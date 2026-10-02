Es gebe eine "Auseinandersetzung um die Seele" des Landes, sagt Bremens Bürgermeister (SPD) im ZDF. Diese drehe sich um die Haltung zum Grundgesetz - und nicht um Ost und West.

"Die Unterschiede sind viel, viel kleiner geworden", sagt der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) zum Tag der Deutschen Einheit, der 2026 in Bremen gefeiert wird. 02.10.2026 | 6:00 min

Nicht Ost und West spalten nach den Worten von Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) Deutschland - sondern die Frage, wie man zum Grundgesetz steht. Die "wirkliche Auseinandersetzung um die Seele des Landes" bestehe zwischen den politischen Kräften, die hinter dem Grundgesetz stünden, und jenen, die statt einer vielfältigen Republik eine "homogene Volksgemeinschaft" wollten, sagte Bovenschulte im ZDF-Morgenmagazin.

36 Jahre nach der Wiedervereinigung findet an diesem Wochenende der Tag der Deutschen Einheit in Bremen statt.

Mit der Eröffnung des Bürgerfestes beginnen am Freitag in Bremen die Feierlichkeiten rund um den Tag der Deutschen Einheit. Bis Sonntag sind in der Hansestadt mehr als 700 Veranstaltungen geplant. 02.10.2026 | 2:31 min

Bovenschulte: Pauschale Rede von "Osten" und "Westen" falsch

Zwar hätten sich Ost- und Westdeutschland seit den frühen 1990er-Jahren deutlich verändert. Pauschal von "dem Osten" und "dem Westen" zu sprechen sei aber falsch. Es gebe auch innerhalb der beiden Landesteile wirtschaftlich und sozial starke wie auch benachteiligte Regionen, sagte Bovenschulte, der dem Bundesrat vorsitzt.

"Bremen und Bayern sind durchaus unterschiedlich aufgestellt - ebenso Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen" - und das sei letztlich auch gut so. Stärke entstehe dadurch, dass Menschen und Regionen ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven einbrächten - ähnlich wie bei den Bremer Stadtmusikanten, die auch nur stark gewesen seien, weil sie aufeinander aufgebaut hätten.

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Quelle: dpa, ZDF