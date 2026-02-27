Zahl der Arbeitslosen im Februar nur leicht gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Februar zwar leicht gesunken, bleibt aber weiter über der Marke von drei Millionen. Der Jobmarkt komme nicht in Schwung, sagte BA-Chefin Nahles.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar leicht zurückgegangen. Die Bundesagentur für Arbeit registrierte 3,07 Millionen Menschen ohne Job, die Quote sank leicht auf 6,5 Prozent. 27.02.2026 | 0:27 min

Am Arbeitsmarkt hat es im Februar laut Bundesagentur für Arbeit kaum Veränderungen gegeben. Demnach sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat leicht um 15.000 auf 3,07 Millionen Menschen, saisonsbereinigt ergibt sich ein Plus von 1.000 Arbeitslosen.

Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent, im Vergleich zum Vorjahresmonat legte sie um 0,1 Prozentpunkte zu.

Nahles: Arbeitsmarkt ohne Schwung

"Auch zum Ende der Winterpause kommt der Arbeitsmarkt nicht in Schwung", erklärte die Chefin der Agentur für Arbeit, Andrea Nahles.

Die Arbeitslosigkeit verändert sich kaum und bleibt über drei Millionen. „ Andrea Nahles, BA-Chefin

Für eine spürbare Verbesserung brauche es mehr konjunkturelle Dynamik und einen nachhaltigen Aufschwung. Für die Februar-Statistik wurden Daten herangezogen, die bis zum 11. des Monats zur Verfügung standen.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland war mit drei Millionen im Januar auf den höchsten Stand seit 2014 gestiegen. 30.01.2026 | 0:21 min

Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin hoch

Die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften hat sich praktisch nicht verändert. Die Zahl der bei der Bundesagentur gemeldeten offenen Stellen sank im Vergleich zum Vorjahr um lediglich 1.000 auf 638.000.

Keine größere Rolle auf dem Arbeitsmarkt spielt derzeit das Instrument der Kurzarbeit. Nach aktuellen Daten wurde vom 1. bis einschließlich 23. Februar für 35.000 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt - was nicht automatisch bedeutet, dass diese dann auch in Anspruch genommen wird.

Fallmanager im Jobcenter Wiesbaden begleiten Langzeitarbeitslose auf ihrem Weg zurück in Arbeit. Die meisten wollen wieder arbeiten, doch ihre Vermittlung ist schwer und dauert meist lange. 26.09.2025 | 1:45 min

Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis Dezember 2025 zur Verfügung. In diesem Monat wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten für 139.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Das waren 48.000 weniger als im Vormonat und 72.000 weniger als vor einem Jahr.

Weniger Lehrstellen, mehr Bewerber

Auf dem Ausbildungsmarkt gibt es derzeit 345.000 gemeldete Stellen - das sind 52.000 weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Bewerber stieg jedoch im gleichen Zeitraum um 4.000 auf 298.000. Der Ausbildungsmarkt ist im Februar noch stark in Bewegung.

Dennoch befürchtet die Bundesagentur, dass es eine große Zahl von jungen Leuten ohne Arbeitsplatz geben könnte, weil die Anforderungen der Betriebe mit den Vorstellungen und Qualifizierungen der Bewerber nicht immer übereinstimmen.

Immer mehr junge Menschen finden trotz Uni-Abschluss keinen Job, auch in Fachbereichen, in denen die Jobchancen bisher als gut galten. Was hinter der Jobkrise steckt, analysiert ZDFheute live. 03.02.2026 | 36:32 min