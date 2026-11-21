Trump wurde 2016 Präsident, obwohl Clinton mehr Stimmen erhielt. Ein Bündnis will verhindern, dass sich das wiederholt. Nach den Midterms könnte der Plan jetzt realistisch werden.

Bei der US-Wahl 2016 wurde Trump Präsident, obwohl Hillary Clinton mehr Stimmen erhielt. Der Grund: In den USA entscheidet nicht automatisch die Mehrheit über den Wahlsieg. 18.11.2026 | 1:14 min

Donald Trump gewann 2016 die Präsidentschaft, obwohl Hillary Clinton fast drei Millionen Stimmen mehr erhielt. Ein Bündnis von US-Bundesstaaten will verhindern, dass sich so etwas wiederholt. Lange galt die Idee als politisches Nischenprojekt. Nach den Midterms 2026 könnte sie jedoch näher an der Umsetzung sein als je zuvor.

Doch kann der "National Popular Vote Interstate Compact" das amerikanische Wahlsystem tatsächlich verändern?

Worum geht es bei dem Abkommen?

Hinter dem sperrigen Namen "National Popular Vote Interstate Compact" (kurz: NPVIC) steckt ein Bündnis verschiedener US-Bundesstaaten. Ihr Ziel: Präsident soll künftig der Kandidat werden, der in den gesamten USA die meisten Stimmen erhält.

Das wäre heute nicht automatisch der Fall. Denn US-Präsidenten werden nicht direkt gewählt. Stattdessen bestimmen die Wähler sogenannte Wahlleute im Gremium "Electoral College", die anschließend den Präsidenten wählen. Und die wählen anhand des Ergebnisses in ihrem Bundesstaat, nicht nach dem landesweiten Wahlergebnis.

Was ist das "Electoral College"? US-Präsidenten werden nicht direkt gewählt. Stattdessen bestimmen die Wählerinnen und Wähler in jedem Bundesstaat sogenannte Wahlleute. Diese bilden das "Electoral College", das offiziell den Präsidenten wählt. Insgesamt gibt es 538 Wahlleute. Für den Wahlsieg werden mindestens 270 Stimmen benötigt.



Fast überall gilt das Prinzip "Winner takes all": Wer in einem Bundesstaat die meisten Stimmen erhält, bekommt alle Wahlleute des Staates. Ausnahmen sind nur Maine und Nebraska.

Die Mitgliedstaaten des NPVIC wollen dieses System nicht abschaffen, aber anders nutzen: Sie verpflichten sich, ihre Wahlleute künftig geschlossen dem Kandidaten zu geben, der landesweit die meisten Stimmen gewonnen hat, unabhängig vom Ergebnis im eigenen Bundesstaat.

Möglich wäre das, weil die US-Verfassung den Bundesstaaten weitgehend selbst überlässt, wie sie ihre Wahlleute bestimmen.

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Welche Bundesstaaten unterstützen das Abkommen?

In Kraft treten soll das Abkommen allerdings erst, wenn genügend Bundesstaaten mitmachen, um gemeinsam mindestens 270 der 538 Wahlleute zu stellen.

Derzeit haben sich 18 Bundesstaaten und Washington D.C. dem Abkommen angeschlossen. Zusammen kommen sie auf 222 Wahlleute. Nach den Wahlerfolgen der Demokraten bei den Midterms könnten nun weitere Bundesstaaten hinzukommen und die entscheidende Schwelle von 270 Wahlleuten erstmals in Reichweite bringen.

Für die Befürworter ist das ein Wendepunkt. Pat Rosenstiel, Sprecher der Initiative, sieht nach den Midterms eine historische Chance. Im Gespräch mit ZDFheute sagt er:

Die Midterms 2026 haben den Weg dafür geebnet, dass schon 2028 die landesweite Stimmenmehrheit über den nächsten Präsidenten entscheiden könnte. „ Pat Rosenstiel, NPVIC-Sprecher

Der frühere republikanische Politikberater hält den Weg dorthin für "absolut realistisch, ja sogar aussichtsreich".

