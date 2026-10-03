"Nicht nachahmen - Lebensgefahr!" In sozialen Medien gilt das Gegenteil: Für Anerkennung und Aufmerksamkeit riskieren junge Menschen bei TikTok-Challenges oft alles.

"Ich mache das für die Klicks - für was denn sonst?"

Laut einer Studie gelten ein Drittel der TikTok-Challenges als riskant, einige gar als lebensgefährlich. Doch viele Jugendliche wie Ivan machen trotzdem mit - warum? 15.09.2026 | 28:32 min

"Falls irgendwas passiert, habe ich ihr davor gesagt: 'Ruf sofort den Krankenwagen an!'" Mit diesen Worten warnte der 16-jährige Ivan seine Mutter, bevor er für eine TikTok-Challenge einen extrem scharfen Chip aß und sich dabei filmte: Die sogenannte "Hot-Chip-Challenge".

Auf der Kurzvideoplattform TikTok kursieren viele solcher Mutproben. Die Hoffnung vieler Jugendlicher: auf den Trend aufspringen und damit schnell Aufmerksamkeit bekommen. "Du darfst deinen Hype nicht verpennen", sagt Ivan. Denn wer Erwartungen nicht erfülle, sei innerhalb weniger Wochen wieder "ein Niemand".

Täglich werden Millionen Videos in den sozialen Medien hochgeladen. Darunter auf TikTok auch Mutproben zum Nachmachen. Für Ivan und seine Freunde ist das Handy unverzichtbar. Quelle: ZDF

Sein Reiz für eine Teilnahme an den Challenges: "Ich mache das für die Klicks", sagt Ivan lachend und bekräftigt: "Für was denn sonst?"

Bereits Kinder nutzen die Plattform

Weltweit nutzen über 1,5 Milliarden Menschen TikTok. Ab 13 Jahren dürfen Kinder in Deutschland die Plattform verwenden. Viele steigen jedoch schon früher ein. Um seinen Konsum zu beschreiben, sagt Ivan er "suchte" TikTok. Ungefähr vier Stunden täglich scrollt er durch die Videos.

Bei Rauchern ist es die Zigarette und bei Jugendlichen ist es TikTok. „ Ivan, 16

Insta und TikTok erst ab 13? Eine Expertenkommission hat der Bundesregierung ein Jugendschutz-Update vorgelegt. 56 Handlungsempfehlungen sollen Sucht, Hass und Manipulation stoppen. 24.06.2026 | 28:16 min

TikTok-Challenge endete tödlich

Ivan kam bisher ohne lebensgefährliche Verletzungen davon. Bei Leonida war es anders: Sie bekam zum 16. Geburtstag ein Smartphone geschenkt und tauchte damit in die Welt der sozialen Medien ein. "Sie ist immer ein Mensch gewesen, der vorne stehen wollte, der gesehen werden wollte und der glänzen wollte", beschreibt ihr Vater Alexander sie.

Leonida sei ein "Papa-Kind" gewesen. Besonders die Liebe zum Meer habe die beiden verbunden. Doch zur Wahrheit gehöre auch, dass er "sie oft nicht wirklich verstanden habe", gibt Alexander zu.

Dass es so gefährliche Challenges gibt, habe ich erst erfahren, als mein Kind tot war. „ Alexander

Die Freude über einen geplanten Tauchkurs gehört zu den letzten Erinnerungen, die Alexander an seine Tochter hat. Quelle: ZDF

Im Januar 2023 starb Leonida, da sie an der "Deo-Challenge" teilnahm. Dabei wird möglichst lange Deo auf die Haut gesprüht - bis sich Blasen bilden. In einer nächsten Stufe wird das Spray eingeatmet. "Ohne Social Media wäre sie nie auf die Idee gekommen, so etwas zu machen", sagt ihr Vater.

Ob sie sich dabei gefilmt habe, wisse er nicht und wolle ein solches Video auch nicht sehen. Alexander betont: "Das Leben und auch der Tod meiner Tochter sind ein wesentlicher Bestandteil von meinem Leben und das wird auch meine Zukunft weiter prägen."

Verantwortung bei TikTok oder den Eltern?

Warnhinweise oder Verbote sollen riskante Inhalte auf TikTok eindämmen. Oft reicht das jedoch nicht, und Inhalte bleiben bestehen. Alexander machte die Plattform mitverantwortlich und dachte lange darüber nach, rechtliche Schritte einzuleiten. Doch dafür fehlte ihm letztlich die Kraft. Gleichzeitig machte er sich selbst Vorwürfe:

Ich hätte lieber das Verletzen ihrer Privatsphäre in Kauf nehmen sollen, als sie damit alleinzulassen. „ Alexander

Neben der Verantwortung der Plattform und der Erziehungsberechtigten entscheidet in erster Linie die Medienkompetenz der Jugendlichen darüber, wie sie mit gefährlichen Inhalten auf TikTok umgehen.

Hilfe bei Gefahr für die mentale Gesundheit

Um diese zu stärken, haben sich Sara und Sophie an ihrem Gymnasium in Siegen zu Medienscouts ausbilden lassen. In Workshops sprechen sie unter anderem über die Risiken von TikTok-Challenges.

Quelle: ZDF

Sara hat selbst erfahren, wie gefährlich TikTok für die mentale Gesundheit sein kann. Nachdem sie in eine Blase gerutscht sei, in der alle "traurig und depressiv waren und keiner mehr leben wollte", habe sie die App für mehrere Jahre gelöscht.

Ein Trend, den die beiden mit großer Besorgnis beobachten, ist die Idealisierung extremen Dünnseins auf "SkinnyTok". Besonders junge Mädchen seien gefährdet, sich in den Sog der Abnehm-Challenges ziehen zu lassen.

TikTok begeistert Millionen, doch die Kritik wächst: Suchtgefahr, Spionage, Fake News. Mit 13 Fragen versuchen wir zu klären: Ist die App eine Gefahr für uns oder eine Plattform mit Mehrwert? 14.08.2024 | 34:57 min

Auch Ivan kennt die Schattenseiten von TikTok:

Nur weil es Follower sind, heißt es nicht, dass es die interessiert, wie es mir geht. „ Ivan

Halt und Anerkennung findet er in der Musik. Er schreibt Raptexte und dreht Musikvideos. "Ich will meine Eltern stolz machen", sagt er und hofft, eines Tages von der Musik und den sozialen Medien leben zu können.

Ein Verbot der Plattform hält Sara für die falsche Lösung, um Jugendliche zu schützen. Vielmehr müsse man auf "offene Kommunikation" setzen, sagt sie.

Soziale Medien wie Instagram, Tiktok und Co. können Nutzer süchtig machen. Ab wann das der Fall ist und was dagegen hilft analysiert ZDFheute live. 18.02.2026 | 28:42 min

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