Mehrere Milliarden schwer:Glyphosat-Klagen: US-Richter billigt Bayer-Sammelvergleich
Ein US-Gericht hat den Sammelvergleich des Bayer-Konzerns im Streit um mögliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat endgültig gebilligt.
Der 7,25 Milliarden Dollar schwere Glyphosat-Sammelvergleich von Bayer mit Zehntausenden Klägern in den USA ist von einem Richter abschließend gebilligt worden. Der Vergleich sei "fair, vernünftig und angemessen", schrieb Richter Timothy Boyer im Bundesstaat Missouri in seiner Entscheidung.
Der im Februar ausgehandelte Vergleich sieht Zahlungen über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren vor. Damit sollen laut Bayer sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden, bei denen es um geltend gemachte Erkrankungen am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) geht. Bayer-Chef Bill Anderson betonte nach der Entscheidung:
Bayer erzielt Erfolg vor US-Gericht im Juni
Im Juni hatte Bayer einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem Obersten Gericht der USA gewonnen. Infolge des Urteils des US Supreme Court sind Prozesse gegen Bayer im Grunde nicht mehr möglich, in denen Kläger sich auf fehlende Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern stützen wollen.
Bayer hatte sich die Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat 2018 mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto ins Haus geholt. Bayer verneint ein Krebsrisiko von Roundup.
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