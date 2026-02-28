  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Bolivien: Militärflugzeug verunglückt - Tote und Verletzte

Militärmaschine kam von Piste ab:Tote bei Flugzeugunglück in Bolivien - Geldscheine an Bord

|

In Bolivien ist ein mit Geldscheinen beladenes Militärflugzeug verunglückt. Mehrere Menschen starben. An der Unglücksstelle kam es zu Plünderungen.

Flugzeugunglück in Bolivien

In Bolivien ist ein Militärflugzeug von der Landebahn abgekommen. Das Flugzeug war mit Geldscheinen beladen, rund um den Unglücksort kam es deshalb zu Auseinandersetzungen.

28.02.2026 | 0:15 min

Bei einem Flugzeugunglück in Bolivien sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Die Militärmaschine der bolivianischen Luftwaffe kam bei der Landung auf dem Flughafen El Alto von der Piste ab, wie die Luftfahrtbehörde mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr wurden mindestens 20 Menschen verletzt.

Mehrere Autos und Lastwagen wurden von den Trümmern "zu einem Haufen Schrott zerquetscht", zitierte "La Razón" Feuerwehrdirektor Pavel Tovar. Unter den Trümmern befänden sich Tote.

Bolivien: Mit Geldscheinen beladene Militärmaschine kommt von Piste ab - es kam zu Plünderungen

Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein: Am Unglücksort kam es zu Plünderungen, die Maschine war mit Geldscheinen beladen

Quelle: AP Photo/Juan Karita

Geldscheine an Bord - Tumulte

Das Flugzeug transportierte Geldscheine der Zentralbank. Auf Aufnahmen von TV-Sendern war zu sehen, wie eine große Menschenmenge am Unglücksort versuchte, Geldscheine aufzusammeln. Die Polizei setzte demnach Tränengas ein, um Einwohner davon abzuhalten.

Das Verteidigungsministerium erklärte, die Geldscheine seien noch nicht mit einer Seriennummer versehen und hätten "keinen gesetzlichen Wert und keinerlei Kaufkraft". Wer die Scheine aufsammele oder in Umlauf bringe, begehe eine Straftat. 

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute in dem Beitrag "Militärflugzeug stürzt in Bolivien ab" am 28.02.2026 um 09:49 Uhr.

Weitere Nachrichten

  1. Die Hand eines Auszubildenden, der an einem Motorenträger aus Stahl feilt.

    Arbeitsmarkt im Freistaat unter Druck:Sachsen: 15.000 Industriejobs weniger in einem Jahr

    von Anja Charlet
    mit Video1:37
  2. Butterpakete werden in einen Einkaufswagen gelegt.

    Kaum Preisanstiege bei Lebensmitteln:Inflation sinkt im Februar auf unter zwei Prozent

    mit Video0:20
  3. Agentur für Arbeit

    Jobmarkt im Februar:Zahl der Arbeitslosen bleibt über Drei-Millionen-Marke

    mit Video0:27
  4. ICE der Bahn am Hauptbahnhof in Muenchen.

    Fünf Prozent mehr Lohn über zwei Jahre:Bahn und GDL erzielen Einigung bei Tarifverhandlungen

    mit Video1:53
  5. Eine Frau hält gestapelte Euro-Münzen zwischen Daumen und Zeigefinger.

    Bezahlung im Job:Ist mein Gehalt gerecht? So finden Sie's heraus

    von Svetlana Leitz
    mit Video1:06
  6. Symbolbild: Ein Verkäufer gibt in der Eisdiele Dolce eine Tasse mit Cappuccino und ein Tiramisu über den Tresen.

    Essengehen doch nicht günstiger?:Wie Restaurants an der Mehrwertsteuersenkung knabbern

    von Susanne Pohlmann
    mit Video2:59
  7. Eine Mutter mit Kind am Laptop, dahinter eine Grafik.
    Grafiken

    Lohnlücke im EU-Vergleich:Gender-Pay-Gap: Wo Deutschland steht - und wo der Wert trügt

    von Kathrin Wolff
    mit Video2:33