Anschlag in Sydney: Mutmaßlicher Täter erstmals vor Gericht

Bei einem Attentat auf ein jüdisches Fest in Sydney sterben im Dezember 15 Menschen. Nun muss sich einer der beiden mutmaßlichen Täter vor Gericht verantworten.

Gut einen Monat nach dem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach in Sydney gedenkt Australien der Opfer. Landesweit wehen die Fahnen auf Halbmast. 22.01.2026 | 0:23 min

Der mutmaßliche Täter des antisemitischen Schusswaffenangriffs am australischen Bondi Beach ist per Videoübertragung zu seiner ersten öffentlichen Anhörung vor einem Gericht in Sydney erschienen.

Der wegen Terrorismus und 15-fachen Mordes angeklagte Naveed Akram erschien für etwa fünf Minuten und sprach kaum während der Anhörung am Montag, wie australische Medien berichteten. Es sei bei dem Gerichtstermin überwiegend um technische Fragen gegangen.

Eine Woche nach dem Anschlag auf ein jüdisches Fest in Sydney hat Australien landesweit der Opfer gedacht. Am Bondi Beach und in vielen Städten hielten die Menschen inne. 21.12.2025 | 0:21 min

Attentat auf jüdische Feier

Nach Angaben der Polizei hat Akram die Tat vom 14. Dezember gemeinsam mit seinem 50-jährigen Vater begangen, der am Tatort erschossen wurde. Die mutmaßlichen Täter hatten mehr als 1000 Menschen bei einer Chanukka-Feier in einem Park direkt am Bondi Beach mit Schusswaffen angegriffen. Viele der feiernden Menschen gehörten zu örtlichen jüdischen Gemeinden.

Die Behörden haben den Angriff als gezielten antisemitischen Anschlag bezeichnet. Sie gehen davon aus, dass die beiden Täter von der Ideologie der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beeinflusst waren

Die australische Regierung will nach dem Terroranschlag in Sydney das Waffenrecht weiter verschärfen. Dadurch soll die Zahl der Schusswaffen im Land verringert werden. 19.12.2025 | 0:21 min

Bundesstaat verschärft Waffengesetze

Australiens bevölkerungsreichster Bundesstaat New South Wales hatte als Reaktion auf den Angriff mit Schusswaffen in Australien bereits im Dezember in einer Dringlichkeitssitzung weitreichende neue Gesetze verabschiedet. Damit wurden bestehende Waffengesetze verschärft, die öffentliche Zurschaustellung von Terrorsymbolen verboten und die Befugnisse der Polizei zur Einschränkung von Protesten erweitert.

Quelle: AFP, Reuters