Niedrige Aufklärungsraten und bleiernes Schweigen: Bei ZDFheute live spricht Collien Monica Fernandes über zunehmende Gewalt gegen Frauen und was sich in Deutschland ändern muss.

Immer mehr Frauen werden Opfer von häuslicher und digitaler Gewalt. Warum steigen die Zahlen in Deutschland und wie können Frauen besser geschützt werden? ZDFheute live analysiert. 25.11.2026

Moderatorin und Schauspielerin Collien Monica Fernandes nahm zum Orange Day an einer Demo in Berlin teil. Der internationale Orange Day soll Gewalt gegen Frauen ins Bewusstsein rücken und zum Kampf dagegen aufrufen. Bei ZDFheute live spricht sie über Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Ihrem Ex-Partner, dem Schauspieler Christian Ulmen, hatte sie schwere Vorwürfe gemacht: Laut Fernandes hat er Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Frauen hätten diesen Erfahrungen gemacht und trotzdem gebe es viele Männer, die diese Realität nicht wahrhaben wollen, sagt Collien Fernandes. Es sei wichtig, dass Männer nicht wegsehen. 25.11.2026 | 14:05 min

Sehen Sie das ganze Interview oben im Video oder lesen Sie hier Auszüge:

ZDFheute live: Wie können Männer in unserer Gesellschaft dazu beitragen, dass die Frauen sicherer leben?

Collien Monica Fernandes: "Was mich sehr erstaunt hat, nachdem meine Geschichte publiziert wurde, ist das relativierende Feedback vor allem von Männern. Ich denke, es fängt erstmal mit dem Zuhören an, wenn Frauen ihre Realitäten schildern. (...) Die Frauen haben selbst diesen Erfahrungswert und trotzdem gibt es so viele Männer, die diese Frauenrealität nicht wahrhaben wollen."

ZDFheute live: Wie viel Unterstützung würden Sie sich wünschen von den Männern?

Fernandes: "Von dem, wie ich es bisher wahrgenommen habe, waren die Männer meistens deutlich in der Unterzahl. Ich habe mich dann sehr gefreut, als am Vatertag eine Männerdemo organisiert worden ist, beziehungsweise zwei, eine in Berlin und eine in Hamburg. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass die Männer ebenfalls auf die Straße gehen, dass die Männer laut sind, was diese Thematik angeht, und dass die Männer vor allem nicht wegsehen.

Wir hätten weit weniger Taten, wenn Männer sich involvieren würden, wenn Männer im richtigen Moment den Mund aufmachen. „ Collien Monica Fernandes

ZDFheute live: Was meinen Sie mit "paradiesische Zustände" für die Täter?

Fernandes: "Es herrschen tatsächlich paradiesische Zustände für Täter in Deutschland. Das zeigen die Zahlen ganz klar. Wenn wir auf Vergewaltigung schauen, dann hat man eine 99-prozentige Chance, davonzukommen. Schätzungsweise nur ein Prozent aller Vergewaltiger wird verurteilt. Und auch bei der häuslichen Gewalt reden wir von einer mickrigen einstelligen Zahl. Es ist de facto nicht so, dass 99 Prozent der Frauen sich so etwas ausdenken, und deshalb brauchen wir einfach ein besseres System, ein funktionierendes Rechtssystem, das die Frauen schützt, das die Opfer schützt und nicht die Täter."

Verona Pooth hat über ihre eigenen Erfahrungen mit digitaler sexualisierter Gewalt gesprochen. Sie habe immer wieder gefälschte Bilder von sich geschickt bekommen. 31.03.2026 | 0:52 min

Das Interview führte Sara Bildau.

Quelle: dpa, ZDF