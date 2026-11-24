Kolumbiens Regierung und die Farc-Guerilla schlossen 2016 Frieden. Doch bewaffnete Gruppen kontrollieren weiterhin Teile des Landes. Für viele Kolumbianer gehört Gewalt zum Alltag.

Auch Jahre nach dem Bürgerkrieg kommt Kolumbien nicht zur Ruhe - Banden, Paramilitärs und Ex-Farc-Kämpfer terrorisieren die Bevölkerung. Der neue ultrarechte Präsident will mit harter Hand reagieren. 24.11.2026 | 2:29 min

Es sei ein ruhiges Leben gewesen, in ihrem Dorf mitten im kolumbianischen Regenwald, erzählt Maria*. Bis vor rund drei Monaten die Gewalt eskalierte. Rivalisierende, bewaffnete Gruppen kamen und bedrohten die Bewohner, verschleppten und töteten willkürlich. Von einem Tag auf den anderen musste Maria fliehen. Aus Angst um ihre Freunde, die zurückgeblieben sind, will sie nur anonym mit uns sprechen. Maria hat die Hoffnung längst aufgegeben, jemals nach Hause zurückzukehren.

Es gibt nur noch Krieg. Niemand kann daran etwas ändern. „ Maria, Kolumbianerin

Splittergruppen lehnen das Abkommen ab

Zehn Jahre ist es her, dass der kolumbianische Staat und die Farc-Guerilla ein Friedensabkommen geschlossen und im Jahr darauf Tausende Rebellen die Waffen niedergelegt haben. Doch Frieden herrscht in Kolumbien seitdem nicht. Schnell gründeten sich mehrere Splittergruppen, die das Abkommen ablehnten. Sie kämpfen seitdem in den ländlichen Gebieten des Landes um lukrative Schmuggelrouten, Drogenanbaugebiete und Bodenschätze.

Farc Die Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) war eine marxistisch-leninistische Guerillabewegung in Kolumbien, die 1964 von Mitgliedern der kommunistischen Partei und Kleinbauern begründet wurde. Ihr erklärtes Ziel war der Kampf gegen soziale Ungleichheit und für eine Umverteilung von Land und Reichtum. Im Laufe des über fünf Jahrzehnte andauernden Konflikts finanzierte sich die Organisation durch Entführungen, Erpressung und ihre Beteiligung am Drogenhandel. Der bewaffnete Konflikt zwischen der Farc, dem kolumbianischen Staat und anderen bewaffneten Gruppen kostete Hunderttausende Menschen das Leben und vertrieb Millionen aus ihren Heimatregionen. Am 24. November 2016 unterzeichnete die Farc ein Friedensabkommen mit der kolumbianischen Regierung.

Kolumbiens neuer Präsident Abelardo de la Espriella erklärte den Banden bereits im Wahlkampf den Krieg und will die Politik des Dialogs seines linken Vorgängers Gustavo Petro ein für alle Mal beenden. Espriella lässt Camps der Gruppen bombardieren und sich selbst zwischen Leichen mutmaßlicher Guerilla-Kämpfer filmen.

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Dass die Strategie des Präsidenten Frieden bringt, hält Nubia Chacón Mendez für unwahrscheinlich. Mendez arbeitet für die Organisation Corpomanigua, die Opfer des Konflikts unterstützt. "Wir werden weiterhin eine humanitäre Krise mit Vertreibungen und Unterdrückung durch die bewaffneten Gruppen erleben", sagt sie. Die Situation heute sei viel schlimmer als noch vor zehn Jahren, besonders hier in der Provinz Caquetá, in der die NGO ihren Sitz hat.

Die Farc früher sei von vielen als Widerstandsgruppe gesehen worden, die gekämpft habe für mehr soziale Gerechtigkeit und die Umverteilung von Land.

Die Gruppen heute haben keine ideologische Grundlage mehr, es ist ein Kampf um Geld und Territorium. „ Nubia Chacón Mendez, Corpomanigua

Tatsächlich haben auch die Farc-Rebellen viel Leid über das Land gebracht, Menschen entführt und vergewaltigt, Zehntausende ermordet und Kinder rekrutiert.

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Ex-Farc Kämpfer bauen sich neues Leben auf

Einer, der für die Farc gekämpft hat, ist Carlos Vargas. Der Kampf der Farc sei notwendig und gerecht gewesen, sagt er. Und gibt trotzdem zu, Fehler gemacht zu haben. "Wir haben um Vergebung gebeten. Ich war bei Anhörungen und habe zu verschiedenen Fällen ausgesagt, mit denen ich zu tun hatte. Man erzählt, woran man sich erinnert, um bei der Suche nach Personen zu helfen", sagt er.

Sondergerichtsbarkeit für den Frieden Mit dem Frieden wurde in Kolumbien eine Sondergerichtsbarkeit ins Leben gerufen (JEP), die, befristet auf 15 Jahre, die Verbrechen der FARC während des Krieges untersucht: Wer hier seine Taten zugibt und Reue zeigt, kann lange Haftstrafen vermeiden. Das soll der Versöhnung im Land helfen.



Die Institution steht aber, vor allem seit Amtsantritt von Espriella, stark unter Druck - massive Einsparungen erschweren die Arbeit. "Die JEP verursacht für Kolumbien extrem hohe Kosten. Meiner Meinung nach lässt es sich nicht rechtfertigen, dass eine Institution wie diese so viel" Geld ausgibt, ohne irgendwelche Ergebnisse zu erzielen“, sagte der ultrarechte Präsident im Juni 2026 im kolumbianischen Radiosender Caracol.

Fast 20 Jahre lang hat Vargas im Dschungel gelebt, die Farc war seine Familie. Nach dem Friedensabkommen vor zehn Jahren haben Vargas und 160 weitere Ex-Farc-Kämpfer eine Art Kommune aufgebaut, wo sie seither mit ihren Familien leben. Mit Sportplatz, Bibliothek, Restaurant und Supermarkt. Idyllisch gelegen, mitten in der Natur mit Andenpanorama.

Heute betreibt Vargas in seinem Dorf eine Baumschule, er hat sogar ein paar Semester Umweltingenieurwesen studiert. Er züchtet tropische Pflanzen, mit denen er Teile des Regenwaldes wieder aufforsten möchte.

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Vor einem Jahr wurde er von einem Unbekannten auf seinem Land angeschossen, als er gerade die Tiere füttern wollte. Aufgeklärt ist der Fall noch nicht. Doch Vargas sagt, es sei eine noch aktive Splittergruppe der Farc gewesen, die ihn umbringen wollte. Sie wollen, dass er wieder mitkämpfe und sein Wissen über Waffen und Sprengstoffe einbringe. "Aber das mache ich nicht, denn sie würden Unterschuldige umbringen und weiter Krieg führen", sagt er.

Wir haben ein Friedensabkommen unterschrieben und uns verpflichtet, das nicht mehr zu tun. „ Carlos Vargas, ehemaliger Farc-Kämpfer

Auch zehn Jahre nachdem Vargas seine Waffen niedergelegt hat, ist der Krieg für ihn und viele andere Kolumbianer noch immer Teil des Alltags.

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*Name von der Redaktion geändert

Timm Kröger leitet das ZDF-Studio in Rio de Janeiro und berichtet von dort aus Südamerika. Auch Eva Riedmann ist dort beschäftigt.