In den 1980ern feierte der Gitarrist mit der New-Wave-Band Duran Duran große Erfolge: Andy Taylor ist nach langer Krankheit im Alter von 65 Jahren gestorben.

Der Gitarrist der britischen Band Duran Duran, Andy Taylor, ist tot. Er hatte mehrere Jahre gegen Krebs gekämpft. 26.11.2026 | 0:19 min

Andy Taylor, Gitarrist der englischen New-Wave-Band Duran Duran, ist tot. Er sei im Alter von 65 Jahren gestorben, teilten seine Familie und seine Band am Mittwoch mit. Zu den Hits, an denen er beteiligt war, zählten "Hungry Like the Wolf", "The Reflex" und "Rio".

Taylor war vor Jahren an Prostatakrebs erkrankt. Als Duran Duran im November 2022 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, konnte er deshalb nicht an der Zeremonie teilnehmen.

Duran Duran: Taylor brachte "unauslöschliches Feuer"

"Vom ersten Moment an, als er aus dem Nordosten mit einer Gitarre und dem unerschütterlichen Glauben daran, was aus uns werden könnte, in Birmingham ankam, brachte er ein unauslöschliches Feuer und eine gewisse Lässigkeit in unsere Musik", hieß es in einer Stellungnahme von Duran Duran.

Sein Spiel prägte die Songs, die uns um die ganze Welt führten. „ Erklärung von Duran Duran

Taylors Familie schrieb in einer Erklärung, trotz seiner Karriere als Musiker habe seine Familie für ihn "immer an erster Stelle" gestanden. "Nichts machte ihn glücklicher, als uns alle zusammenzuhaben. Und egal, wohin ihn die Musik führte: Sein Herz war immer zu Hause", heißt es in dem Text. 1982 hatte Taylor seine Frau Tracey geheiratet, das Paar bekam vier Kinder. Außerdem hinterlässt Taylor einen Enkel.

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Duran Duran lieferte Titelsong für Bond-Film

Duran Duran sind zweifacher Grammy-Gewinner. Ihre Platten erreichten neun Gold- und sechs Platinauszeichnungen. Die erfolgreichste Phase erlebte die Band mit drei Hit-Alben zwischen 1981 und 1983. Dazu gehörten tanzbare Songs wie "Girls on Film" und "Union of the Snake", aber auch melancholische Balladen wie "The Chauffeur" und "Save a Prayer".

Spätestens mit dem Titelsong zum James-Bond-Film "Im Angesicht des Todes" und ihrem Auftritt beim Benefizkonzert Live Aid 1985 festigte die Band ihren Erfolg.

Prinzessin Diana war Fan von Duran Duran

Mit einer Mischung aus Modebewusstsein, wegweisenden Synthesizerklängen und glamourösem Pop wurden die Musiker zu festen Größen im Radio und an den Wänden junger Fans. Die Band wurde der Bewegung der New Romantics zugerechnet. Auch Prinzessin Diana war bekanntermaßen ein Fan der Band.

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Einen großen Anteil am Erfolg hatten die Musikvideos. Besonders bekannt wurde der in Antigua gedrehte Clip zu "Rio", in dem die Musiker in pastellfarbenen Anzügen auf einer Yacht zu sehen waren. Mit ihren Videos bediente die Band den Bedarf des Musiksenders MTV an ständig neuen Bildern - etwas, das im klassischen Rock bis dahin kaum eine Rolle gespielt hatte.

Quelle: AP