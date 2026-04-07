Social Media ab 16 Jahren:Wirkt Australiens Social-Media-Verbot?
von Lea Scholz
Seit Dezember ist Social Media für unter 16-Jährige in Australien verboten - trotzdem hat jeder Dritte noch einen Account. Australiens Kampf gegen die Tech-Konzerne geht weiter.
Vor gut drei Monaten bekamen die 13-jährigen Freundinnen Evita und Scarlett aus Australien die Aufforderung von TikTok, ihre Accounts zu löschen. TikToks drehen können sie trotzdem noch - obwohl Australien im Dezember als erstes Land der Welt ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige einführte. "Ich habe mein Alter auf 20 Jahre gesetzt und sie haben wohl geglaubt, dass das stimmt", erzählt Scarlett, als die ZDFheute die beiden Anfang des Jahres trifft.
Wie den beiden Freundinnen gelingt es vielen Jugendlichen in Australien, das Verbot zu umgehen. Das zeigt auch der erste Untersuchungsbericht seit Inkrafttreten des Gesetzes, den die australische Internet-Aufsichtsbehörde "eSafety" vergangene Woche veröffentlicht hat.
Viele Jugendliche umgehen das Verbot
Demzufolge haben die Plattformen zwar fünf Millionen Nutzerkonten gelöscht und weitere 310.000 Registrierungen verhindert. Jedoch berichtete knapp ein Drittel der 900 befragten Eltern, ihre Kinder hätten mindestens noch ein Social-Media-Konto - verglichen mit der Hälfte vor Einführung des Gesetzes. Insbesondere TikTok, Instagram und Snapchat werden weiterhin genutzt: Knapp 70 Prozent aller unter 16-Jährigen, die vor dem Verbot auf diesen Plattformen ein Nutzerkonto hatten, können noch immer darauf zugreifen. Das zeigt ein Bericht der australischen Aufsichtsbehörde.
Plattformen versagen bei der Altersüberprüfung
Der häufigste Grund: Die Plattformen fordern die Kinder und Jugendlichen gar nicht erst auf, ihr Alter zu verifizieren. Und wenn die unter 16-Jährigen gefragt wurden, hätten sie die Altersüberprüfung mehrmals durchlaufen können, bis sie das gewünschte Ergebnis erhielten. Wie Scarlett aus Sydney geben die Jugendlichen entweder ein falsches Alter an oder tricksen die Gesichtserkennung der Plattformen aus, indem sie einem Älteren das Handy vor das Gesicht halten oder sich älter schminken.
Aber wie kann das sein? Das Gesetz schreibt den Techkonzernen bisher nicht vor, wie sie sicherstellen, dass die Altersgrenze eingehalten wird. Die Verantwortung liegt bei den Plattformen selbst. "Die Taktiken, die wir bei Social-Media-Plattformen beobachten, um Australiens weltweit führendes Gesetz zu untergraben, stammen direkt aus dem Handbuch der großen Tech-Konzerne", sagt Australiens Kommunikationsministerin Anika Wells.
Techkonzernen drohen Strafen in Millionenhöhe
Die Ergebnisse des Untersuchungsberichts seien inakzeptabel:
Die australische Aufsichtsbehörde leitete nun Ermittlungen gegen fünf Plattformen ein - betroffen sind Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat und YouTube. Ihnen drohen Strafen von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (27,9 Millionen Euro). Wells erklärte, "eSafety" sammle weiter Beweismaterial, bevor entschieden werde, ob diese Bußgelder gegen ein Unternehmen verhängt würden.
Australien gilt als Vorreiter
Australiens Online-Sicherheitsbeauftragte Julie Inman Grant sieht trotzdem erste Erfolge des Verbots: "Eltern erzählen uns, dass sie durch das Gesetz nun die Möglichkeit hätten, den Wünschen ihrer Kinder nach Social-Media-Konten eine Absage zu erteilen." Und genau die brauche es, um die Kinder und Jugendlichen zu schützen:
Australien bleibt damit ein Vorreiter im Umgang mit den Social-Media-Plattformen. Immer mehr Länder in Südostasien nehmen sich daran ein Beispiel. Seit wenigen Wochen gilt auch in Indonesien eine Altersbegrenzung, in Malaysia ist ein Verbot bereits angekündigt.
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