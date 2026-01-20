Nach mehreren Hai-Angriffen in Australien haben die Behörden Strände gesperrt. Die erhöhte Aktivität der Tiere wird auch mit der Wasserqualität in Verbindung gebracht.

Bei dem vierten Hai-Angriff im australischen Bundesstaat New South Wales innerhalb weniger Tage ist ein Surfer im Meer vor der Mid North Coast verletzt worden. Der Mann habe "leichte" Verletzungen davongetragen, erklärte die Wasserrettungs-Organisation Surf Life Saving am Dienstag und rief die Menschen dazu auf, vorerst auf Schwimmbäder auszuweichen.

Bullenhaie für die meisten Angriffe rund um Sydney verantwortlich

Starke Regenfälle, die trübes Wasser aufgewühlt haben, werden für die ungewöhnliche Häufung der Hai-Angriffe verantwortlich gemacht. Surf Life Saving New South Wales erklärte gegenüber dem australischen Sender ABC:

Die Wasserqualität ist so schlecht, dass sie die Aktivität von Bullenhaien begünstigt. „ Surf Life Saving New South Wales

Bullenhaie sind für die meisten Angriffe rund um Sydney verantwortlich. "Gehen Sie einfach in ein örtliches Schwimmbad, denn zum jetzigen Zeitpunkt halten wir die Strände für unsicher", so Surf Life Saving New South Wales.

Vierter Hai-Angriff in New South Wales innerhalb weniger Tage

Es handelte sich um den vierten Hai-Angriff in dem Bundesstaat New South Wales binnen weniger Tage. Am Montag war ein junger Mann im Meer vor North Steyne Beach in Manly bei Sydney attackiert worden. Der Surfer erlitt schwere Beinverletzungen. Nach dem Vorfall wurden alle Strände nördlich der australischen Metropole bis auf Weiteres gesperrt.

Nur wenige Stunden vor dem Vorfall in Manly hatte ein Hai bei einem Angriff in Dee Why Point vier Kilometer weiter nördlich ein großes Stück aus dem Surfbrett eines Kindes gebissen. Am Sonntag war zudem ein Zwölfjähriger bei einem Hai-Angriff in der Hafenbucht von Sydney schwer verletzt worden, als er mit Freunden vor Shark Beach im Wasser spielte. Der Junge schwebt nach Polizeiangaben von Montag weiter in Lebensgefahr.

Im September war ein Surfer an einem beliebten Strand in Sydney von einem Weißen Hai getötet worden, im Dezember kam eine Schwimmerin bei einem Hai-Angriff an einem abgelegenen Strand nördlich von Sydney ums Leben.

Haischutznetze an vielen Stränden Australiens

Die Strände entlang der Nordküste von New South Wales und im Norden von Sydney wurden nach den Angriffen zunächst für 48 Stunden geschlossen. Zudem setzten die Behörden vor der Küste Sydneys elektronische "Drumlines" ein, die Alarm schlagen, wenn ein großer Hai angebissen hat.

Anders als am Strand des jüngsten Angriffs vor der Mid North Coast verfügen alle drei Strände in Sydney über Haischutznetze, deren Nutzen unter Fachleuten umstritten ist. In New South Wales wird Medienberichten zufolge regelmäßig darüber diskutiert, ob diese Netze nicht dauerhaft entfernt werden sollten - auch, weil sich in ihnen zahlreiche andere Meerestiere verfangen.

Mehr Wassersportler, mehr Begegnungen mit Haien

Normalerweise sind Hai-Angriffe selten. Die steigende Zahl von Wassersportlern führt jedoch dazu, dass auch die Zahl der Hai-Angriffe zunimmt. Besonders betroffen sind Surfer, denen Haie in die Extremitäten beißen, weil sie sie für Robben halten.