Dass die Midterms für die Initiative so wichtig sind, hat vor allem einen Grund: Bislang tragen vor allem Demokraten das Projekt. Mit ihren Zugewinnen in mehreren Bundesstaaten könnten sie nun erstmals genügend politische Mehrheiten haben, um die fehlenden Wahlleute für das Inkrafttreten des Abkommens zusammenzubringen.

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Warum ist das "Electoral College" umstritten?

Stellen wir uns vor, Kandidat A erhält landesweit mehr Stimmen als Kandidat B und verliert trotzdem die Präsidentschaftswahl. Genau das ist in den USA möglich. So wurde Donald Trump 2016 Präsident, obwohl Hillary Clinton fast drei Millionen Stimmen mehr bekam.

Entscheidend war nicht die landesweite Stimmenzahl, sondern die Mehrheit der Wahlleute im "Electoral College". Kritiker sehen darin ein Problem. Der Verfassungsrechtler Justin Levitt erklärt ZDFheute:

Das "Electoral College" entstand aus einem Misstrauen gegenüber direkter Demokratie. „ Justin Levitt, US-Verfassungsrechtler

Nach seiner Einschätzung wirkt das System deshalb heute auf viele Amerikaner historisch überholt.

Verteidiger des "Electoral College" halten dagegen. Sie argumentieren, dass kleinere Bundesstaaten ohne das System politisch an Bedeutung verlieren würden und Präsidentschaftskandidaten ihren Wahlkampf noch stärker auf wenige große Ballungsräume konzentrieren könnten.

Mit dem "National Popular Vote Interstate Compact" versuchen mehrere Bundesstaaten nun, diese Kritik zu umgehen. Ihr Ziel: Präsident soll künftig werden, wer landesweit die meisten Stimmen erhält, ohne dass dafür eine Verfassungsänderung nötig wäre.

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Warum ist die Umsetzung trotzdem unsicher?

Die Midterms haben den Befürwortern Rückenwind gegeben. Ob das Abkommen tatsächlich in Kraft tritt, ist jedoch offen. Der US-Verfassungsrechtler Justin Levitt hält eine Umsetzung zwar für möglich, warnt aber davor, die Hürden zu unterschätzen.

Die Ergebnisse der Midterms machen den Compact möglich, aber noch lange nicht sicher. „ Justin Levitt, US-Verfassungsrechtler

Die zentrale Frage ist dabei, ob die beteiligten Bundesstaaten an ihrem Versprechen festhalten würden, wenn es politisch unangenehm wird.

Könnte der Supreme Court den Compact stoppen? Neben den politischen gibt es auch rechtliche Hürden. Kritiker bezweifeln, dass die Bundesstaaten ein so weitreichendes Abkommen ohne Zustimmung des Kongresses schließen dürfen. Sollte der Compact tatsächlich die notwendige Mehrheit von 270 Wahlleuten erreichen, könnte die Frage vor dem Supreme Court landen. Levitt verweist auf diese Unsicherheit: "Es gibt auch rechtliche Herausforderungen."



Rosenstiel zeigt sich dagegen gelassen. "Die Gerichte werden lediglich entscheiden, ob unser Abkommen die Zustimmung des Kongresses benötigt." Selbst wenn dies der Fall sei, sieht er darin kein unüberwindbares Hindernis: "Falls wir die Zustimmung des Kongresses brauchen, werden wir sie bekommen."

Stellen wir uns vor: Ein republikanischer Kandidat gewinnt die meisten Stimmen in den gesamten USA, verliert aber deutlich im demokratischen Kalifornien oder einem anderen Mitgliedsstaat des Abkommens. Trotzdem müsste dieser Staat seine Wahlleute an den landesweiten Sieger vergeben.

Nach Einschätzung Levitts könnte genau in einem solchen Moment der Widerstand wachsen und er hält es für denkbar, dass einzelne Staaten ihre Unterstützung noch einmal überdenken könnten, wenn ihnen die Folgen des Compacts plötzlich unmittelbar bevorstehen.