutschen

Guten Morgen,

so ungeduldig das Land auf die großen Reformen der schwarz-roten Koalition wartet, so schnell könnte es zwischen Union und SPD nun bei einem Social-Media-Verbot gehen. Nachdem der CDU-Parteitag vergangene Woche einen klaren Beschluss fasste, drängt die SPD darauf, das Vorhaben jetzt schnell in ein Gesetz zu gießen.

Wir haben im neuen Politbarometer danach gefragt: Eine große Mehrheit ist für ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren. In der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen ist die Zustimmung sogar am größten.

Quelle: ZDF

Die Partei, die mal mit dem Versprechen antrat, so ganz anders zu sein als alle anderen, macht gerade mit Vorwürfen der Vetternwirtschaft von sich reden. Unsere aktuelle Umfrage fördert eine unerwartet ehrliche Selbsteinschätzung der AfD-Anhängerschaft zutage: Ein Großteil ist der Meinung, zwischen der AfD und den anderen Parteien bestünde kein großer Unterschied in Sachen Vetternwirtschaft.

Quelle: ZDF

Vielleicht liefert das auch schon die Erklärung dafür, warum der AfD die Skandale der letzten Wochen in der Sonntagsfrage nichts anhaben können. Auch die Werte aller anderen Parteien verändern sich kaum oder gar nicht. Weiterhin reicht es nicht mehr für eine Koalition aus Union und SPD.

Quelle: ZDF

In Baden-Württemberg kann die AfD mit einem Rekord-Ergebnis rechnen, wenn dort nächste Woche Sonntag gewählt wird. Unser Politbarometer Extra zu Baden-Württemberg zeigt: Der Wahltag (8. März) könnte unerwartet spannend werden.

Schwächelnde Grüne im Bund, Abschied von Übervater Winfried Kretschmann - eigentlich gute Bedingungen für die CDU, um im Südwesten die Macht zurückzuerobern. Doch die hohe Beliebt- und Bekanntheit von Cem Özdemir gegenüber seinem CDU-Mitbewerber Manuel Hagel könnte den Grünen im Endspurt nochmal Auftrieb geben. Knapp ein Drittel der Wählerschaft hat noch keine Wahlentscheidung getroffen.

Quelle: ZDF

In Wahlkämpfen wie in Baden-Württemberg versucht Friedrich Merz auch als "Außen-Kanzler" zu punkten. Seine China-Reise dieser Woche hat gezeigt: Die Rolle des Handlungsreisenden nimmt man ihm dort offenbar ab. Dass China im Blick der Deutschen die USA unter Donald Trump als verlässlicher Wirtschaftspartner überholt hat, belegt unser Politbarometer eindrucksvoll:

Quelle: ZDF

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag!

Stefan Leifert, Redaktionsleiter des ZDF heute journal

Was heute noch wichtig ist

Bundesweiter Warnstreik im Bus- und Bahnverkehr / Bill Clintons Aussage vor dem US-Kongress zum Fall Epstein / Equal Pay Day 27.02.2026 | 0:55 min

Warnstreik im Nahverkehr: Die Gewerkschaft Verdi weitet den Arbeitskampf im öffentlichen Nahverkehr aus und ruft für heute und Samstag zum Warnstreik auf. In vielen Städten dürften dann Busse und Bahnen in den Depots bleiben.

Bill Clinton sagt vor Epstein-Ausschuss aus: Der frühere US-Präsident Bill Clinton ist in den frühen 2000er Jahren mehrfach mit Jeffrey Epsteins Flugzeug gereist, hat jedoch ein Fehlverhalten bestritten. Heute wird er vom Epstein-Ausschuss befragt. Gestern stand dort seine Frau, die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton, Rede und Antwort.

Equal Pay Day: Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern hat sich 2025 nicht weiter geschlossen. Laut statistischem Bundesamt liegt der unbereinigte Gender Pay Gap bei 16 Prozent. Das heißt, Frauen verdienten im Schnitt 16 Prozent weniger pro Stunde als Männer.

Ausführlich informiert

USA und Iran verhandeln in Genf über Irans Atomprogramm und die Aufhebung der US-Sanktionen - begleitet von militärischem Druck und Trumps Ultimatum. ZDFheute live hat die Gespräche analysiert.

ZDFheute live, 26.02.2026, 19:30 Uhr 26.02.2026 | 30:14 min

Sportlich in den Tag

Der VfB Stuttgart steht im Achtelfinale der Europa League. Nach dem 4:1-Hinspielerfolg reichte ein 0:1 (0:1) im Rückspiel gegen Celtic Glasgow für den Einzug in die nächste Runde.

Trotz einer Niederlage im Rückspiel der Europa-League-Playoffs steht der VfB Stuttgart im Achtelfinale. Das Tor des Tages fiel ganz früh. 26.02.2026 | 1:00 min

Die heiße Phase der Champions League kündigt sich an: Mit Spannung dürften die verbleibenden 16 Teams die Auslosung der Achtelfinal-Partien erwarten. Verfolgen Sie die Auslosung im Livestream ab 11:50 Uhr und lesen Sie alles Wichtige schon vorab bei ZDFheute.

Nach den olympischen Winterspielen ist vor dem Weltcup. Der Wintersport geht weiter - und die Nordischen Kombinierer feiern ein echtes Debüt. Das erste Mal dürfen Vinzenz Geiger und Co. einen Wettkampf auf einer Skiflugschanze absolvieren. Verfolgen kann man den Wettkampf ab 10 Uhr im ZDF-Liveticker.

Grafik des Tages

Morgen Abend lohnt sich einmal mehr der Blick zum Himmel. Dort lassen sich sechs Planeten gleichzeitig entdecken. Diese sogenannte Planetenparade ist ein Phänomen, das nur alle ein, zwei Jahre auftritt.

Quelle: ZDF

Zahl des Tages

30

Hebamme war Satoshi Tajiri: Der japanische Spieleentwickler präsentierte heute vor 30 Jahren seiner Heimat die "Pocket Monsters" - Pokémon war geboren. Erst überrollte die "Pokémania" Japan, dann trat das Franchise seinen globalen Siegeszug an. Das Monster Pikachu stieg zu einem globalen Botschafter der Popkultur auf. Über den Geburtstag berichtet heute die ZDF-Sendung Volle Kanne ab 09:05 Uhr.

Quelle: Imago

Ein Lichtblick

Ein Jahr lang ist Scout Dennis den Eisbären in der kanadischen Hudson Bay gefolgt, um herauszufinden, wie sie mit den extremen Veränderungen der Klimaerwärmung zurechtkommen. Heute ist internationaler Tag der Eisbären.

25.12.2025 | 50:00 min

Gesagt

No person shall be elected to the office of the President more than twice, ... „ 22. Verfassungszusatz der USA

Heute vor 75 Jahren wurde der 22. Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung ratifiziert. Er begrenzt die Amtszeit des Präsidenten auf maximal zwei Wahlperioden.

ZDF-Morgenmagazin, 06.02.2026, 06:21 Uhr 06.02.2026 | 2:15 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 26.02.2026 | 2:09 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

An diesem Freitag kann es im äußersten Norden etwas Regen geben. Sonst ist es teils wolkig, teils sonnig bei zwölf bis 23 Grad. An den Küsten ist es mit um die zehn Grad etwas kühler.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein