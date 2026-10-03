Flydubai-Copilot soll "Terrorakt" geplant haben

Bei einem Flydubai-Flug nach Tel Aviv soll der Copilot den Piloten angegriffen haben. Die Generalstaatsanwaltschaft der Emirate geht davon aus, dass er einen "Terrorakt" plante.

Nach einem Angriff an Bord einer Flydubai-Maschine auf dem Weg nach Israel spricht die Generalstaatsanwaltschaft der Emirate von einem "Terrorakt". Quelle: AFP | JACK GUEZ

Der Copilot der Flydubai-Maschine hat nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft der Emirate einen "Terrorakt" geplant. Er habe den Piloten am Mittwoch auf dem Flug von Dubai nach Israel mit der Notaxt im Cockpit angegriffen, teilte die Behörde am Samstag mit.

Rettungsäxte wie diese - in der Fachsprache crash axes genannt - gehören zur vorgeschriebenen Notausrüstung in Flugzeugen und dienen unter anderem dazu, sich im Notfall durch Verkleidungen oder andere Hindernisse zu arbeiten.

Der Copilot verletzte den Piloten schwer, konnte aber von Passagieren überwältigt werden, so dass die Maschine mit mehr als 170 Menschen an Bord später sicher landete.

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Ermittlungen dauern an

Er habe durch seinen Angriff im Cockpit versucht, die Kontrolle über das Flugzeug der Airline Flydubai zu übernehmen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Die Ermittlungen dauerten an, um die Umstände des Vorfalls, die Motive des Täters und mögliche Zusammenhänge zu klären.

Zuvor hatten mehrere Medien wie unter anderem das "Wall Street Journal" berichtet, der Mann habe aufgrund extremistischer Ansichten im Oman nicht mehr fliegen dürfen. Laut CNN verlor der Copilot im vergangenen Jahr aufgrund von Bedenken hinsichtlich extremistischer Ansichten seine Stelle bei Oman Air, der nationalen Fluggesellschaft des Oman.

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Quelle: AFP, Reuters