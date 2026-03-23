Kolumbien: Militärmaschine mit 125 Insassen abgestürzt

Im Süden Kolumbiens ist ein Militärflugzeug mit 125 Menschen an Bord abgestürzt. Genaue Zahlen über Tote oder Verletzte liegen noch nicht vor.

In Kolumbien ist ein Militärflugzeug nahe der peruanischen Grenze abgestürzt. Nach offiziellen Angaben soll es neben Dutzenden Verletzten auch Todesfälle gegeben haben. 23.03.2026 | 0:22 min

Nach dem Absturz eines Militärflugzeugs im Süden Kolumbiens werden Dutzende Tote befürchtet. An Bord der Transportmaschine vom Typ Hercules C-130 befanden sich 125 Menschen, wie die Armee am Montag mitteilte.

Das Flugzeug war wenige Minuten nach dem Start vom Flughafen in Puerto Leguízamo im Departamento Putumayo nahe der Grenze zu Peru aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt, wie Verteidigungsminister Pedro Sánchez mitteilte. "Militäreinheiten sind bereits vor Ort", schrieb Sánchez in Onlinenetzwerken. Er sprach von einem "zutiefst schmerzlichen Ereignis" für Kolumbien.

Der Absturz ereignete sich im Süden Kolumbiens, nahe der Grenze zu Peru. Quelle: ZDF

Angaben zu möglichen Opfern

Beim Absturz des Militärflugzeugs sind nach Angaben der Behörden mindestens acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Dies teilte der Gouverneur von Putumayo, Jhon Gabriel Molina, am Montag im Onlinedienst Facebook mit.

Zuvor hatte bereits der regionale Gouverneur, John Gabriel Molina Acosta nach einer Sitzung des Krisenstabs mitgeteilt, mindestens acht Menschen seien ums Leben gekommen. Zudem seien mindestens 83 Verletzte registriert worden, darunter 14 in kritischem Zustand, teilte er mit.

Präsident Gustavo Petro sprach im Onlinedienst X von einem "schrecklichen Unfall, der nicht hätte passieren dürfen". Er verwies auf die Notwendigkeit, die Militärflotte zu modernisieren. Der Präsident postete ein Video, in dem zu sehen ist, wie das Flugzeug versucht, an Höhe zu gewinnen, bevor es zu Boden stürzt.

Mehr als 120 Menschen an Bord

An Bord hätten sich 114 Passagiere sowie 11 Besatzungsmitglieder befunden, sagte der Kommandeur der kolumbianischen Luftwaffe, General Carlos Fernando Silva. Nach Angaben des Gouverneurs handelt es sich bei den meisten Insassen um Militärangehörige, zudem seien einige Polizisten an Bord gewesen. In der Grenzregion kämpfen die kolumbianische und die ecuadorianische Armee gegen Drogenkartelle und Milizen.

In sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigten eine große graue Rauchwolke und Trümmerteile am Unglücksort in einem Waldgebiet. Anwohner und Sicherheitskräfte hätten sich umgehend auf den Weg gemacht, um Verletzte zu versorgen, berichtete der Radiosender Bluradio.

In Bolivien ist ein Militärflugzeug von der Landebahn abgekommen. Das Flugzeug war mit Geldscheinen beladen, rund um den Unglücksort kam es deshalb zu Auseinandersetzungen. 28.02.2026 | 0:15 min

In Bolivien war Ende Februar ebenfalls ein Hercules-Transportflugzeug abgestürzt. Mindestens 24 Menschen kamen dabei ums Leben.

Quelle: dpa, AFP