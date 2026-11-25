Angst vor giftiger Wolke:US-Regierung lässt Chemie-Fässer sprengen
68 Fässer mit Bleiazid, ursprünglich zur Herstellung von Bomben gedacht, sind im US-Staat Iowa kontrolliert gesprengt worden. Nun geht die Angst vor einer giftigen Wolke um.
Die US-Armee hat mehrere Tonnen gefährlicher Chemikalien zur Herstellung von Bomben kontrolliert zur Explosion gebracht. Die 68 Fässer mit Bleiazid wurden am Mittwoch auf einem Munitionsgelände im Bundesstaat Iowa gesprengt, wie Reporter der Nachrichtenagentur AP beobachteten.
Angst vor giftiger Staubwolke
Anwohner und Umweltschützer hatten zuvor Sorgen geäußert, dass eine giftige Bleistaubwolke freigesetzt werden und Schäden anrichten könnte. Ein Gericht machte den Weg für die Sprengung aber frei. Videoaufnahmen aus mehreren Kilometern Entfernung zeigten zwei weiße Wolken, die über den Explosionsort zogen und rasch nicht mehr zu sehen waren. Es war ein lauter Knall zu hören. Obwohl Anwohner davor gewarnt worden waren, ins Freie zu gehen, hielten einige mit ihren Autos am Straßenrand an, um die Explosion zu beobachten.
Militärexperten hatten gewarnt, dass das Bleiazid durch die lange Lagerung instabil geworden sei und bei sinkenden Temperaturen jederzeit unkontrolliert hätte explodieren können. "Nichtstun ist keine Option mehr", sagte Einsatzleiter Eric Shirley vor der Sprengung.
Sicherheitsmaßnahmen in der Umgebung
Schulen, die nicht ohnehin schon wegen des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag geschlossen waren, sagten den Unterricht für Mittwoch ab. Eine Tankstelle in der Nähe des Sprengungsortes brachte an ihrer Eingangstür einen Hinweis an, dass der Betrieb wieder aufgenommen werde, sobald es sicher sei. Einige Anwohner dichteten vorsichtshalber ihre Fenster und Türen ab.
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