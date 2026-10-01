Flydubai-Flug: Pilot nach Angriff im stabilen Zustand

Der Angriff auf einen Piloten eines Flydubai-Fliegers führte fast zu einer Flugkatastrophe. Israel geht von einem versuchten Terroranschlag aus. Was wir wissen - und was nicht.

Angriff auf Flydubai-Flug: Was wir wissen - und was nicht

Nach einem gewaltsamen Vorfall im Cockpit eines Flydubai-Flugs auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv geht die israelische Regierung von einem versuchten Terroranschlag aus. 30.09.2026 | 2:46 min

Was geschah auf dem Flug?

Der Flug der emiratischen Gesellschaft Flydubai war am Mittwoch mit 180 Passagieren an Bord auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv, als es zu einer Auseinandersetzung im Cockpit kam. Der Co-Pilot aus Oman hat nach Angaben israelischer Behörden den indischen Flugkapitän mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und das Flugzeug in weniger als 30 Sekunden mehr als 4.000 Meter in die Tiefe stürzen lassen.

Laut Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe der Flugkapitän trotz schwerer Stichverletzungen Widerstand geleistet, die Cockpittür geöffnet und es Passagieren ermöglicht, den Angreifer zu überwältigen. Die Maschine konnte auf dem Flughafen in Tabuk in Saudi-Arabien sicher notlanden. Die Fluggesellschaft Flydubai teilte mit, die Maschine sei von Besatzungsmitgliedern unter Kontrolle gebracht worden, "die das Flugzeug umleiteten und sicher zur Landung brachten". Es handelt sich dabei um eine zweite Besatzung, die in der Kabine mitreiste.

Was ist über die Piloten bekannt?

Israelische Medien hatten zunächst berichtet, der Pilot sei russischer und der Co-Pilot ukrainischer Herkunft - das stellte sich aber später als falsch heraus. Das russische Generalkonsulat in Dubai teilte der Moskauer staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit, die Berichte über einen russischen Piloten im Cockpit entsprächen nicht den Tatsachen. Das Konsulat habe von der Airline die Information erhalten, dass kein russischer Staatsbürger an Bord gewesen sei.

Der angegriffene Pilot ist inzwischen nach indischen Angaben in stabilem Zustand. Der Inder namens Smit Machchhar werde in einem Krankenhaus in der Stadt Tabuk im Nordwesten Saudi-Arabiens behandelt und erhalte dort die notwendige medizinische Versorgung, hieß es in einer Mitteilung der indischen Botschaft in Saudi-Arabien. "Eine ausführliche Einschätzung seines Gesundheitszustands steht noch aus, nach bisherigen Angaben ist sein Zustand jedoch stabil." Man hoffe auf seine rasche Genesung.

Nach israelischen Medienberichten hatte ein israelischer Zahnarzt noch im Cockpit Erste Hilfe geleistet und die schwere Blutung bei dem Flugkapitän gestoppt. Auf einem Video war zu sehen, wie der blutüberströmte Pilot mit Atemmaske auf dem Boden lag.

Netanjahu und der indische Premier Narendra Modi würdigten die Furchtlosigkeit des mutmaßlich von seinem Kollegen angegriffenen Piloten. "Er ist ein wahrer Held", teilte Netanjahu auf der Plattform X mit.

"Mischung aus Mut und viel Glück" habe eine Katastrophe verhindern können, sagt Thomas Reichart, ZDF-Korrespondent, zu dem Zwischenfall auf einem Flug, der auch den israelischen Wahlkampf beeinflusst. 01.10.2026 | 4:21 min

Gab es weitere Verletzte?

Über weitere Verletzungen von Personen, die sich in der Maschine befanden, ist bisher nichts bekannt. Der Leiter der neuseeländischen Flugschule, an der Flugkapitän Machchhar ausgebildet wurde, bezeichnete die sichere Landung als wundersam. Die Passagiere wurden am Mittwochabend mit einem Ersatzflug vom saudi-arabischen Tabuk nach Tel Aviv gebracht und dort mit Jubel begrüßt.

Was war das Motiv des Täters?

Gesicherte Angaben zum Motiv des mutmaßlichen Angreifers gibt es bislang nicht - auch was genau seine Absicht war, ist noch nicht geklärt. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sprach von einem "versuchten dschihadistischen Terroranschlag", Netanjahu sagte indes Fox News, es sei "zu früh", um zu sagen, wer hinter dem Vorfall stecke. Der Copilot wurde laut Netanjahu nach der Landung in Tabul festgenommen und werde in Saudi-Arabien vernommen. Die Justiz der Vereinigten Arabischen Emirate leitete Ermittlungen zu dem Vorfall ein.

Nach erster israelischer Einschätzung soll es sich um einen Einzeltäter handeln, wie der TV-Sender Kan berichtete. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass ein Staat oder eine Terrororganisation Drahtzieher des Vorfalls sein könnte, hieß es unter Berufung auf Sicherheitskreise.

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Quelle: Mit Material von dpa, AFP, AP und Reuters