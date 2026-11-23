Am Ende gab es Wut und Frust: Die Staaten einigten sich beim Klimagipfel in Antalya nicht auf eine Abschlusserklärung. Neue Allianzen wollen den Klimaschutz dennoch voranbringen.

Nach mehr als 49 Stunden Verlängerung endete die längste Welt-Klimakonferenz. Ohne gemeinsamen Beschluss, weil der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas nicht verankert werden konnte. 23.11.2026 | 2:44 min

Trotz zweiwöchiger Verhandlungen hat sich die längste Weltklimakonferenz aller Zeiten in der Türkei nicht auf eine Abschlusserklärung einigen können. Mehrere Staaten lehnten im Plenum den von der türkisch-australischen Konferenzleitung vorgelegten "Antalya-Pakt" ab - auch die EU.

"Die EU lehnt diesen Text entschieden ab", sagte der irische Klimaminister Darragh O'Brien im Namen des Staatenbundes. Man akzeptiere keine Abschlusserklärung, die fossile Brennstoffe nicht einmal erwähne. Kohle, Öl und Gas sind die Haupttreiber der Klimakrise.

Konferenz der Abwehrschlachten

Geprägt war die Konferenz der knapp 200 Staaten von Versuchen mächtiger Ölstaaten wie Saudi-Arabien und Russland, vergangene Beschlüsse zurückzudrehen. In nächtlichen Verhandlungen hatten sich die EU und eine Reihe verbündeter Länder, darunter kleine Inselstaaten, afrikanische Länder und weniger entwickelte Staaten, kurz vor Schluss dagegen gestemmt.

Auch nach der Verlängerung konnten sich die Staaten bei der COP31 in Antalya nicht einigen. Besonders der Umgang mit fossilen Energien sorgte für Streit. Was bedeutet das für den Klimaschutz? 22.11.2026 | 30:32 min

Die Gruppe stellte mit mehr als 130 Ländern sogar die deutliche Mehrheit. Aber auf Klimagipfeln müssen alle Beschlüsse im Konsens gefasst werden, was einzelnen Staaten eine Blockademacht verschafft.

Minister Schneider nannte Entwurf "nicht zustimmungsfähig"

Auch Umweltminister Carsten Schneider (SPD) hatte vor der Schlusssitzung den Textentwurf als "nicht zustimmungsfähig" zurückgewiesen. Das zehnseitige Papier gebe auf die Bedrohung durch die Klimakrise keine ausreichende Antwort, sondern gehe sogar einen Schritt zurück.

Nach dem Ende der Konferenz fügte Schneider hinzu, Menschen litten weltweit unter teuren fossilen Energien. Elektroautos, Wärmepumpen und die Modernisierung der Industrie machten sie unabhängig davon.

Ich verstehe, dass das eine Bedrohung für das Geschäftsmodell derjenigen Länder ist, die uns Öl und Gas verkaufen. Aber die Welt wird durch Elektrifizierung zu einem friedlicheren und stabileren Ort. „ Carsten Schneider (SPD), Umweltminister

Es gab allerdings auch Länder, die sich für die Annahme der Abschlusserklärung einsetzten. Ein Vertreter Saudi-Arabiens erklärte, die arabischen Länder seien nur für einen sehr kleinen Teil der in der Vergangenheit ausgestoßenen Treibhausgase verantwortlich. Hintergrund: Die riesigen Erdölexporte der Länder zählen nicht zu deren nationaler Klimabilanz. Er machte sich zudem für die Abscheidung und Speicherung von CO2 (CCS) im Kampf gegen den Klimawandel stark.

Auch China, Pakistan und afrikanische Staaten bedauerten das Scheitern.

Woanders ist Klimaschutz kaum ein Thema

Gleich zu Beginn des Treffens im eigenen Land verkündete etwa der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Ausbeutung zweier neuer Ölfelder.

US-Präsident Donald Trump, Kremlchef Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping kündigten bei einem Dreiergipfel an, die Produktion und Lieferung von Erdölprodukten zu steigern.

Und in Brüssel wurde vereinbart, dass wegen der hohen Energiepreise Importeure von Öl, Gas und Kohle neue EU-Klimaschutzregeln für das klimaschädliche Treibhausgas Methan nun erst ab 2029 befolgen müssen - zwei Jahre später als geplant.

