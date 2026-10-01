"Wir werden sterben":Was Passagiere vom Flug mit der Flydubai-Maschine berichten
Nach dem Beinahe-Unglück schildern mehrere Passagiere, was auf dem Flydubai-Flug passiert ist. Sie wussten, dass sie nur wenige Sekunden hatten, sagt einer von ihnen.
Es war der wohl schlimmste Flug ihres Lebens: 180 Menschen waren am Mittwochmorgen an Bord von Flug FZ 1073. Die Maschine sollte sie von Dubai nach Tel Aviv bringen. Doch statt sicher in Israel zu landen, hatten sie Todesangst - und entkamen nur knapp einer Katastrophe.
Die Boeing 737 Max 8 startete 20 Minuten verspätet um 07:05 Uhr in Dubai. Als sich die Maschine Israel näherte, kam es zu einer Auseinandersetzung im Cockpit. Nun schildern Passagiere ihre Erlebnisse aus dem Inneren des Flugzeugs. "Wir werden sterben", habe sie gedacht, als sie ihre Augen geschlossen und für ein gutes Ende gebetet habe, sagte die Passagierin Naama Berschadski.
Passagier: Pilot wollte Steuerung zerstören
Passagier Janiv Hajun sagte dem israelischen Sender Channel 12, er und andere hätten sich Zugang zum Cockpit verschafft, nachdem ein weiterer Passagier gesehen habe, wie ein Pilot auf den anderen eingestochen habe. Im Cockpit habe der nicht verletzte Pilot offenbar versucht, die Steuerung des Flugzeugs zu zerstören.
Flugzeug von Crew unter Kontrolle gebracht
"Was es uns erschwert hat, war der (andere) Pilot selbst. Auf ihn war eingestochen worden und er befand sich auf der anderen Seite der Tür", sagte Hajun. Während andere mit dem Angreifer gerungen hätten, habe er die Steuerung so betätigt, wie er es im Fernsehen gesehen habe, sagte Hajun. Dann hätten andere Crewmitglieder übernommen.
Die Fluggesellschaft Flydubai berichtete, die Maschine sei von Besatzungsmitgliedern unter Kontrolle gebracht worden, "die das Flugzeug umleiteten und sicher zur Landung brachten". Die Notlandung passierte im saudi-arabischen Tabuk.
Ein Video, das vom Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu veröffentlicht wurde, zeigte Hajun in einem blutigen Oberteil bei der Umarmung des israelischen Regierungschefs. Netanjahu sagte zu ihm: "Ich sehe Sie an, und ich sehe einen Löwen. Ich sehe einen großartigen Helden."
Flugzeug raste unkontrolliert nach unten
Laut Flightradar24 raste die Maschine innerhalb etwa einer Minute steil nach unten - von rund 10.000 Metern Flughöhe auf 5.100 Meter. Passagier Assaf Radschuan sagte dem israelischen Präsidialamt zufolge, die Passagiere hätten sich hilf- und ratlos gefühlt. "Aber wir handelten instinktiv, um zu überleben", berichtete er.
Passagier: Hatten nur wenige Sekunden
Passagier Zwika Manes sagte Channel 12, es habe viele Minuten gedauert, den Angreifer zu überwältigen. Ein weiterer Passagier, der Zahnarzt Schota Mussajew, sagte zu Journalisten, den Passagieren sei bewusst gewesen, dass sie nur wenige Sekunden Zeit hätten, um das Flugzeug unter ihre Kontrolle zu bringen. Einige befürchteten wohl auch, dass sich noch ein weiterer Angreifer an Bord befinden könnte.
Passagier Mussajew kümmerte sich eigenen Angaben zufolge um den verletzten Piloten. "Er betete einfach die ganze Zeit und hatte Kontakt zu mir, und ich hatte Angst, dass wir ihn wirklich verlieren würden." Ein Video Mussajews zeigt den gefesselten Copiloten auf den Knien.
Ausbilder des verletzten Piloten spricht von Wunder
Netanjahu teilte mit, dass es sich bei dem verletzten Piloten um einen indischen Kapitän, Smit Machchhar, handele. Dieser habe trotz seiner Verletzung die Tür zum Cockpit geöffnet, wodurch andere den Angreifer überwältigen konnten, schrieb Netanjahu auf der Plattform X.
Die indische Botschaft in Saudi-Arabien teilte mit, der Zustand von Machchhar sei stabil. Der Leiter der neuseeländischen Flugschule, an der Machchhar ausgebildet wurde, bezeichnete die sichere Landung als wundersam. Philip Kean sagte, für einen solchen Sturzflug sei die Maschine überhaupt nicht ausgelegt. "Dass sie das überstanden hat und nicht vollständig auseinanderbrach, ist ein Wunder."
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