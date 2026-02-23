Dark Patterns fördern die Sucht nach Social Media. Entwickelt hat die psychologischen Tricks ein Forscher in Stanford. Heutzutage werden sie von allen Tech-Firmen genutzt.

Täglich stundenlanger Handy-Konsum, Schlafstörungen, schlechte Laune bei Entzug - solche Symptome von Social-Media-Sucht zeigen laut einer repräsentativen Studie der Universität Bochum ein Drittel aller Social-Media-Nutzer, bei jungen Menschen unter 20 Jahren sind es sogar über 50 Prozent.

Dass Menschen Social Media derart exzessiv nutzen, freut die Tech-Konzerne wie Meta, Alphabet und Co. Sie verdienen ihr Geld mit den Nutzerdaten, die sie an Werbekunden verkaufen. Je länger ein Nutzer auf der Plattform ist, desto mehr Daten können die Firmen sammeln.

Daten als Geschäftsmodell

"Google hat das Prinzip etabliert und dann kamen die anderen, die haben es nachgemacht", erklärt Martin Andree, Medienforscher an der Universität Köln, in der ZDFinfo-Doku "Die gefährlichsten Firmen der Welt - Big Tech: Der Aufstieg der Datenkraken". "Heute ist es das Grundmodell des Geldverdienstes in der digitalen Welt."

Um Nutzer möglichst lange auf der Website zu halten, nutzten Social-Media-Firmen psychologische Tricks, sagt Martin Andree. Führend in dem Bereich ist der amerikanische Verhaltensforscher B.J. Fogg mit seinem Stanford Persuasive Lab - übersetzt "Überzeugungslabor".

Aus einer Aufgabe werden Start-ups

Wie erfolgreich diese Überzeugungstricks sein können, zeigt ein Kurs von B.J. Fogg aus dem Jahr 2007. Es ging darum, Facebook-Apps zu entwickeln, die durch psychologische Tricks erfolgreich sein und möglichst viele Nutzer gewinnen sollten.

Das funktionierte besser als gedacht: Binnen weniger Wochen wurden die Apps, die für den Kurs entwickelt wurden, etwa 16 Millionen Mal heruntergeladen. Einige Studenten brachen ihr Studium ab, um Start-ups zu gründen.

Dark Patterns als Geheimnis des Erfolgs

Das Geheimnis des Erfolgs sind sogenannte Dark Patterns. Das sind manipulative App-Designs, die Nutzer dazu bringen sollen, sich entgegen ihren eigenen Interessen zu verhalten. Ein Beispiel: In einem Experiment haben Forscher festgestellt, dass Menschen deutlich mehr essen, wenn sich die Suppenschüssel automatisch immer wieder neu füllt. Man isst, obwohl man keinen Hunger mehr hat - und merkt es gar nicht.

Diesen Effekt nutzen Social-Media-Firmen mit Autoplay-Funktion: Bei Plattformen wie YouTube oder TikTok fängt sofort ein neues Video an, wenn das vorherige fertig ist. So guckt man weiter, obwohl man eigentlich nur das erste Video sehen wollte. Beim Durchscrollen der Timeline gibt es kein Ende, das erreicht werden kann, es folgen immer neue Inhalte.

Ein anderes Beispiel: Jemand will sich auf Meta über eine Veranstaltung informieren. Öffnet man die App, ploppen Benachrichtigungen auf, dass man auf einem Foto markiert wurde oder neue Nachrichten hat. Oder die Frage, ob schon diese oder jene Person bekannt ist. Das gibt die Illusion von Dringlichkeit und hält die Person länger auf der Plattform, als sie es eigentlich wollte.

Dark Patterns finden sich auf allen Plattformen

Dark Patterns aus Stanfords Persuasive Lab von B.J. Fogg sind heute überall - ob bei LinkedIn, Google oder TikTok, alle großen Plattformen verwenden sie.

Sie haben uns wie Laborratten eingesetzt, um zu checken, mit welchen Inputs können sie welche Verhaltensweisen hervorbringen. „ Martin Andree, Medienwissenschaftler an der Universität Köln

Der Jurist Maurice Stucke hat ein Buch geschrieben über Big Tech-Firmen und wie wir Kontrolle über unsere Daten zurückbekommen. Er glaubt wie Martin Andree, die Firmen müssten stärker reguliert werden - eventuell sollte man sogar das Geschäftsmodell ganz verbieten. Zuerst müsse man aber verstehen, wie beeinflussbar wir durch psychologische Tricks sind:

Menschen glauben, dass sie frei entscheiden. Aber du bist nur wie eine Figur in einem Spiel. Und sie lenken dich durch das Labyrinth. „ Maurice Stucke, Autor