Vertrauter von Nicolás Maduro:Venezuelas Regierung liefert Ex-Minister an die USA aus

Venezuelas Regierung hat den früheren Industrieminister Alex Saab an die USA ausgeliefert. Saab gilt als Vertrauter von Ex-Präsident Maduro und könnte ihn vor Gericht belasten.

Venezuela hat den Maduro-Vertrauten Alex Saab an die USA ausgeliefert. Insidern zufolge könnte er den Behörden Informationen im Strafverfahren gegen Maduro liefern. 17.05.2026 | 0:21 min

Die Regierung von Venezuelas geschäftsführender Präsidentin Delcy Rodríguez hat einen engen Vertrauten des entmachteten Staatschefs Nicolás Maduro an die US-Justiz ausgeliefert. Alex Saab sei am Samstag abgeschoben worden, da er "an der Begehung verschiedener Straftaten in den USA beteiligt war", erklärten die venezolanischen Behörden.

Dem in Kolumbien geborenen Geschäftsmann werden Geldwäsche-Aktivitäten vorgeworfen. Saab war im Februar in Caracas bei einer gemeinsamen Operation von US- und venezolanischen Behörden festgenommen worden.

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Nicht die erste Auslieferung Saabs an die USA

Für den kolumbianischen Geschäftsmann Saab, der in Caracas unter Maduro auch zeitweise Minister war, dürfte die Auslieferung an die USA ein Déjà-vu sein: Saab war 2020 auf den Kapverdischen Inseln festgenommen worden, als sein Privatjet auf dem Weg nach Iran auftanken musste. Ein Jahr später wurde er in die USA ausgeliefert, wo unter anderem wegen Geldwäsche in dreistelliger Millionenhöhe gegen ihn ermittelt wurde.

2023 ließ ihn die Regierung von US-Präsident Joe Biden allerdings im Austausch gegen mehrere in Venezuela inhaftierte Amerikaner frei. Biden habe sich die Entscheidung über Saabs Auslieferung nicht leicht gemacht, erklärte die US-Regierung damals.

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Saab könnte Maduro vor US-Gericht belasten

US-Ermittler setzen womöglich darauf, dass Saab Informationen über illegale Geschäfte Maduros und anderer hochrangiger Funktionäre in Venezuela hat - vielleicht auch, um sie direkt im Prozess gegen den geschassten autoritären Staatschef zu nutzen.

Das US-Militär war Anfang des Jahres in Venezuela eingedrungen und nahm Maduro gefangen. Ihm soll in New York wegen angeblicher Verwicklung in Drogengeschäfte der Prozess gemacht werden.

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Venezuelas Regierung seit Maduros Gefangenahme kooperativ

Nach Maduros Gefangennahme übernahm die damalige Vizepräsidentin Rodríguez die Regierungsgeschäfte in Caracas - und zeigt sich gegenüber dem einstigen Feind in Washington seither extrem kooperativ. Rodríguez entließ Saab Anfang des Jahres aus allen politischen Ämtern.

Die Festnahme und Auslieferung deuten auf eine neue Ebene der Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden der USA und Venezuelas unter der amtierenden Präsidentin hin.

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Quelle: dpa, AFP, Reuters