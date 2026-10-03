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Flydubai-Copilot soll "Terrorakt" geplant haben

Ermittlungen in Emiraten:Generalstaatsanwalt: Flydubai-Copilot plante "Terrorakt"

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Bei einem Flydubai-Flug nach Tel Aviv soll der Copilot den Piloten angegriffen haben. Die Generalstaatsanwaltschaft der Emirate geht davon aus, dass er einen "Terrorakt" plante.

Flydubai-Flugzeug nach Landung am Ben Gurion Flughafen in Israel.

Nach einem Angriff an Bord einer Flydubai-Maschine auf dem Weg nach Israel spricht die Generalstaatsanwaltschaft der Emirate von einem "Terrorakt".

Quelle: AFP | JACK GUEZ

Der Copilot der Flydubai-Maschine hat nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft der Emirate einen "Terrorakt" geplant. Er habe den Piloten am Mittwoch auf dem Flug von Dubai nach Israel mit der Notaxt im Cockpit angegriffen, teilte die Behörde am Samstag mit.

Rettungsäxte wie diese - in der Fachsprache crash axes genannt - gehören zur vorgeschriebenen Notausrüstung in Flugzeugen und dienen unter anderem dazu, sich im Notfall durch Verkleidungen oder andere Hindernisse zu arbeiten.

Der Copilot verletzte den Piloten schwer, konnte aber von Passagieren überwältigt werden, so dass die Maschine mit mehr als 170 Menschen an Bord später sicher landete.

Die Flydubai-Ersatzmaschine, welche die Passagiere nach dem Vorfall im ursprünglichen Flydubai-Flugzeug an ihr Ziel gebracht hat

Gewaltsamer Vorfall im Cockpit eines Flydubai-Flugs nach Tel Aviv: Israels Regierung vermutet einen versuchten Terroranschlag. ZDFheute live ordnet ein, was über den Vorfall bekannt ist.

01.10.2026 | 23:36 min

Ermittlungen dauern an

Er habe durch seinen Angriff im Cockpit versucht, die Kontrolle über das Flugzeug der Airline Flydubai zu übernehmen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Die Ermittlungen dauerten an, um die Umstände des Vorfalls, die Motive des Täters und mögliche Zusammenhänge zu klären.

Zuvor hatten mehrere Medien wie unter anderem das "Wall Street Journal" berichtet, der Mann habe aufgrund extremistischer Ansichten im Oman nicht mehr fliegen dürfen. Laut CNN verlor der Copilot im vergangenen Jahr aufgrund von Bedenken hinsichtlich extremistischer Ansichten seine Stelle bei Oman Air, der nationalen Fluggesellschaft des Oman.

Dieses undatierte Foto, das auf den Social-Media-Kanälen des israelischen Außenministeriums veröffentlicht wurde, zeigt den indischen Kapitän Smit Machchhar im Cockpit eines Flugzeugs an einem unbekannten Ort.

Schwer verletzt öffnete Flydubai-Pilot Smit Machchhar die Cockpittür, damit Passagiere seinen Copiloten überwältigen konnten. Indiens Premier Modi feiert ihn nun als Helden.

02.10.2026 | 1:20 min
Quelle: AFP, Reuters
Über dieses Thema berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, etwa ZDFheute Xpress am 02.10.2026 um 17:13 Uhr in dem Beitrag "Flydubai-Pilot: "Ich habe um mein Leben gekämpft"" und ZDFheute live am 01.10.2026 um 12:43 Uhr.

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