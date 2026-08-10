Erdbeben erschüttert Kolumbien: Mehr als 100 Tote

Nach einem schweren Erdbeben in Kolumbien melden die Behörden mittlerweile über 100 Todesopfer. Häuser sind eingestürzt, Rettungskräfte und Einwohner suchen nach Überlebenden.

Anwohner und Rettungskräfte durchsuchen die Trümmer eines eingestürzten Gebäudes in Cali (Kolumbien). Ein schweres Erdbeben hatte das Land in Südamerika zuvor erschüttert. Quelle: dpa

Die Zahl der Toten bei einem schweren Erdbeben im Westen Kolumbiens steigt weiter an. Nach den jüngsten Behördenangaben kamen bei dem Erdbeben der Stärke 7,4 mindestens 111 Menschen ums Leben, mindestens 87 Verletzte wurden gemeldet. Weitere Personen sollen noch unter den Trümmern eingestürzter Gebäude eingeschlossen sein.

Allein in dem für den Kaffeeanbau bekannten Departamento Risaralda starben mindestens 47 Menschen. Auch aus anderen Landesteilen wurden zahlreiche Opfer registriert.

An erster Stelle steht die Rettung der Menschen, die unter den Trümmern begraben sind. „ Abelardo de la Espriella, Kolumbiens Präsident

Kolumbiens Präsident Abelardo de la Espriella, der erst am Freitag sein Amt angetreten hatte, rief einen landesweiten Notstand aus. Alle institutionellen Kapazitäten würden mobilisiert, um angemessen auf die Katastrophe reagieren zu können. Er kündigte an, persönlich nach Pereira zu reisen.

Ein schweres Doppel-Erdbeben hatte Kolumbiens Nachbarland Venezuela im Juni erschüttert. 07.08.2026 | 1:40 min

Zahl der Toten könnte noch steigen

Mehr als 1.500 Wohnhäuser sind den offiziellen Angaben zufolge in mehreren Städten schwer beschädigt worden, darunter in Pereira, Cali und Manizales. Rund 60 Gebäude stürzten vollständig ein. Schäden gab es zudem in 18 Krankenhäusern und 52 Schulen. Das ganze Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht klar. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen könnte.

"Es handelt sich um das stärkste Erdbeben, das im 21. Jahrhundert in Kolumbien registriert wurde", teilte der Kolumbianische Geologische Dienst (SGC) mit.

Naturkatastrophen verursachten im ersten Halbjahr 2026 Schäden von 112 Milliarden Dollar, davon waren 44 Milliarden versichert. Laut Münchener Rück liegt das unter dem Schnitt der letzten Jahre. 30.07.2026 | 0:33 min

Menschen sollen noch eingeschlossen sein

Aus der Millionenstadt Cali hatte der Bürgermeister zuvor mehr als 20 eingestürzte Gebäude gemeldet, in denen Menschen eingeschlossen sein sollen. In Manizales sollen laut dem dortigen Bürgermeister mehr als zehn Gebäude eingestürzt sein, weitere Häuser seien schwer beschädigt worden. Auch ein Turm der dortigen Kathedrale sei betroffen.

Kolumbien: Das Erdbeben hat auch Schäden an der Kathedrale von Manizales verursacht. Quelle: AFP

In der Hauptstadt des westkolumbianischen Departamentos Chocó, Quibdó, herrschte nach dem Beben und mehreren Nachbeben zeitweilig Panik. Die Gouverneurin Nubia Carolina Córdoba berichtete von Verletzten und schweren Gebäudeschäden.

In Italien hat ein Erdbeben Anfang August die Region um Neapel erschüttert. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt. Laut italienischen Medien war es das stärkste Erdbeben in der Region seit mehr als 40 Jahren. 01.08.2026 | 0:21 min

Epizentrum im Westen - Erschütterungen auch in Bogota

Das Beben ereignete sich um 7:34 Uhr Ortszeit. Das Epizentrum lag nahe San José del Palmar im Departamento Chocó in einer Tiefe von 96 Kilometern, wie der Kolumbianische Geologische Dienst mitteilte. Der US-amerikanische Geologische Dienst verortete es etwas tiefer.

Die Momenten-Magnituden-Skala misst, wie stark ein Erdbeben war.

Die Erschütterungen waren unter anderem in Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Armenia, Pereira und Manizales zu spüren. Videos in den sozialen Netzwerken zeigten zerstörte Gebäude und Menschen, die vor Panik auf die Straße liefen. Auch mehrere Flughäfen waren betroffen. In den Nachbarländern Venezuela, Ecuador und Panama wurde das Beben Berichten zufolge wahrgenommen. Erst vor sechs Wochen hatte ein schweres Doppel-Erdbeben Venezuela erschüttert. Mehr als 6.000 Menschen starben.

Ausland bietet Unterstützung an

Auch internationale Hilfe wird vorbereitet. Zahlreiche Staaten boten ihre Unterstützung an. Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, bekundete auf der Plattform X ihre Solidarität. Der Satellitendienst Copernicus sei "zur Unterstützung der Rettungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt" worden.

X-Post von der Leyens Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum kündigte an, Kolumbien "jede erforderliche Unterstützung" zukommen zu lassen. Auch US-Außenminister Marco Rubio und Israel boten dem Land Hilfe an.

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Quelle: dpa, AP, AFP