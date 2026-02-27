Zahl der Arbeitslosen im Februar nur leicht gesunken

Jobmarkt im Februar:Zahl der Arbeitslosen bleibt über Drei-Millionen-Marke
Die Zahl der Arbeitslosen ist im Februar zwar leicht gesunken, bleibt aber weiter über der Marke von drei Millionen. Der Jobmarkt komme nicht in Schwung, sagte BA-Chefin Nahles.
Am Arbeitsmarkt hat es im Februar laut Bundesagentur für Arbeit kaum Veränderungen gegeben. Demnach sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat leicht um 15.000 auf 3,07 Millionen Menschen, saisonsbereinigt ergibt sich ein Plus von 1.000 Arbeitslosen.
Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent, im Vergleich zum Vorjahresmonat legte sie um 0,1 Prozentpunkte zu.
Nahles: Arbeitsmarkt ohne Schwung
"Auch zum Ende der Winterpause kommt der Arbeitsmarkt nicht in Schwung", erklärte die Chefin der Agentur für Arbeit, Andrea Nahles.
Für eine spürbare Verbesserung brauche es mehr konjunkturelle Dynamik und einen nachhaltigen Aufschwung. Für die Februar-Statistik wurden Daten herangezogen, die bis zum 11. des Monats zur Verfügung standen.
Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin hoch
Die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften hat sich praktisch nicht verändert. Die Zahl der bei der Bundesagentur gemeldeten offenen Stellen sank im Vergleich zum Vorjahr um lediglich 1.000 auf 638.000.
Keine größere Rolle auf dem Arbeitsmarkt spielt derzeit das Instrument der Kurzarbeit. Nach aktuellen Daten wurde vom 1. bis einschließlich 23. Februar für 35.000 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt - was nicht automatisch bedeutet, dass diese dann auch in Anspruch genommen wird.
Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis Dezember 2025 zur Verfügung. In diesem Monat wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten für 139.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Das waren 48.000 weniger als im Vormonat und 72.000 weniger als vor einem Jahr.
Weniger Lehrstellen, mehr Bewerber
Auf dem Ausbildungsmarkt gibt es derzeit 345.000 gemeldete Stellen - das sind 52.000 weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Bewerber stieg jedoch im gleichen Zeitraum um 4.000 auf 298.000. Der Ausbildungsmarkt ist im Februar noch stark in Bewegung.
Dennoch befürchtet die Bundesagentur, dass es eine große Zahl von jungen Leuten ohne Arbeitsplatz geben könnte, weil die Anforderungen der Betriebe mit den Vorstellungen und Qualifizierungen der Bewerber nicht immer übereinstimmen.
Mehr zum Arbeitsmarkt
Junge Akademiker auf Jobsuche :Vom Hörsaal in die Arbeitslosigkeit - was tun?von Daniel Thomamit Video36:32
Zahlen des Statistischen Bundesamtes :Mehr als 13 Millionen Menschen von Armut bedrohtmit Video2:03
- Grafiken
Zahl der Erwerbstätigen stagniert:Industrie und Bau verlieren Jobs, Dienstleister legen zuvon Anne Sophie Feilmit Video0:22
Bürgergeld-"Aufstocker":Wenn der Lohn allein nicht zum Leben reichtvon Stefan Hanfmit Video3:50