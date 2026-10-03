Tag der Deutschen Einheit: Diese Menschen setzen ein Zeichen

"Viele Stärken, Ein Land." Unter diesem Motto findet der Tag der Deutschen Einheit in Bremen statt. Ein Blick auf Menschen, die sich herausragend für die Gesellschaft engagieren.

Mit der Eröffnung eines Bürgerfestes haben in Bremen die Feierlichkeiten rund um den Tag der Deutschen Einheit begonnen. 02.10.2026 | 2:31 min

Elmo Rose ist 15 Jahre alt, als sich seine Rolle in der Familie verschiebt: Sein Vater hat einen Schlaganfall. Er überlebt - und dennoch ist danach alles anders. Aus Elmo, dem Sohn, wird von da an ein "pflegender Angehöriger".

Heute ist Elmo 19. Seinem Vater geht es langsam besser, doch der Alltag der Familie dreht sich weiter um die Pflege. Sein Vater sieht schlecht, braucht Hilfe beim Anziehen, bei der Essenszubereitung und dem Besuch von Ärzten.

Angebot für "Young Carer" wie Elmo

Es sei nie eine Frage gewesen, ob er seine Mutter bei der Pflege seines Vaters unterstützt, sagt Elmo gegenüber ZDFheute. "Das war selbstverständlich." Dennoch kommt er manchmal an seine Grenzen, fühlt sich häufig ermüdet und allein.

Im kleinsten Bundesland Deutschlands finden dieses Jahr die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Rund 450.000 Menschen werden erwartet. 02.10.2026 | 2:31 min

Unterstützung findet Elmo bei einem Vernetzungstreff in Bremen. Durch das Angebot hat er erst einen Ausdruck für seine Situation gefunden: Er ist "Young Carer", also ein junger Pflegender - und damit nicht allein.

Den Treff organisiert die Kinderkrankenschwester Claudia Buß. Sie weiß, wie ernst die Situation ist: "In jeder Klasse sitzen ein bis zwei Schüler, die ihre Angehörigen pflegen", sagt Buß.

Vernetzen hilft gegen die Scham

Vor sechs Jahren hat sie das Angebot in Bremen geschaffen, um genau diese jungen Menschen zu unterstützen. Fünf bis sieben "Young Carer" tauschen sich dort regelmäßig aus. Bei vielen spiele das Thema Scham eine Rolle, sie könnten sich in der Gruppe einfacher öffnen als im Freundes- oder Bekanntenkreis.

Ich habe gemerkt, dass Kinder und Jugendliche diese Arbeiten eher verdeckt verrichten. Und dann war da die Intention, sie da rauszuholen aus dieser Ecke, weil sie einfach nicht gesehen werden. „ Claudia Buß, unterstützt pflegende Kinder und Jugendliche

Für Elmo ist diese Idee aufgegangen. Ihm habe sehr geholfen zu merken, dass er damit nicht allein ist, sagt er. So könne er auch von den Erfahrungen der anderen profitieren.

Ich kannte vorher niemanden, der auch Young Carer ist, und habe mit keinem darüber geredet. „ Elmo Rose, Young Carer

"Die Unterschiede sind viel viel kleiner geworden", sagt der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) zum Einheitsfest in Bremen. 02.10.2026 | 6:00 min

Würdigung engagierter Bürger am Tag der Deutschen Einheit

Die Nachfrage für Claudia Buß' Hilfsangebot steigt. Gerade geht sie mit einem weiteren Treff im Bremer Norden an den Start. Aufgrund ihres Engagements wurde Buß von der Bremer Senatskanzlei zum Tag der Deutschen Einheit geladen.

Sie ist damit Teil der sogenannten Bürgerdelegation. Diese besteht aus acht Menschen pro Bundesland, die sich in besonderem Maße für gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen.

Die Gruppe aus Engagierten darf an diversen Programmpunkten teilnehmen. Darunter fallen unter anderem offizielle Termine mit dem Bremer Bürgermeister und Bundesratspräsidenten Andreas Bovenschulte. Als Höhepunkt nehmen sie als Ehrengäste am offiziellen Staatsakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil.

Ausflüge für straffällige Väter

Auch Svenja Böning ist Teil der Bürgerdelegation. Sie leitet den "Hoppenbank e.V.", einen Bremer Verein, der sich in der Straffälligen- und Wohnungslosenhilfe einsetzt.

Besonders wichtig ist Böning das Engagement für die Kinder von Häftlingen. Denn: "Die Kinder werden mitbestraft, obwohl sie nichts getan haben", sagt Böning. Um dort zu unterstützen, organisiert sie mit ihrem Team unter anderem Ausflüge, die Häftlinge gemeinsam mit ihren Partnern und Kindern besuchen können.

1990 trat in Berlin der erste gesamtdeutsche Bundestag zusammen. Wolfgang Thierse (SPD) wuchs in der DDR auf und erlebte diesen Tag als frisch gewählter Abgeordneter. 18.12.2025 | 10:09 min

Wir möchten den Kindern etwas Normalität geben und Momente schaffen, in denen Inhaftierte weiterhin Eltern sein können. „ Svenja Böning, Geschäftsführerin Hoppenbank e.V.

Kostbare gemeinsame Zeit ermöglichen

Zuletzt ging es dazu in die Botanika, einen botanischen Garten mit Schmetterlingshaus und Tiergehegen in Bremen. An diesem Ausflug hat Samuel, der seinen richtigen Namen nicht sagen möchte, mit seinem Sohn und seiner Partnerin teilgenommen. Wegen Drogenhandels sitzt er in der JVA Bremen ein, sein Kind sieht er seitdem nur noch selten.

Ich verpasse so viel in seinem Leben. Gemeinsame Zeit, gerade außerhalb der JVA, ist sehr kostbar geworden. „ Samuel (Name geändert)

Am Tag der Deutschen Einheit ginge es um Zusammenhalt und Vielfalt, sagt Böning. "Das bedeutet, alle Menschen mitzudenken." Ihr Verein leiste dazu einen Beitrag. Aber: "Wir sind ein Puzzleteil von ganz vielen. Wir sind alle ein Teil davon und lassen uns nicht spalten", sagt Böning.

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