Anschlag in Sydney: Mutmaßlicher Täter erstmals vor Gericht

Anschlag am Bondi Beach:Australien: Mutmaßlicher Attentäter erstmals vor Gericht
Bei einem Attentat auf ein jüdisches Fest in Sydney sterben im Dezember 15 Menschen. Nun muss sich einer der beiden mutmaßlichen Täter vor Gericht verantworten.
Der mutmaßliche Täter des antisemitischen Schusswaffenangriffs am australischen Bondi Beach ist per Videoübertragung zu seiner ersten öffentlichen Anhörung vor einem Gericht in Sydney erschienen.
Der wegen Terrorismus und 15-fachen Mordes angeklagte Naveed Akram erschien für etwa fünf Minuten und sprach kaum während der Anhörung am Montag, wie australische Medien berichteten. Es sei bei dem Gerichtstermin überwiegend um technische Fragen gegangen.
Attentat auf jüdische Feier
Nach Angaben der Polizei hat Akram die Tat vom 14. Dezember gemeinsam mit seinem 50-jährigen Vater begangen, der am Tatort erschossen wurde. Die mutmaßlichen Täter hatten mehr als 1000 Menschen bei einer Chanukka-Feier in einem Park direkt am Bondi Beach mit Schusswaffen angegriffen. Viele der feiernden Menschen gehörten zu örtlichen jüdischen Gemeinden.
Die Behörden haben den Angriff als gezielten antisemitischen Anschlag bezeichnet. Sie gehen davon aus, dass die beiden Täter von der Ideologie der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beeinflusst waren
Bundesstaat verschärft Waffengesetze
Australiens bevölkerungsreichster Bundesstaat New South Wales hatte als Reaktion auf den Angriff mit Schusswaffen in Australien bereits im Dezember in einer Dringlichkeitssitzung weitreichende neue Gesetze verabschiedet. Damit wurden bestehende Waffengesetze verschärft, die öffentliche Zurschaustellung von Terrorsymbolen verboten und die Befugnisse der Polizei zur Einschränkung von Protesten erweitert.
Mehr Nachrichten aus Australien
"Licht statt Dunkelheit":Australien gedenkt der Opfer des Anschlags am Bondi Beachmit Video0:21
Australien:Vier Stunden im Meer: Teenager rettet Mutter und Geschwistermit Video2:13
Strände nördlich von Sydney gesperrt:Australien: Vier Hai-Angriffe in wenigen Tagenmit Video0:22
Social-Media-Verbot in Australien:Ein Monat kein Social Media mehr