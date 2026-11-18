Die Demokraten in den USA haben Hakeem Jeffries als Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses nominiert, seine Wahl gilt als wahrscheinlich. Damit dürfte er Geschichte schreiben.

Die Demokraten haben bei den US-Midterms neun Senatssitze hinzugewonnen. Nach Mary Peltolas Sieg in Alaska steht das Endergebnis fest: 56 zu 44 Sitze - ihr stärkstes Ergebnis seit über 70 Jahren. 18.11.2026 | 0:20 min

Erstmals in der Geschichte der USA soll ein schwarzer Politiker im US-Kongress den Vorsitz des Repräsentantenhauses übernehmen. Nach ihrem Sieg bei den Midterms Anfang November haben die Demokraten ihren bisherigen Fraktionschef Hakeem Jeffries als Kandidaten für den Vorsitz des Repräsentantenhauses nominiert. Bei einer internen Abstimmung hinter verschlossenen Türen erhielt der 56-Jährige 251 von 262 abgegebenen Stimmen, wie US-Medien berichteten.

Die eigentliche Wahl zum Vorsitzenden, dem sogenannten Speaker, findet erst am 3. Januar statt, wenn das neu gewählte Repräsentantenhaus zusammentritt und alle Abgeordneten über das Amt abstimmen. Dank der Mehrheit seiner Partei ab Januar gilt Jeffries' Wahl als wahrscheinlich.

Jeffries kündigt Vorgehen gegen Korruption an

Der bei der Kongresswahl Anfang November erzielte klare Sieg der Demokraten im Repräsentantenhaus war für Jeffries ein persönlicher Triumph. "Amerika ist zurück", erklärte er zu dem "blauen Tsunami", wie manche Medien den Sieg in Anspielung auf die Parteifarbe der Demokraten nannten. Die Menschen in den USA hätten "genug vom Extremismus und genug von der Korruption".

"Wir werden diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die diesem Land beispiellose Korruption zugefügt haben", sagte Jeffries unter Anspielung auf Präsident Donald Trump und seine Millionärs-Entourage weiter. "Denn wenn Menschen in hohen Ämtern so sehr darauf bedacht sind, sich selbst, ihre Familienangehörigen, ihre Freunde oder ihre Spender zu bereichern, dann konzentrieren sie sich nicht darauf, das Leben der amerikanischen Bevölkerung zu verbessern."

Widerstand innerhalb der Demokraten gegen Jeffries

Bereits im Januar 2023 war Jeffries eine kleine Sensation gelungen, als er Demokraten-Urgestein Nancy Pelosi als Fraktionsführer im Repräsentantenhaus nachfolgte, ebenfalls als erster Afroamerikaner. Der Jurist sitzt seit 2013 in der Kongresskammer. Sein Wahlkreis umfasst Teile der New Yorker Stadtviertel Brooklyn und Queens. Er gehört zwar dem linken Parteiflügel an, grenzt sich aber von Tendenzen ab, die er für zu linksaktivistisch hält.

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Seine Nominierung am Mittwoch verlief vor diesem Hintergrund nicht ohne Widerstand. Jeffries hatte keinen Gegenkandidaten als "Speaker of the House", mehrere neu gewählte Abgeordnete des linken Parteiflügels hatten im Vorfeld aber Zugeständnisse verlangt. Zu ihren Forderungen gehörten Einschränkungen der US-Militärhilfe für Israel und Reformen im Gesundheitswesen. Jeffries führte deshalb vor der Abstimmung Gespräche mit Vertretern der Strömung.

Einige Progressive hatten laut US-Medienberichten damit gedroht, eine förmliche Abstimmung zu verlangen, um Jeffries politische Zugeständnisse abzuringen. Statt sich wie ursprünglich von seinen Verbündeten erhofft ohne Stimmauszählung nominieren zu lassen, hatte Jeffries schließlich selbst auf eine ausgezählte Abstimmung gedrängt. Damit sollte jedes Fraktionsmitglied Gelegenheit bekommen, seine Haltung deutlich zu machen.

Quelle: dpa, AFP