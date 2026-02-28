Bolivien: Militärflugzeug verunglückt - Tote und Verletzte

In Bolivien ist ein mit Geldscheinen beladenes Militärflugzeug verunglückt. Mehrere Menschen starben. An der Unglücksstelle kam es zu Plünderungen.

Bei einem Flugzeugunglück in Bolivien sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Die Militärmaschine der bolivianischen Luftwaffe kam bei der Landung auf dem Flughafen El Alto von der Piste ab, wie die Luftfahrtbehörde mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr wurden mindestens 20 Menschen verletzt.

Mehrere Autos und Lastwagen wurden von den Trümmern "zu einem Haufen Schrott zerquetscht", zitierte "La Razón" Feuerwehrdirektor Pavel Tovar. Unter den Trümmern befänden sich Tote.

Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein: Am Unglücksort kam es zu Plünderungen, die Maschine war mit Geldscheinen beladen Quelle: AP Photo/Juan Karita

Geldscheine an Bord - Tumulte

Das Flugzeug transportierte Geldscheine der Zentralbank. Auf Aufnahmen von TV-Sendern war zu sehen, wie eine große Menschenmenge am Unglücksort versuchte, Geldscheine aufzusammeln. Die Polizei setzte demnach Tränengas ein, um Einwohner davon abzuhalten.

Das Verteidigungsministerium erklärte, die Geldscheine seien noch nicht mit einer Seriennummer versehen und hätten "keinen gesetzlichen Wert und keinerlei Kaufkraft". Wer die Scheine aufsammele oder in Umlauf bringe, begehe eine Straftat.