Quelle: dpa Während man in Antalya beim Klimagipfel COP31 um Klimaschutz rang, wurden andernorts Verabredungen getroffen, die genau diesen schwächen:Quelle: dpa

EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra machte den starken Fokus der Ölstaaten auf die teuren Speichertechnologien für das Scheitern mitverantwortlich: CCS sei in den Verhandlungen "wie aus heiterem Himmel als neue Lösung für alle Probleme" genannt worden - "als ob wir fossile Brennstoffe einfach vergessen könnten und uns mit CCS aus dem Problem herausmanövrieren könnten". Dies sei nicht akzeptabel, weshalb man Nein habe sagen müssen.

Erstmaliges Scheitern an Abschlusserklärung

Beobachtern zufolge ist es das erste Mal, dass eine Klimakonferenz gezielt über eine Abschlusserklärung verhandelt hat, die schließlich im Plenum scheiterte. UN-Generalsekretär António Guterres reagierte enttäuscht, er beklagte die anhaltende Abhängigkeit von Kohle, Öl und Gas.

Wir können das Feuer nicht löschen, während wir gleichzeitig Brennstoff darauf gießen. „ António Guterres, UN-Generalsekretär

Die Klimakonferenz in Antalya sei "definitiv gescheitert", sagte auch Sabine Minninger, Klimaexpertin bei "Brot für die Welt", im ZDF. Es sei den Teilnehmerstaaten nicht gelungen, den Ausstieg aus den fossilen Energien voranzubringen.

"Trotzdem ist der Prozess nicht verloren", sagt Sabine Minninger, Referentin für Klimapolitik bei Brot für die Welt. Die EU habe Klimahilfen blockiert, "ausgerechnet für die ärmsten Staaten". 23.11.2026 | 5:20 min

Der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, wertete dagegen den Ausgang nicht unbedingt als Tiefschlag. "Kein Abkommen ist immer noch besser als eines, das der fossilen Industrie in die Hände spielt."

Neue Allianzen für den Ausstieg aus fossilen Energien

Auch ohne gemeinsame Abschlusserklärung hat die COP31 neue Initiativen und Staatenallianzen hervorgebracht. Eine neue Form der Klimadiplomatie rückte in Antalya in den Fokus. Einige Beispiele:

Inzwischen haben etwa 30 Staaten eigene Pläne zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas vorgelegt oder angekündigt.

Im Juli treffen sich im pazifischen Inselstaat Tuvalu erneut Dutzende Staaten, um sich praktisch über den Ausstieg aus fossilen Energien auszutauschen.

Dutzende Staaten stellten sich zudem hinter eine Initiative der türkischen Präsidentschaft, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch global von jetzt 23 auf 35 Prozent zu steigern. Dieses Ziel sollte jedoch eigentlich auch im zentralen Abschlusstext verankert werden.

Deutschland, die EU und zwölf weitere Staaten wollen stärker gegen das Treibhausgas SF6 vorgehen.

Die COP31 in Antalya endet ohne Einigung. Klimaexperte Höhne zieht Bilanz, erklärt, woran die Verhandlungen gescheitert sind und welche Bedeutung Weltklimakonferenzen künftig haben könnten. 22.11.2026 | 14:49 min

1,5-Grad-Ziel ist nicht mehr zu halten

Indes rennt die Zeit davon: Das international vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, um die schlimmsten Folgen der Klimakrise abzuwenden, ist nicht mehr zu halten. Eigentlich wollten die Staaten dieses Scheitern in Antalya offiziell anerkennen - und sich vornehmen, die Überschreitung so kurz und gering wie möglich zu halten.

Um die Temperatur wieder zu senken, wäre ein drastisches Umsteuern beim Klimaschutz nötig, das bislang nicht in Sicht ist. Derzeit steuert man den UN zufolge auf 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu.

ZDFheute-KlimaRadar : Daten zum Klimawandel im Überblick Temperaturen, Emissionen und Meeresspiegel: Grafiken zeigen wichtige Daten zum Klimawandel im Überblick - und wie Deutschland beim Ausbau erneuerbarer Energien vorankommt. von Moritz Zajonz Grafiken

Quelle: dpa, ZDF