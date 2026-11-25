In der kolumbianischen Hafenstadt Cartagena waren bis zum Mittwochmorgen mehrere Menschen Opfer einer Geiselnahme. Nach 16 Stunden sei sie nun beendet, sagt der Präsident.

Bewaffnete überfallen erst einen Geldtransporter und nehmen später in Cartagena rund 30 Menschen im Supermarkt als Geiseln. Dann greift die Polizei ein. 25.11.2026 | 0:47 min

In der kolumbianischen Hafenstadt Cartagena hat die Polizei eine Geiselnahme in einem Supermarkt beendet. Im Rahmen einer außergewöhnlichen gemeinsamen Operation von Nationalpolizei und Streitkräften sei es gelungen, alle Entführten zu befreien, erklärte Kolumbiens Präsident Abelardo de la Espriella in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit), der wegen des Einsatzes nach Cartagena gereist war.

Der Einsatz sei "absolut einwandfrei" verlaufen und "ein voller Erfolg", erklärte er weiter. Alle noch von den Tätern festgehaltenen Menschen seien bei einem Einsatz der Nationalpolizei und der Armee in Sicherheit gebracht worden. Ein Geiselnehmer wurde demnach bei dem Einsatz getötet.

Auch Jahre nach dem Bürgerkrieg kommt Kolumbien nicht zur Ruhe - Banden, Paramilitärs und Ex-Farc-Kämpfer terrorisieren die Bevölkerung. 24.11.2026 | 2:29 min

Geiseln 16 Stunden in Supermarkt gefangen

Laut kolumbianischen Medien hatten Spezialeinsatzkräfte der Polizei das Gebäude gestürmt und die Situation darin unter ihre Kontrolle gebracht. Der Zeitung "El Tiempo" zufolge seien zuvor Detonationen zu hören gewesen.

Der Zugriff erfolgte demnach nach 16 Stunden des Bangens um die Geiseln in dem Geschäft im Stadtviertel La Castellana. Unklar war zunächst weiter, wie viele Menschen zuletzt noch als Geiseln im Gebäude festgehalten worden waren. Nach Angaben des Präsidenten hatten sie zunächst 30 Menschen als Geiseln genommen. Zehn Menschen waren zwischenzeitlich nach Angaben der Nationalpolizei freigekommen.

Im August erschütterte ein schweres Erdbeben ganz Kolumbien. 15.08.2026 | 1:49 min

Polizei vereitelt Überfall auf Geldtransporter

Nach ersten Erkenntnissen des Verteidigungsministeriums hatte der Vorfall am Dienstagmorgen als Überfall auf einen Geldtransporter begonnen. Als die Polizei dies vereitelte, seien die bewaffneten Männer in eine Filiale der Supermarktkette Éxito eingedrungen und hätten Menschen darin festgesetzt. Nach Angaben des Senders Caracol sollen die Täter sieben Milliarden Pesos (knapp 1,8 Millionen Euro) für ihre Freilassung gefordert haben.

Präsident De la Espriella war am Abend in die nordkolumbianische Hafenstadt gereist und hatte sich an die Spitze des Einsatzes gestellt. Der Zeitung "El Tiempo" zufolge forderte er die Täter auf, die übrigen Geiseln bis Mittwoch um 0:30 Uhr Ortszeit freizulassen - ein Ultimatum, das schließlich verstrichen war. Bei den Geiselnehmern in Cartagena handelte es sich nach Angaben des Präsidenten um "gewöhnliche Kriminelle".

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Beliebter Urlaubsort in Kolumbien

Die Polizei, Marine und Spezialeinheiten des Landes waren im Einsatz, das Gebiet um die Supermarktfiliale weiträumig abgesperrt. Cartagena ist als "Perle der Karibik" bekannt und mit ihrer historischen Stadtmauer und der gut erhaltenen Altstadt ein beliebter Urlaubsort für Touristen aus dem In- und Ausland.