Die US-Demokraten werden ab Januar sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat kontrollieren. Damit könnte sich erheblicher Widerstand gegen Präsident Donald Trump bilden.

Demokraten im Repräsentantenhaus so stark wie zuletzt 1992

Nach den Midterms in den USA

Die US-Demokraten erzielen im Repräsentantenhaus mit mindestens 258 von 435 Sitzen ihr bestes Ergebnis seit 1992. Quelle: dpa

Die Demokraten haben bei den US-Parlamentswahlen mindestens 258 der 435 Sitze im Repräsentantenhaus gewonnen und damit ihr bestes Ergebnis seit 1992 erzielt.

Die historische Marke wurde am Sonntag erreicht, nachdem der Demokrat Chuck Hubbard im US-Bundesstaat North Carolina die langjährige republikanische Abgeordnete Virginia Foxx besiegt hatte. Nach einer Nachzählung lag Hubbard mit lediglich 330 Stimmen vorn.

Fraktionschef Hakeem Jeffries, der voraussichtlich Vorsitzender der Kongresskammer wird, erklärte:

Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben sich soeben die größte Mehrheit gesichert, die eine Partei im Kongress in diesem Jahrhundert innehatte. „ Hakeem Jeffries, Demokrat

Die Demokraten haben bei den US-Midterms neun Senatssitze hinzugewonnen. Nach Mary Peltolas Sieg in Alaska steht das Endergebnis fest: 56 zu 44 Sitze - ihr stärkstes Ergebnis seit Jahrzehnten. 18.11.2026 | 0:20 min

Ergebnisse in vier Wahlkreise stehen noch aus

Damit haben die Demokraten im Repräsentantenhaus bislang 44 Sitze hinzugewonnen, vier mehr als bei den Wahlen in Donald Trumps erster Amtszeit 2018. Die Republikaner kommen bislang auf 173 Sitze. In vier Wahlkreisen stehen die Ergebnisse noch aus.

Die Demokraten werden ab Januar sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat kontrollieren. Damit können sie dem republikanischen Präsidenten Trump in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit erheblichen Widerstand entgegensetzen.

Die deutliche Mehrheit im Repräsentantenhaus verschafft ihnen zudem mehr Spielraum bei parteiinternen Meinungsverschiedenheiten.

Quelle: dpa, Reuters